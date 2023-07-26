ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Yapımcılığını Faruk Turgut - Gold Film, yönetmenliğini ise Ketche olarak ta tanıdığımız Hakan Kırvanaç'ın üstlendiği, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Settar Tanrıöğen, Aliye Uzunatağan, Müjde Uzman ve Doğukan Güngör gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide rol alan ve aynı zamanda tanınmış bir şarkıcı olan oyuncu Korcan Yiğit Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadıktan sonra sahne tekliflerinin arttığını söyledi. "Reytingleri çok yüksek bir dizi, konserlerimde ve sahne çalışmalarımda bir araya geldiğimiz dinleyicilerim sürekli biz sizi Kızılcık Şerbeti'nde de izledik diye söyleyince anladım ki bu dizide rol almak bana çok uğurlu gelmiş" dedi. Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Yalan Dünya, Poyraz Karayel, Tatlı İntikam, Kiraz Mevsimi gibi pek çok fenomen dizide de rol alan başarılı oyuncu yeni sezonda sürpriz bir proje ile yine ekranlarda olacak.

Şu an imza aşamasında olduğunu için projenin detayları hakkında sır vermeyen sanatçı "Şimdilik sahne çalışmalarıma ağırlık verdim, bu yaz yoğun bir konser takvimimiz var. İmzalar atıldığı zaman televizyon projesi ile ilgili ayrıca bir basın açıklamasını kanal ve menajerim yapacaktır, senaryoyu okudum harika bir şey, reytingleri yine zorlayacak" dedi.