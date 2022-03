Anıl Sural

Temmuz 2021’de çıkan kitabın üzerinden tam 6 ay geçti. Çok büyük heyecan, onur ve mutluluk duydum bunu tarif etmek oldukça zor. Aslında ilk imza gününü New York’ta Kasım 2021’de gerçekleştirmiştik. New York’un göbeğindeki Türkevi’nde yoğun bir katılımla okuyucuyla buluşmuştuk.





İkinci imza gününde İstanbul’da okuyucuyla buluştum



Ve 26 Şubat 2022 Cumartesi yaşadığım semtte imza günü yapmak nasip oldu. İmza gününü memlekette gerçekleştirmek çok ayrı bir duyguymuş. İstanbul'daki Hilltown D&R'da yoğun ilgi gösteren ve yanımda olan tüm okuyucularımıza çok teşekkür ederim. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve hatta İstanbul’un yoğun trafiğine, koronavirüse rağmen hatırı sayılır bir kalabalık imza gününe katıldı.





3 saat süren etkinlik esnasında sırada bekleyen herkese minnettarım. D&R ve Kopernik Yayınevinin çalışanları da organizasyon için 1 aydır titizlikle çalıştılar.



Ayrıca yaklaşık 5 yıllık yoğun çalışmada büyük özveri gösteren kitabın her sayfasında emeği olan yol arkadaşım Rona Doğan’a, Kopernik Yayınevinin güzel yürekli patronu Abdülkadir Özkan’a ve kitabımın ön sözünü yazan tarihçi Dr. Işık Acehan’a buradan bir kez daha çok teşekkür ederim.



Amerika’nın farklı şehirlerinde okuyucu buluşması ve imza günlerimiz pandemi yüzünden ertelendi fakat ilerleyen günlerde sağlıkla görüşebileceğimiz buluşmalar yapacağız.





Kitabın devamı gelecek!



Kitabın ismi, doksanlı yıllarda popüler olan 'Neden Geldim İstanbul'a' isimli şarkının aslında orijinalinin 'Neden Geldim Amerika'ya' olduğunu öğrendikten sonra ortaya çıktı.



1920'li yıllarda Ahilleas Pulos isimli Anadolulu bir Rum tarafından New York'taki bir Osmanlı kahvehanesinde kaydedilmiş bu şarkı benim de kitabıma isim oldu. Umuyorum ki bu kitabın devamı gelecek ve bir arşiv niteliğinde küçük dünyanın farklı ülkelerinde okuyucularıyla buluşmaya devam edecek.





“Neden Geldim Amerika’ya?”



“Neden geldim Amerika’ya

Tutuldum kaldım avare

Şimdi bin kere pişmanım

Fakat geçti ah ne çare

Ahh gelmez olaydım

Ahh görmez olaydım

Tek seni şirin Amerika

Görmez olaydım, gelmez olaydım”





Amerika’da 3 milyon Rus, 1 milyon Ukraynalı yaşıyor



Rusya Ukrayna'ya girdi, ABD bir dizi yaptırım açıkladı. Ben de Amerika’daki istatistikleri paylaşayım istedim.



Amerika’da 3 milyon Rus kökenli Amerikalı, 1 milyon da Ukrayna kökenli Amerikalı yaşıyor.



Amerika'da 20 şehrin adı Moscow, 3 şehrin adı da St. Petersburg. Ayrıca New York ve Ohio eyaletlerinde Russia adında birer şehir var.



New York'taki Rus mahallesi de meşhur… New York ve çevresinde 1.5 milyondan fazla Rus kökenli yaşıyor. Yine New York'taki Brighton Beach ve Brooklyn'deki Sheepshead Bay'de Rusların en yoğun yaşadığı yerler.







Nusret, Amerika'ya 7. şubeyi açtı!



Nusret Gökçe ilk olarak kasap çıraklığı ile kariyerine başladı ve azmederek kariyer basamaklarını hızla yükseldi. Et pişirme ve tuzlama tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.



Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret, yeni restoranını Las Vegas'ta açtı.





Miami, New York (2), Boston, Dallas ve en son Los Angeles'ın ardından şimdi de Las Vegas'a açıldı Nusret Gökçe Las Vegas'la bir hayalini daha gerçekleştirdiğini açıkladı.



5 ülkede 24 restoran



Instagram'da 42.6 milyon takipçisi bulunan Gökçe dünyanın dört bir yanında restoran açmaya devam ediyor. 6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusr-Et ABD'deki yatırımlarını genişletti.







Türkiye’nin meşhur bisiklet firması Amerika’ya açıldı!



Türkiye'nin 59 yıllık bisiklet markası BİSAN'dan Amerika açılımı!



ABD'de bir süredir online olarak satışlarını gerçekleştiren Bisan, "UDS Bike" markasıyla California'ya iki mağaza açtı Long Beach ve Huntington Beach'te faaliyet gösteren markanın bisikletleri $ 450'dan başlıyor $ 4 bin dolara kadar çıkıyor.



Kurdeleyi Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum kesti ve açılışı gerçekleştirdi.





Hayırlı olsun dileklerimizi iletirken inşallah daha fazla Türk firması Amerika pazarında yer alır temennimizi her zaman dile getiriyoruz.







Can Yılmaz ve Zafer Algöz Amerika'ya geliyor!



Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerindeki paylaşımları ile büyük beğeni toplayan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, takipçilerinin birlikte gösteri yapın çağrısına daha fazla kayıtsız kalamadı. ‘Burda Olan Burda Kalır’ adını verdikleri gösterileri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.



Hem YouTube kanalından hem de sahnede bir araya gelen ikilinin gösterisi Türkiye'de yoğun ilgi görüyor. Başarılı yazar Can Yılmaz ve ünlü oyuncu Zafer Algöz, Amerika’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Yılmaz ve Algöz'ün "Burda Olan Burda Kalır" adlı gösterileri için tarihler:



- 11 Mart Cuma: New York

- 12 Mart Cumartedi: New Jersey

- 18 Mart Cuma: Miami





Amerika’daki ‘The Turk’ ringte maçını kazandı



Amerika'da maçlara mehter marşıyla çıkan The Turk, Virginia'da galip geldi. Rocket Combat Sports’un Dünya şampiyonluk kemerini korumak için çıktığı MMA maçında rakibini 3 rauntta nakavt etti Yaklaşık 10 senedir Amerika'da yaşayan Ahmet Kayretli 13 yaşından beri ringlere çıkıyor.





32 yaşındaki sporcu 200’den fazla maça çıkmış ve Avrupa dahil pek çok şampiyonluk elde etmiş. 6 yıl önce başlayan ABD yoluculuğunda ise Ultimate Fighting Championship kısaca UFC’ye girebilmek için yarışıyor.





New York’taki genç Türk avukat kalp krizine yenik düştü



New York'un sevilen ve tanınan Türk avukatlarından Yasemin Ekici hayatını kaybetti.



15 yıldır avukatlık yapan Ekici, City University of New York'tan Hukuk Fakültesi mezunuydu.





2 çocuk sahibi 40'lı yaşlarındaki Türk avukatın ölüm sebebi ani kalp krizi. Ailesinin Chicago'da yaşadığı öğrenilen merhume Illinois, Naperville’de bulunan Royal Worlington'daki mezarlığa defnedildi.





AK Parti Amerika'ya temsilcilik açıyor!



Başkent Washington'daki temsilciliğe Doktor Halil Mutlu atandı.

Türk-Amerikan Toplumunun yakından tanıdığı Mutlu daha önce TASC'ın eşbaşkanlığını yapıyordu.



Uzun yıllardır Amerika'da doktorluk yapan 51 yaşındaki Halil Mutlu AK Parti'nin ilk temsilcisi olarak görev yapacak.



Rizeli olan Dr. Halik Mutlu Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.



Amerika'da halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) de temsilcilikleri bulunuyor.