Mavi Gece, Sen Gelince, Yöre Yöre Ninniler, Oyun GEZEGENİ, Melis’in Misafiri Alya ve Sana İstanbul’u Bırakıyorum kitaplarının yazarı SEHER DOĞAN ile bir araya geldik. Yazmaya nasıl başladığından ve kitaplarından konuştuğumuz yazar Seher Doğan; “İnsanı insana ancak şiir sevdirir, insanı insana yaklaştırır” diyerek şiire olan sevgisini de çok güzel özetledi. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Hoş geldiniz Seher Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba Yağmur Hanım. Ben Seher Doğan. Sivas doğumluyum İstanbul’da İkamet ediyorum. İlahiyat ve Çocuk Gelişimi Mezunuyum. Anasınıfı öğretmenliği beraberinde Cağaloğlu Yayınevi’nde grafik tasarım işi yapmaktayım. Kitap okumayı ve seyahat etmeyi seviyorum.

Yazmaya nasıl başladınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay olmuş muydu?

Çocukluğumda çobanlık yaparken dağlarda kitap okuyup küçük not defterlerime sürekli bir şeyler karalardım. Bu zamanla günlük tutmaya sonrasında yazılarımı bazı defterlere senaryo şeklinde yazmaya dönüştü. Sonra “Mavi Gece” adlı minik bir roman yazmayı denedim. Hala rafta duran romanım benim ilk adımım oldu. Sonra ara ara yazdığım şiirlerimi Mavi Gece adlı kitap ile buluşturdum. Şuan ise altı eserim var, raflarda ve tüm internet sitelerinde…

Hepsinden kısa da olsa bahsedelim isterim.

Mavi Gece kitabım ilk eser olarak raflarda yerini aldı. 2018 yılında, Sen Gelince babamın vefatı üzerine yazılan şiirlerimin anısıdır. 2019 yılında oda raflarda yerini almış oldu. Yöre Yöre Ninniler bir derleme niteliğindedir, kısaca özetlemek gerekirse güzel ülkemizin yörelerinden derlenen bir eser niteliği taşımaktadır. Oyun GEZEGENİ çocukluğumuzun oyunlarından bir kısım oluşturulan bir eserdir. Sonra Melis’in Misafiri Alya kısa hikâyelerden oluşan bir eserdir, Dört yaş ve dokuz yaş, için bir eserdir. Son olarak da Sana İstanbul’u Bırakıyorum şiir kitabım Mayıs ayında raflarda yerini almış oldu…

Çocuk kitapları nasıl çıktı ortaya? Çocuklara ayrı bir sevginiz var mıdır?

Yöre Yöre Ninniler, Bir derleme niteliğindedir kısaca özetlemek gerekirse güzel ülkemizin yörelerinden derlenen bir eserdir. Annelerimizin bizlere söylediği bu güzel ninnileri hem günümüze ulaşmasını Hem de bir eserin tarih sonrasında ulaşmasını hedeflemek içindir. Oyun GEZEGENİ, çocukluğumuzdan unutulmaya yüz tutmuş oyunların günümüz dijital çağa ulaşması imkânı sunar. Melis’in Misafiri Alya, çocuk hikâyelerine başlama düşüncesi çocuklara olan sevgime ve çocukların hikâyelerde değer ve eğitimin daha ağıladığını için…

Şiire olan ilginizden de bahsetmek isterim.

Elbette ki şiirin hamuru insandır, insan sevgisidir. İnsanı anlamayan şiir yazamaz, yazsa da eksik yanı çoktur, şiir olmaz. Şiirin olmadığı yerde, şairin bulunmadığı toplumda insan da, insan sevgisi de olmaz. İnsanı insana ancak şiir sevdirir, insanı insana yaklaştırır. Şiir insanı en iyi özetleyen, duygu ve ruhun sığınağı gibi... Kısaca şiir gizli bahçedir insanı saklar… Sait Faik der ki: “Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz. “

Eminim tüm kitaplarınız değerlidir ama “yeri bende ayrı” dediğiniz bir kitabınız var mı?

Mavi Gece, benim için bir başlangıç. Bırak şiirim Mustafa Koç tarafından beste yapıldı. Sana İstanbul’u Bırakıyorum kitabımın Sana İstanbul’u Bırakıyorum şiirimi Can Demiryel yorumladı.

Yeni kitap var mı yolda?

Bu sorunuza evet diyebilirim. Bir Roman ve hikâye kitabı hazırlıyorum şuan. Çıkış tarihi olarak Eylül diyebiliriz nasip olursa.

Okurlarınızdan gelen yorumlar nasıl? Okurlarınızla iletişimde misiniz hep?

Güzel ve olumlu dönüşler alıyorum. Özellikle okurlar ile olan buluşmalarımızla soru cevap ve yorumlar çok sıcak ve güzel eleştiriler alıyorum.

Takip ettiğiniz ve örnek aldığınız yazar ya da şairler var mı?

Sezai Karakoç, LevNikolayeviç Tolstoy, (Semiha Cemal Muhteşem bir örnek.) Zülfü Livaneli

Peki, başucu kitabınız var mıdır?

“Kuran’ı Kerim”

Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Eserlerim Cağaloğlu Yayınevi’nden çıkmaktadır. Öncelikle Genel Yayın Yönetmeni Siyami Bey’e, Yağmur Arabacı’ya, tüm emeği geçen arkadaşlara ve siz Yağmur Tanyıldız’a çok teşekkür ederim. İnsan şiirdir, insanı kırmayalım. Kitap okuyalım ve gençlerimize kitabı sevdirelim. Bu güzel sohbet için tekrar çok teşekkür ederim Yağmur Hanım.