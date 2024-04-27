GAİN’in aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yeni dizisi “Arjen”in galası UNIQ İstanbul’da yapıldı. Tolgahan Sayışman’ın yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği dizi, 26 Nisan’da GAİN’de yayında…

Birbiri ardına yayınladığı dizilerle sektöre hareket getiren GAİN, yeni dizisi “Arjen”in galasını UNIQ İstanbul’da düzenledi. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman’ın başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği dizide Sayışman’a Talat Bulut, Ezgi Eyüboğlu, Alican Yücesoy, Dilara Aksüyek, Saruhan Hünel, Yunus Eski ve Cemal Toktaş gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolgahan Sayışman “Daha önce Türkiye ekranlarında çok da alışagelmedik bir hikâyeyle karşınızdayız. Çok büyük bir emek verildi.Klasik bir cümle olacak belki ama Türkiye’de eşine benzerine rastlanmamış bir prodüksiyonla seyirci karşısına çıkıyoruz” dedi.Sayışman, gazetecilerin aksiyon sahnelerini sorması üzerine ise “Yorulduk... Başımıza kazalar geldi ama bunları bertaraf edip hızlı bir şekilde işe adapte olduk. Çıkan sonuçtan çok memnunum” diye konuştu.

Ezgi Eyüboğlu “Arjen”in çok emek harcanmış bir iş olduğunu belirtirken Dilara Aksüyek “Çok beğendiğimiz bir işin içindeyiz” dedi. Saruhan Hünel ise “Tüyo vermek istemiyorum ama Tolgahan’ı çok zorlayan sahneler oldu” diye ekledi. “Arjen”in bir diğer başrol oyuncusu Yunus Eski “Tolgahan Abi’ye ve bütün ekip arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ederim. Ben de sizin gibi izlemeyi heyecanla bekliyorum” dedi.

“Arjen”, küçük yaşta sokaklarda yaşamak zorunda kalan bir çocuğun bir suikastçıya dönüşme hikâyesini konu alıyor. Himayesine girdiği aileyi düşmanlarından korumak için her şeyi yapan Arjen, acımasızlığıyla tanınan biridir. Ancak ailesinin kendisine verdiği bir görev, onu büyük bir yol ayrımına getirecek ve Arjen’i hiç beklemediği bir hayatın tam ortasına sürükleyecektir.

Yapımcılığını Han Medya Yapım çatısı altında Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği “Arjen”e usta oyuncu Altan Erkekli konuk oyuncu olarak katıldı. Umut Sarıboğa’nın yönettiği dizinin senaryosunda ise Altuğ Küçük imzası bulunuyor.

“Arjen”, 26 Nisan’da sadece GAİN’de…