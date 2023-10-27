Merhabalar sevgili dostlar;

Türkiye'de doğup,Avrupa'lı olan Mürdüm Eriği'nin hikayesinin ve fevkalade tadı ve rengiyle marmelatlar içinde ilk sıralarda yerini alan ''marmelatı'nı''birlikte hazırlıyacağız.



Mürdüm eriğinin tüm Avrupa Ülkelerine ve daha sonra Dünya'ya yayılmasının hikayesi,1846 yıllarına kadar gidiyor.

O yıllarda Haçlı Seferleri sebebiyle Türkiye topraklarında bulunan ''Benedik Rahipleri'',hurma ağacına benzettikleri ama biraz daha farklı tat'a ve renge sahip Mürdüm Eriğine hayran kalarak,Ülkelerine dönerlerken eriğin çekirdeklerinin de yanlarında götürürler ve o yıllarda Lot Nehri olan ve sonra ''Agen''ismini alan ,şarapları ve üzümleri ile ünlü ''Bordeaux''bölgesine yakın bir alana Mürdüm eriğinin çekirdeklerini ekerler.,sonuç çok başarılı olur ve geniş bir alana yayılan hasat sonucu Fransızca ismi ''AGEN''olarak anılır.

Günümüzde ise Fransa ve İsviçre de çoğunlukla meyve kurusu olarak yada marmelat ve tatlılarda sıkça tüketilmektedir.

Ve işte Anavatanı Anadolu toprakları olan Mürdüm Eriğinin hikayesi 1900'lerin başından sonra tüm Avrupa'ya ardından Dünyaya yayılma öyküsüdür.

Tazesi,kurusu.marmelatı,pekmezi derken bizlerinde tatlı yapımında ilk tercihlerimiz arasındadır Mürdüm Eriği...O buğulu duruşu ile yerken biraz mayhoşça bir tat bıraksa da damaklar da,yaptığımız marmelatların içinde de en lezzetli olanı en harika renge sahip olanıdır.

Gelelim marmelatının hazırlanmasına;eminin çoğunluğunuz ölçülerine vakıftır.

Bir farklılık olarak ateş üzerinde beklemeden hazırlayabileceğiniz ve hiç bozulmadan uzun süreler saklayabileceğiniz hem pratik ve kısa sürede yapımı ile sizleri yormayacak ve çok lezzetli bir marmelatı kavanozlarınızda saklayabileceksiniz.

Buyrun hazırlanmasına ve yapımına geçelim.

Hepinize kolay gelsin.



• MALZEMELER:

• 2 kg çekirdeği çıkarılmış Mürdüm Eriği

• 600 gr toz şeker

• 1 çay kaşığı Tarçın

• HAZIRLANMASI:

• Mürdüm eriklerinizi yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkararak tartın.

• Erikleri küpler halinde büyük bir fırın tepsisi içine doğrayın.

• Üzerine toz şekerini ve tarçın'ı serpin ve güzelce karıştırın.

• 1saat kadar bekletin.

• Bu arada fırınınızı 200 derece de ısıtın.

• Erikler şeker içinde bir miktar su bırakacaktır.

• Tepsiyi fırına verin ve ara ara karıştırarak 1 saat pişirin.

• tepsiyi fırından çıkarın karıştırın ve pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın.

• 1,5 lt kadar marmelatınız olacaktır.

• Cam kavanozlara marmelatı yerleştirin ve kavanozların ağız kısımlarını kağıt havlu ile sildikten sonra yeni bir kapak ile sıkıca kapatın ve mutfak tezgahına ters çevirerek 1 gece bekletin.

• Mürdüm eriği marmelatınız hiç bozulmadan ve küflenmeden uzun süre saklamaya uygundur.

• Not: Reçel ve marmelatlarınızın küflenmemesini istiyorsanız asla ıslak kaşık kullanmayın.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..