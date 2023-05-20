Hoş geldiniz Metin Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş bulduk teşekkür ederim iyiyim, kendimi kısaca tanıtayım 18/11/1995 doğumluyum Trabzon Yomra doğum yerim eğitimimi beldemiz olan Özdil Anadolu lisesinde tamamladım, iş hayatına atıldım, şuan da Kocaeli’nde yaşıyorum hayatımı burada idame ettirmekteyim, iş hayatımın yanı sıra yazarlık yapmaktayım, böyle bir fırsatı bana sunan herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Yazmaya nasıl başladınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay olmuş muydu?

Her zaman kitaplara ve şiirlere ilgim vardı, kitap okumak en büyük hobimdi, ilk şiir deneyimim lise yıllarındaydı zamanla kendimi geliştirdim ve şiirlerim yakın çevre tarafından beğeniliyordu bende bu yolda devam ettim yaşadığım bir ilişki ve ayrılık sonrası yazmaya başladım, duygusal olmam beni daha çok yazmaya sürükledi.

İlk kitabınızdan bahseder misiniz? Neler anlattınız?

İlk kitabım yakın zamanda çıkardığım “hüznümün satırları” adlı eserim bu benim ilk kitap deneyimim oldu, anlattığım konular ise aşk ayrılık ve özlem şiirleri ve yazdığım sözlerimden oluşan bir eser, umarım okur ve beğenirsiniz.

Yeni kitabınız da çıktı. Hayırlı olsun. Yeni kitapta bizleri neler bekliyor?

Teşekkür ederim, Sevgi, özlem, ve zaman zaman hüzün.

Yazarlık dışında neler yapıyorsunuz?

Kurumsal bir firmada kimya sektöründe çalışıyorum.

Yeni kitaplar gelecek mi?

Evet, şuan ilk kitabımın satışları ve başarısının ne derece olacağını merak ediyorum her şey buna bağlı inşallah ikinci kitabımıda yakın bir zamanda çıkarırım.

Bundan sonraki hayalleriniz hedefleriniz neler?

Daha çok yazmak, insanlara ve topluma örnek bir yazar olmak.

Sevdiğiniz takip ettiğiniz ya da örnek aldığınız yazarlar var mi?

Evet, sevdiğim okuduğum çok yazar var ama bende yeri farklı olan yalnızca Ümit Yaşar Oğuzcan’dır şiirlerini severek okurum.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Öncelikle beni tanımak istediğiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim, hepinize mutlu bir hayat diliyorum her şey gönlünüzce olsun sevgiler saygılar.