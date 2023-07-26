İSTANBUL - Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Esenlerli gençlere Karagöl Yaylası’nda birbirinden güzel etkinliklerle dolu, tabiatla iç içe harika bir kamp deneyimi yaşattı. Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı’nın da katıldığı kamp, doğa yürüyüşüyle başladı. Taşçı, daha sonra gençlerle sohbet etti. Kampların vazgeçilmezi voleybol ve futbol etkinliklerinin ardından, gençler kendi yemeklerini hazırlamak için kolları sıvadı. Kendi mangallarını hazırladıktan sonra, semaverde demledikleri çayla kamp ateşinin tadını çıkardılar.

HABER: EMİR YÜCEL