NEŞEM ÇELİK'LE YILBAŞI SOFRALARI -2

ARA SICAKLAR..

ÇÖMLEKTE MANTAR

MALZEMELER:

1 paket orta büyüklükte mantar

Kaşar peyniri

Tereyağ

YAPILIŞI:

Mantarların sap kısımlarını çıkarın ve ıslak bir kağıt havlu ile mantarları silin.

Çömleğin içine ters çevirerek yerleştirin.

Kaşar peynirini küpler halinde doğrayın.

mantarların orta çukurlarına önce tereyağı sonra kaşar peyniri yerleştirerek fırına verin

200 derece de ısıtılmış fırında 10 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Afiyet olsun.

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FASULYE PİLAKİSİ

ZEYTİNYAĞLILARIN GÖZDESİ

MALZEMELER:

1,5 su bardağı kuru fasulye(büyük)

1 ad kuru soğan

2 diş (büyük) sarımsak

2 ad domates

1 ad havuç

1 ad küçük kapya biber

1 çay bardağı zeytinyağ

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

1,5 su bardağı su

ÜZERİNE:

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağ

Maydanoz

YAPILIŞI:

Akşamdan ıslattığınız kuru fasulyelerini üzerini geçecek kadar su ilavesiyle hafif haşlayın.Ve süzerek soğuk sudan geçirin.

Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın ve zeytinyağ ilavesiyle düdükşü tencere de kavurmaya başlayın.

Havucu ve kapya biberini halka doğrayın ve kavrulmakta olan soğanlara ekleyin.

Domatesi rendeleyin ve halka doğranmış sarımsaklarla birlikte ilave edin.

Bu arada orta ateşte devamlı karıştırın.

Tuzunu,şekerini ve suyunu vererek kapağını kapatın ve orta ateşte 10 dakika pişirin.

Servis tabağına aldıktan sonra üzerine sıcakken sızma zeytinyağ gezdirin.

Maydanoz ile süsleyin ve soğutun.

afiyet olsun.

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FIRINDA SİGARA BÖREĞİ

ARA SICAKLAR Olarak en kolay ve hafif yapılışı:

MALZEMELER:

48 ad

3 ad hazır yufka

2 dolu yemek kaşığı eritilmiş tereyağ

İÇ HARCI:

Beyaz peynir + maydanoz karışımı

ISLATMAK İÇİN:1 su bardağı oda ısısında süt

ÜZERİNE:

1 ad yumurta sarısı + 1 yemek kaşığı zeytinyağ karışımı

Galeta unu

YAPILIŞI:

Tereyağını eritin ve iç harcını hazırlıyarak tabağa alın.

Yufkaları üçgen olarak kesin hazırlayın.

Üçgen kesilen yufkalara eritilmiş tereyağ sürün ve alt kısmına peynir koyarak rulo sarın.Hepsi sarıldıktan sonra bir tabağa sütü alın ve tek tek börekleri batırın (5 tanesini birlikte süte bırakın ve 3 kez çevirin)

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.Üzerine yumurta sarısı ile karıştırılmış zeytinyağ sürün ve galeta unu gezdirin.

175 derece de ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.Çıtır çıtır sigara börekleriniz servise hazır. Afiyet olsun.

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İÇLİ KÖFTE

ARA SICAKLAR-

Sofralarda Güney Doğu Anadolu'dan bir lezzet

MALZEMELER:

2 su bardağı köftelik bulgur

2 su bardağı irmik

3 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

tuz

pul biber

İÇ HARCI:

500 gr dana kıyma

5 ad kuru soğan

125 gr tereyağ

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

Maydanoz

Tuz

Pul biber

Karabiber

1/2 su bardağı iri doğranmış ceviz

YAPILIŞI:

İçli köfte yapımına iç harcını hazırlıyarak buzdolabına kaldırmakla başlayalım.

İçli köftelerimizi doldururken iç harcının tamamen donuk olması gerekiyor.yoksa köftelerimiz çatlama yapar.

Kuru soğanları küçük doğrayın ve tereyağ ilavesi ile bir tavaya alarak kavurmaya başlayın.

Soğanlar kavruldukça azalacaktır.

Kıymasını tuzunu pul biber ve küçük doğranmış sarımsağını ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Kıyma kavrulunca salçasını ekleyin.

Ateşten indirmeye yakın ince kıyılmış maydanozunu ekleyerek kenara alın.

çabuk soğuması için başka bir kaseye aktarın ve buzdolabına kaldırarak yağının donma derecesine gelene kadar soğutun.

Bir kase içine köftelik bulguru alın ve sıcak su ekleyin 15 dak.bekleterek bulgurun yumuşamasını sağlayın.

Yumuşayan bulgurun sıcaklığına irmiği,domates salçasını tuzu ve pul biberi ekleyerek güzelce yoğurun.

Tamamen hamur kıvamını almasını sağlayın.

Bulgur hamurundan mandalina büyüklüğünde parçalar yuvarlayın ve ister oval ister yuvarlak olarak içini oymaya başlayın.

Ne kadar ince o kadar güzel olacaktır.

İç harcını orta boşluğa doldurun ve avuç içinde yuvarlıyarak toparlayın.

Bütün içli köfteleriniz hazırlandıktan sonra buzdolabında dinlendirin.

Köftelerinizi kaynar su içinde kaynatarak yada kızgın yağ içinde kızartarak ikram edebilirsiniz.

Haşlama pişirilen İÇLİ KÖFTE için üzerine salça ,tereyağ sos hazırlayın.

Afiyet olsun.

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KAŞKARİKAS

SEFARAD MUTFAĞINDAN LEZZETLİ VE HAFİF BİR ZEYTİNYAĞLI

MALZEMELER:

1 ad büyük yeşil kabak

2 ad orta boy domates

1/2 çay bardağı zeytinyağ

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Dereotu

YAPILIŞI:

Kabağın üzerini tırtıklı kabak oyucağı ile kazıyın.

Ortadan ikiye kesin ve dilimleyin.Daha sonra uzun şeritler halinde doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alın ve kabakları ekleyerek soteleyin.

Domatesleri rendeleyin.Sarımsakları küçük doğrayın.

Sotelenen kabakların üzerine domates rendesini,sarımsakları,tuzunu ve karabiberini ilave ederek domates suyunu çekene kadar pişirin.

Servis tabağına alacağınız yemeğinizin üzerine ince kıyılmış dereotu gezdirin.

ılık olarak ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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PASTIRMALI HUMUS

MALZEMELER:

1 su bardağı nohut

1 ad limonunu suyu

2 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

Tuz + kırmızı toz biber + kimyon

ÜZERİNE:

5-6 dilim pastırma

1/2 yemek kaşığı tereyağ

YAPILIŞI:

Geceden ıslattığınız nohutları bol suda haşlayın ve kabuklarını soyun.

Rondoya alarak haşlama suyundan 2-3 kaşık ekleyin ve püre haline getirin..Limon suyu tahin sarımsak tuz ve kimyonu ekleyerek tekrar karıştırın.

Eğer çok yoğun olursa haşlama suyu ile açabilirsiniz.

servis tabağına humusu yerleştirin ve orta kısmını derinleştirin.

Tavada tereyağını eritin ve pastırma parçalarını ekleyerek bir tur karıştırın.hemen humusun orta kısmına aktarın.

Kimyon ve toz kırmızı biber ile süsleyin.

Afiyet olsun.

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PATATES ÇANAKLARDA AMERİKAN SALATASI

MALZEMELER:

4 ad orta boy yassı patates

4 yemek kaşığı konserve garnitür

3-4 ad kornişon turşu

4 dolu yemek kaşığı mayonez

Maydanoz

Tuz

Toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı zeytinyağ

YAPILIŞI:

Patatesleri yıkayın ve kabukları ile birlikte düdüklü tencerede 5 dak (dağıtmadan) haşlayın.

Garnitürleri bir kaseye alın

Turşuları küçük doğrayın ve mayonezle birlikte garnitürlere ekleyip karıştırın.

Maydanozları çok ince doğrayın ve bir tabağa alın.

Haşlanan patateslerin kabuklarını soyun ve üst kısmından kapak gibi keserek

içini küçük bir kaşıkla oyarak çıkarın.

Etrafına zeytinyağ sürün ve hazırladığınız maydanozlara bulayın.

Ortalarına Amerikan Salatasını yerleştirerek servis tabağına alın.

Kırmızı biber ile süsleyin.

Afiyet olsun.