Merhaba Görkem Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhabalar, ben Görkem Ahi. 1988 yılında dünyaya geldim. İlk ve orta öğretim hayatımı Özel Kocaeli Koleji ve Atafen Koleji’nde, lise hayatımı ise İzmit Atılım Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldum. Üniversite mezuniyetim akabinde babam tarafından 1987 yılında kurulmuş olan Görsel İç Mimarlık Mobilya ve Dekorasyon şirketinde aktif olarak çalışma hayatına başladım. Son yıllarda günden güne gelişmekte olan ve tüketici talebinin de aynı oranda hızla arttığı e-ticaret sektörüne, geçtiğimiz yıl kendi kurmuş olduğum EGGE Home şirketiyle giriş yaptım. Halihazırda içinde bulunduğum ve hakimi olduğum mobilya ve dekorasyon alanında birçok farklı e-ticaret platformu üzerinden satışlarıma devam etmekteyim. Şimdi ise aktif iş hayatımla beraber Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisansımı tamamlamaktayım.

Çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Var olan birçok İç Mimarlık şirketinden farklı olarak üretimlerimizi kendi bünyemizde yapmaktayız. Kocaeli’nin en deneyimli ustaları ve İç Mimarlarıyla kurmuş olduğumuz ekibimizle birçok projeye imza attık. Mobilya denince akla gelen hemen her üründe müşterilerimize hizmet vermekte olup onların hayallerini hayata geçirmelerinde en büyük yardımcıları oluyoruz. Yalnızca bireysel müşterilerle değil, Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi, Kocaeli Üniversitesi ve Hastanesi, Sakarya üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri başlıca olmak üzere yıllar içinde birçok kamu kurumlarının da projelerinde yer aldık. Kocaeli bölgesinde sınırlı kalmayıp Türkiye’nin birçok şehrinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Mobilya ve dekorasyon hizmetiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Müşterilerimizi anlayarak onların zevklerine uygun tasarımlar ortaya çıkarmak öncelikli hedefimizdir. Günümüz trendlerini takip eden ve yenilikçi bir bakış açısı benimsemiş çalışma prensibiyle müşteri memnuniyeti esaslı çalışmalar yapmaktayız. Mutfak dolabı, banyo dolabı, giyinme odası, TV ünitesi, merdiven, kapı, portmanto ile beraber ev ve iş yerleri için tüm tadilatlar dahil olmak üzere anahtar teslim projeler yapmaktayız.

Tasarım süreçlerinden bahseder misiniz?

Öncelikle tasarım yapacağımız mekân ve alan özelliklerini öğrenmek, onları tanımak adına müşterilerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Tasarlanacak mekânın rölevesini alıp istekleri doğrultusunda çizimler hazırlıyoruz. Bu süreçte ekibimizle birlikte toplantılar yaparak birkaç farklı tasarım oluşturuyoruz. Akabinde müşterilerimizi sunuma davet ederek en uygun tasarım seçimini yapıyoruz. Kalan süreçte imalata başlayarak en kısa sürede teslimini gerçekleştiriyoruz.

İşinizin zorlukları ve güzellikleri nelerdir?

Her işte olduğu gibi bizim işimizde de zorluklar elbette bulunuyor. Karşılaştığımız en büyük zorluk özellikle son yıllarda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hammadde ve aksesuar tedariğinde ve termin sürelerinde yaşanan sıkıntılardır. Hatta birçok hammaddeye erişim neredeyse imkânsız hale geldi. Bu durum yalnızca bizim sektörümüzde değil birçok sektörde yaşanan bir sıkıntı olmakla beraber üzücü bir hal almıştır. İşimizin en güzel yanına gelecek olursak projelerimizi tamamladıktan sonra müşterilerimizin yaşamış olduğu memnuniyete tanık olmaktır. Bizler müşterilerimizin yaşam alanlarını tasarlarken onların içinde bulunduğu heyecana ortak olarak sonucunda da birlikte aynı mutluluğu yürekten hissediyoruz.

Sosyal Medya Adresleri

@gorkemahi @gorselmobilya @eggehome.tr