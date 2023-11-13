Merhabalar sevgili dostlar, Karadeniz sofralarından tüm Ülkemizin kahvaltı sofralarına taşınan ve çok sevilerek tüketilen ''MIHLAMA''..

Trabzon'da Kuymak, Rize 'de Mıhlama..

En belirgin farkı,Kuymak'da öne çıkan malzeme mısır unu iken,Mıhlama 'da peynir asıl malzemedir.

Aslında her ikisinde de malzemeler aynıdır sadece ölçüler farklıdır..

Karadeniz Bölgesine has o mis gibi kokusu ve lezzeti ile ''Trabzon Tereyağ''ve bu lezzet'in ana ürünü yine o yöreye ait ''Kolot Peyniri''

Bu harika lezzetli kahvaltı da yada canınız ne zaman isterse hazırlıyabileceğiniz yemeği bu hafta sofralarımıza konuk edelim.

Çatal'ı attığınızda şöyle upuzun sünen peyniri,bol tereyağı ve mısır unu lezzetinin uyumunu hep birlikte pişirelim mi ?

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER: 2 dolu yemek kaşığı Tereyağ

• 2 yemek kaşığı Mısır Unu

• 1 su bardağı su ve süt yada kaymak karışımı

• 2 su bardağı Trabzon Kolot Peyniri yada dil peyniri,çeçil peyniri

• Az tuz

HAZIRLANMASI:

• Bir tavaya tereyağını alın ve eritin.

• Tereyağ iyice kızsın ve fokurdamaya başlasın.

• Mısır Ununu ekleyerek kavurmaya başlayın.

• Mısır ununuz kavrulmuş mısır unu ise fazla kavurmaya gerek olmaz.

• Ardından su+süt karışımını ve az tuz ilavesiyle karışıma ekleyerek karıştırın.

• Kaynamaya başlayınca peynirini ekleyerek ateşi kısığa alın.

• Peynir eriyerek tereyağ üste çıktığında ''Mıhlamanız''hazır...

Afiyet olsun.

Sevgiyle...