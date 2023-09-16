Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı mevkisi Ankara istikameti 6-7. kilometrelerindeki Çakıt-7 Viyadüğünde derz çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolu Toroslar Tesisi içinden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları kesimi 45-48. kilometrelerinde Edirne İstikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Karşıyaka istikameti 1-2. kilometrelerinde Osmangazi Viyadüğü üzerinde genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla 18 Eylül'e kadar sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden kontrollü devam edecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 8-10. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bilecik-Sakarya yolunun 13-16. kilometrelerindeki Sakarya-1 Köprüsü derzlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 31-32. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 13-19. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA