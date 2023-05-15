Kimi Almanya'da kimi Hollanda'da, Avrupa'nın dört bir yanında doğup büyüyen ya da uzun süreler orada yaşayan ve sonrasında Türkiye'ye bir şekilde yolları düştükten sonra şan, şöhret ve üne kavuştular… Güzelliği ve kendisine has yorumuyla dinleyenlerini mest eden Pervin Ersayın da gurbetçi şarkıcılarımızdan… Yıllar önce Almanya’ya işçi olarak giden anne ve babanın çocuğu olan Ersayın, daha çocuk yaşlarda Almanya’da okulda seslendirdiği Türkçe şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu. Anne ve babasının desteğiyle müzik eğitimi alan güzel şarkıcı Almantya’da düğün salonlarının aranan isimleri arasındaki yerini aldı. Uzun bir süre Almanya'da, Duisburg'da Kanal Avrupa televizyonunda "Şarkılarla Pazar Keyfi" ismini taşıyan, her Pazar günü canlı müzik eğlence programları sunarak şöhretine şöhret katan Ersayın, geldiği Türkiye’de hedefi 12’den vurdu. Pervin Ersayın ile dününü bugününü konuştuk.

BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben Doğu Anadolu Bölgesi’nin Çukurovası Küçük Adanası olarak adlandırılan Iğdırlıyım. Aslen Azerbaycan Türküyüm. Ve Alman Vatandaşıyım. Annem 18 yaşında Almanya'ya işçi olarak gitti orada çalışmaya başladı babamla birlikte. Babam Almanya'da iş yerleri çalıştırdı, restoranı vardı.Ben ve diğer kardeşlerim Almanya'da dünyaya geldik. Almanya'da doğdum büyüdüm ve okudum daha sonradan İstanbul'a geldim . Çocuk yaşlarımda Emel Sayın'ın ve birçok ünlü sanatçının hocası olan ünlü Udi Bestekâr İrfan Özbakır'danUd ve Şan dersleri ala bilmek için. 3-4 sene boyunca özel müzik dersleri aldım. Ud çalıyorum beste yapıyorum.İlk albümüm, Hayri Şahin'in Müzik şirketi olan Şahin Müzik'ten piyasaya çıktı. Almanya'da yaşadığımız için albümün reklamını yapamadık. Birkaç sene sonra bir müzik firmasından bana albüm teklifi geldi. Bana şart koydular, kendi albümünü piyasadan toplatacaksın o şartla sana yeni Albüm yapacağız dediler. Albümüm toplandıktan sonra bana albüm yapmaktan hemen vazgeçtiler ve bu durum beni çok üzdü. Çok yakında toplatılan albümüm yeniden bir Müzik şirketi tarafından piyasaya çıkacak sevenlerime duyurulur ve yeni şarkılarla kliplerle bomba gibi geliyorum.

ÇOK KÜÇÜK YAŞTA ÇOK FAAL BİR YAŞAMIN VARDI O ZAMAN?

Gülerek yanıt veriyor… Çok. Hem iş kadını olayım hem okuyayım hem de hayatımda müzik olsun istiyordum. Ailem de karışmıyordu. Biraz önce de izah ettiğim gibi annem ve babam bu anlamda bana hep destek oldu. Oradan gelen bir güven var, 'Git kızım yap!' durumu. Sadece, 'Müzikten para kazanılmaz, eğitimşart' diyorlardı. Ben çok şanslıyım. Avrupa’ya olmasaydım, Almanya’ya yaşamasaydım yine inanıyorum ki müzik piyasasında güzel yerlere gelebilecektim. Çünkü altyapım vardı.

ESKİ ALBÜMÜNÜZ YENİDEN Mİ PİYASAYA SÜRÜLECEK?

Yaptığım bu albümde bir birinden güzel şarkılar yer alıyor. Toplatıldığı için albüm tanıtımı yapamamıştım. Ancak biraz öncede belirttiğim gibi muhteşem bir albüm ve ardı ardına çekilecek kliplerim geliyor.

PEKİ HANGİ ÜNLÜ İSİMLERLE SAHNE ALDINIZ?

Ben Yurtiçi ve yurt dışında bir çok programa ,konserlere katıldım. Allah rahmet eylesin Almanya'nın Mannheim şehrinde, Müslüm Gürses ile aynı sahneyi paylaştım ve daha sayamadığım birçok ünlü isimlerle aynı kadroda program aldım. Müslüm Gürses, ile aynı sahneyi paylaşmaktan büyük keyif almıştım. Emel Sayın ve daha birçok isimle aynı Tv programı ve konserlere çıktım.

AİLENİZ NEREDE YAŞIYOR?

Biz ailecek Almanya'da yaşıyoruz … Arada bir Türkiye'ye müzik çalışmalarından dolayı geliyorum.

RUH HALİNİZ ŞARKIYI SÖYLEMENİZİ ETKİLER Mİ?

Hem de nasıl! O gün kırık bir günümdeysem sesim daha kırılmış çıkıyor. Teknoloji herkese şarkı söyleme imkânı veriyor ama o duyguyu veremiyor. O yüzden de ben demo kayıtları çok seviyorum, onlar daha gerçek oluyor. Ya da sahnede canlı söylediğimde sesimi daha çok seviyorum. ‘Sesim ve şarkılarım benden daha meşhur, bu hoşuma gidiyor ama...

GİZLİ KALMAK İSTER GİBİ BİR HALİNİZ VAR. PEK GÖZ ÖNÜNDE DEĞİLSİNİZ?

Evet, albüm dışında pek göz önünde olmaktan hoşlanmıyorum. Ben bu işe ilk başladığımda tamamen şarkı söylemekle başladım, sonunun nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ünlü olmak gibi bir gayem de yoktu. Güzel şarkı söylemeyi hedefliyordum ama ilk planda gelen ünlü olmak değildi. Ünlü olmanın güzel tarafları var ama insanın özgürlüğünü elinden alan bir şey aynı zamanda.Ve ben çok düşkünüm özgürlüğüme, şarkı yazabilmek için özgürlüğe ihtiyacım var. Sokakta dolaşabilmeliyim, hayatın içinde olmalıyım. Biraz yaşamalıyım ki yazabileyim. Sürekli televizyonda olmak onları kaybetmek anlamına geliyor.

ÜNLÜ OLMANIN İYİ VE KÖTÜ YANLARI NELER?

Sesim ve şarkılarım benden daha meşhur, bu hoşuma gidiyor ama yalnızlık duygusunu ağırlaştırıyor bir taraftan. Bana en tuhaf gelenlerden biri şudur: Şehir dışı konserlerimizde onca kalabalık ve alkıştan sonra odana çekilirsin ve büyük bir sessizlik olur ya… Garip hissederim kendimi. Örneğin orkestra arkadaşlarım benden daha özgürdür, gittiğimiz yerlerde gündüz çıkar gezerler. Ben de geziyorum, görüyorum elbette ama odada geçirdiğim vakit onlara nazaran çok daha fazla. İşte o zaman derinden hissediyorum ünlü olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu.

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

O kadar çok anım var ki. Anlat anlat bitmez… Şimdi Azerbaycan'ın Bakü şehrinde çok büyük bir konserim oldu "Hatayı adına medeniyet Sarayı'nda" Salon tıka basa doldu. Çiçek yağmuruna tuttular beni. Akrabalarım ve sevenlerim beni yalnız bırakmadılar. Azerbaycan'da televizyon programlarına katıldım, kliplerim döndü kanallarda. Ayrıca Bakü'de NTV haber kanalına canlı konuk olarak katıldım. Bu benim unutamadığım en güzel anılarından bir tanesi… O anki mutluluğu anlatamam.

BİRÇOK DİZİ TEKLİFİ ALDINIZ, OYUNCULUĞU NEDEN DÜŞÜNMEDİNİZ?

Evet oyunculuk eğitimim de var. Bu anlamda bazı dizilerden teklifler aldım. Ancak rolü benimsemediğim için teklifleri kibarca geri çevirdim. İyi bir teklif gelirse dizi ve sinema filminde de oynamak isterim.

Bu keyifli gelişme için çok teşekkürler.