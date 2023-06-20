Şampiyonluğa hasret bir sezonu daha geride bırakan Fenerbahçe’yle Galatasaray arasındaki makas giderek açılıyor.

“O sene, bu sene” diyerek sezona start veren Sarı Lacivertliler, son olarak 2013-2014 sezonunda yaşadığı şampiyonluk sevincini, maalesef bu yılda yaşayamadı. Ezeli rakibinin 23. şampiyonluğunda, ikincilikle yetindi ve 19 olan şampiyonluk sayısıyla aradaki farkın dörde çıkmasına da engel olamadı.

Medipol Başakşehir’i finalde yenerek aldığı Ziraat Türkiye Kupası’yla teselli bulan Fenerbahçe’de oldukça hareketli günler yaşanıyor.

Jorge Jesus’la ayrılan yollar sonrasında, teknik direktör arayışında Başkan Ali Koç’un, Divan kurulu toplantısında yaptığı açıklama, hocanın yerli olacağı şeklinde. Tam da kulislerde Montella ve Lucescu isimlerinin dolaştığı süreçte başkan Ali Koç’un, “Hocamız yerli olacak” diyerek, belki de göreve geldiğinden beri verdiği en doğru ve gerçekçi karar, akıllara ve de medya mecralarına İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Sergen Yalçın isimlerini telaffuz ettiriyor.

Medyada bir kesimin dile getirdiği Abdullah Avcı isminin, hayal mahsulü olmaktan öteye gitmediğini bildiğim için, seçeneklerin arasında olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.

Bu arada, kişisel düşüncemi söylemem gerekirse, tartışmasız İsmail Kartal derim. Aykut Kocaman’ı ikinci sıraya oturttuktan sonra, Emre Belözoğlu’nu üçüncü alternatif olarak düşünürüm. Sergen Yalçın’ın yönetimde karşılık bulmadığını, sevgili Volkan Demirel’in de Fenerbahçe teknik direktörlüğü kariyerine erişmesi için önünde biraz daha yol olduğu düşüncesindeyim.

İsmail hocanın, önceki sezon ortaya koyduğu performans herkesçe malûm. İyi tanıdığım ve çok sevip, futbol mantalitesini de takdir ettiğim İsmail Kartal’ın Fenerbahçe için doğru adres ve verilecek en doğru karardır.

Açıkçası, ben bu sezon da Jesus macerasına atılmak yerine, yola İsmail Kartal’la devam edilmesinin çok daha doğru olacağı görüşündeydim. İsmail hocanın Fenerbahçe’sinde forma giyen bazı isimlerle yaptığım birebir sohbetten bildiklerim doğrultusunda, onu ne kadar sevdiklerini de çok iyi biliyorum.

Burada şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir teknik adamın başarısı, futbolcu grubunun kendisine olan sevgi ve yakınlığıyla ortaya çıkar. Profesyonel futbolcu bir hocayı ‘rezil de’ eder, ‘vezir de’. İsmail Kartal, topçunun ‘vezir’ etmek istediği profilde bir teknik adam. Futbolcusuna bu güveni vermiş bir isim.

Kesinlikle, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu da camianın hayır demeyeceği isimler ve başarılı da olurlar. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse, İsmail Kartal isminin tüm bu alternatifler arasında bir adım daha önde görünüyor.

Transferde yanlışa düşmemek ve sezon planlamasını doğru yapmak adına, Fenerbahçe’nin teknik adam kararını ivedilikle belirleyip, hiç vakit kaybetmeden iş başına getirmesi gerekir. Yoksa Sarı Lacivertli camia yitirdiği sezonlara bir yenisini daha ekler.

Hoşçakalın.