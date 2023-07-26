İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi’nin Bağcılar Meydanı’nda oluşturduğu Mini Golf Alanı, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, gözetmen öğretmenler eşliğinde golf sporunu öğrenme imkânı buluyor ve yeteneklerini geliştiriyor. Bağcılar Belediyesi ve Dünya Mini Golf Türkiye Temsilciliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar 5,5 metreden oluşan golf stantlarındaki 9 parkurda öğrendikleri mini golf dalında yeteneklerini sergiliyor. Meydan aynı zamanda, denge sörfü ve futbol dart etkinliği ile akşam Gençlik Yaz Konseri’ne ev sahipliği yapıyor.

“Ücretsiz üniversite tercih hizmeti”

Bağcılar Belediyesi, üniversite kazanma hayali kuran gençleri de yalnız bırakmıyor. Yine Bağcılar Meydan’da; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olan gençlere üniversite tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Tercih Danışmanlık Uzmanı olan eğitmenler, gençlere aldıkları eşit ağırlık, sayısal ve sözel puanlarına göre hangi bölümleri tercih etmeleri gerektiği konusunda bilgi veriyorlar. Adaylar, danışmanlık hizmetinden 8 Ağustos günü saat 19.00’a kadar istifade edebilecek.

HABER: MERVE ELÇİ