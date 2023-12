Namuslu olmak ne ise gereğince dikkatli ve disiplinli yaşamayanlara doğal olarak namussuz diyoruz. Namuslu ve namussuz tariflerine dair bildiklerimi de literatür de yazılanları da kendi yorumlarımla yazacağım. Yazacağım da hemen belirtmeliyim ki; namus insanla alakalı bir tanım, değer, seviyedir, cinsiyet farkı, ayırımı, kadınla alakalı değildir. Namus ve kadın eşleştirmesi özellikle ezberlerden beslenen cehaletten memnun yaşamlarına devam eden, bilim, sanat, etik değerlere sırtını dönmüş insan toplulukları için geçerlidir.

İlk olarak "bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet" anlamına gelmekte; ikinci olarak "dürüstlük ve doğruluk" anlamını taşımaktadır.

Yunancada nomos kelimesi, toplumsal düzeni sağlayan kurallar bütünü ve töre anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan namus kelimesinin sözlük anlamı kurallara uymanın getirdiği manevi doyum ve güzel ahlaktır.

Namussuzluk yapmak ne demek?

Adaletsizliğe ve zulme menfaatleri gereği ses çıkarmamak namussuzluktur. Kin ve nefret dolu olmak, insanların felakete uğramalarını temenni etmek namussuzluktur. Çok bencil olmak ve kendini her şeyden üstün ve önde görmek, kendini aşırı abartmak namussuzluktur.

Namusunu kaybetmek ne demek?

Namus kültüründe namus normları gereği kişinin kendisinin ya da ailesinin namusuna zarar verilmesi durumunda şiddete başvurulması olağan yani 'normal' kabul edilir. Namusu kaybetmek utanç duygusu doğurur ve telafi edici davranış olarak intikam ya da namusu temizleme düşüncesi ortaya çıkar.

Ar ve namus nedir?

ar-ü namus: ar sözcüğü Arapça kökenli birisimdir ve utanma, utanç, hayâ, hicap manalarının yanı sıra utanılacak şey, ayıp anlamlarına da gelmektedir. Namus sözcüğü Yunanca “töre, yasa” manasınaki nómos olup sonrasında nāmūs olarak Arapça'ya geçmiştir.

Namus kavramı nasıl ortaya çıktı?

Namus ve Toprak İlişkisi

Namus kavramının, Akdeniz toplumlarında mülkiyet, toprak ve akra- balık ilişkileri dolayımıyla ortaya çıktığı fikri, antropolog Germaine Tillion'ın 1934 yılında Akdeniz toplumlarında yaptığı çalışmaya dayanmaktadır.

O benim namusum ne demek?

"namus" ile "namusumla" arası dil durağı. hem "benim namusum" anlamı var (baskın) hem yerine göre gücüm *, amım, sikim gibi bir yerini, bir şeyini (çekinik) işaret etme durumu var. hatta bazen namusum eşim, zevcem, karım anlamına da gelebilir. bir de mahallenin namusu var, o hepimizin namusu, "köyün ortak malı" gibi...

Nihayetinde okuduklarınızdan da anlayacağınız üzere namuslu olmak bireysel bir tanımdır. Kadın erkek ayrımı yoktur. İslam dayatması kadın erkeğin malıdır ya da erkek kadının sahibidir safsatasından uzaklaşarak anlamalı, doğru algılamalıyız ki, namus adaletli olmak, doğru olmak, dürüst olmaktır. Namus, çıkar ve menfaat uğruna yalan yanlış, iftira, etik dışı, barışı bitiren, her ne sebeple olursa olsun insan ve her can için onur, şereftir. Namussuzluk, haysiyeti rafa kaldırmak, çekmeceye koymaktır.

Namuslu olmak en kısa en net haliyle insan olmak, her hâlükârda insan kalmaktır, her insanın tüm etiketleri ve tüm kazanımlarından sıyrılmış haliyle eşit olmasına inanmak, bu inanç ile eşitçe davranmak, hak paylaşımlarını da, suç ve ceza işlemlerini de bu temel kaide ışığında yapmaktır. Namuslu olmak kibirden uzak, kimseleri kendinden daha aşağıda görmemektir. Namuslu olmak, fazla olan para ve eşyanı ihtiyacı olanlarla paylaşmaktır. Namuslu olmak kandırma, aldatma olmadan dürüst ve gerçeklerle iç içe gerçekleri yaşamaktır. Namuslu olmak ya da namuslu davranmak etik kurallara harfiyen uymak, etik kuralları gerektiğinde alırım ya da kullanırım keyfiyeti değil, kadın, erkek, yaşlı, genç, zengin, fakir ve aklınıza gelen tümü de dâhil her insanın tereddütsüz kişiliğine perçinlemesi ve hayatının her safhasında hayata sunma halidir.

Toparladıklarım ve kendi yorumlarımı, irdeleme ve değerlendirme yaptıklarımı sıralamaya çalıştım ama namus tarifini ve ne manaya geldiğini okur olarak ekseriyetle biliyorsundur! Namusla ilgi büyük endişem, tedirginliğim yeni yetişen nesle, gençlerimize, çocuk ve torunlarımıza en doğru ve en anlaşılır haliyle ve de sabırla anlatmak kadınla alakalı olmadığını tüm insanları kapsadığını anlatıp doğru ve dürüst olmaya inandırmaktır.