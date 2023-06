Yaşadığımız hayatın daha da huzur içinde, adaletli, etik, uyumlu olmasını istediğimiz için toplum olarak herkesin dâhil olduğu ortak yasalar, kanunlar geliştiririz ve uygularız. Yasa ve kanunlar da süreçle ilintili açıklar içerir ve yenilenmeyen, çağa uygun halde geliştirilmeyen kanunlarda açıklar oluşur. Toplum halinde yaşıyor olmanın yanında halkın güvenliğini, sağlığını, eğitim ve öğretimini sağlayan kurumlar oluştururuz. Güvenlik, sağlık, eğitim öğretim kurumları en az kayıpla insanların yaşaması ve mutlu olması, yarınlarına umutla bakabilmesi için yöntemler geliştirir. Toplumun bu etik yapılanmasından rahatsız, az emekle çok yetki, çok kazanç, çok şöhret gibi hedefleri olan illegal kişiler ya da topluluklar da aksi yöntemler geliştirirler.

..

Evin hanımı, şehir dışındaki annesini ziyarete gider.

Ama, her gün evi arayıp kocasının evde olup olmadığını kontrol eder.

Kadın, 1. gün kocasını arar:

-Herif, neredesin?

-Evdeyim, karıcığım.

-Yalan söylemiyorsun di' mi?

-Yok, neden yalan söyleyeyim?

-Öyleyse mutfaktaki mikseri çalıştır.

-RRRRRRRRRRRRR!

Kadın, ertesi gün tekrar eşini arar:

-Bey, neredesin?

-Evdeyim.

-Emin misin?

-Ebette.

-Mikseri çalıştır, göreyim.

-RRRRRRRRR

Ertesi sabah, hanım, beyine hiç haber vermeden, çoçuğunu arar, "Baban nerede" diye sorar.

-Bilmiyorum, anne. Her sabah evden mikseri alıp çıkıyo.

..

Tebessümünüz sonrası hemfikir olmaya dair bitlikte düşünelim. Aslan sabah uyanıp karnını doyurmak ister ve ceylanın peşinden koşar, yeni yöntem ve kurnazlıklarla ve bir önceki günden daha hızlı koşarak. Ceylan da uyandığında yeni yöntem ve kurnazlıklara yem olmamak için kendi kaçışında ki tarzına yenilikler ekler ve hızını artırarak kaçar.

Bizler insanlar olarak bilmeliyiz ki; bireysel ve toplumsal yaşantımız da her gün hayat kuralları yenilenir, değişir, gelişir. İyi olmamızın devamı için de, kötü olanların değişim ve gelişim içinde olduklarını bilme yeterliliğine ulaşmamızla mümkündür.

Mir Murat Demir