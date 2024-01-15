25 YAŞINA GİRDİ

Yeni Türkiye'nin takip edeceği siyaset, belirsiz ve keyfi olamaz. Bizim siyasetimiz, mutlaka milletin kabiliyet ve ihtiyacıyla mütenasip olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1923)

1994’de Dr. Atilla Bilge BORAN ismini kullanarak GÜNAYDIN Gazetesi STRATEJİ sayfasını hazırlayarak başladığım gazetecilik kariyerime hiç ara vermeden gururla devam ediyorum.

1996’da “BİZİM ANADOLU GAZETESİ”nde Dr. Tahir Tamer Kumkale adı ile başladığım makale yazarlığını muhtelif gazete ve dergilerde aksatmadan sürdürdüm. Şimdi Önce VATAN gazetesindeki köşemde yazma görevime devam ediyorum.

Bilgisayar ve internetin yayın hayatına girmesi ile birlikte “Çalışan Gazeteciler Günü” olan 10 OCAK 2000’de sadece 2 MB kapasitelik bilgisayarımı kullanarak son derece kısıtlı imkanlarla Bildiri-Yorum (http://www.kumkale.net) sitesini yayına soktum.

O gün siz İYİ İNSANLARA şöyle seslenerek ilk yazımı yayınlamıştım. Aşağıdaki resim İYİ İNSAN Sitesinin henüz bir aylık durumunu göstermektedir.

"MERHABA İYİ İNSAN

İYİ İNSANLARA BİLDİRİ-YORUM sitesinde; devletimiz, milletimiz, kutsal vatan toprağımız için çarpan kalplerin, düşünen beyinlerin, bu uğurda verilen mücadelelerde yetişmiş mümtaz insanların fikir ve düşüncelerini bulacaksınız.

Bu sayfalar; 2000'li yılların dünyasını yönlendirecek Türklerin ve Türklüğün ışığını dünya insanlığına yayacaktır. Atatürk İlke ve İnkılaplarının gerçek sahibi ve Atatürkçü Düşünce Sisteminin yılmaz savunucusu olan iyi insanların fikir nurları; Türk dünyası ile birlikte dünya insanlığını da aydınlatacaktır.

Kalbi vatan sevgisi ile çarpan İYİ İNSAN'lar aramıza hoş geldiniz. Her biri yaşanmış tecrübelerin , çekilen sıkıntıların, daha iyiye ve daha güzele ulaşma gayretlerinin doğal bir sonucu olan fikirleriniz kutsaldır.

Yarının güçlü Türkiye'sinin meydana getirilmesinde ve meydana çıkan yapının sağlamlaştırılmasında her fikir birer yapı taşıdır. Bu taşlar çoğaldıkça yapı daha da güçlenecektir."

Bugün 25 yaşına giren BİLDİRİ-YORUM geçen süre içinde hiç ara vermeden yayına devam etme başarısını gösterdi. Günümüze gelindiğinde mevcut 1530 makale ile 13.200 sayfalık bir bilgi hazinesine erişti.

Dünyanın en eski birkaç sitesinden biri olduğu GOOGLE tarafından belirlenmiş ve özel korumaya alınıp güvenlikli site seçilmiştir. Yani GOOGLE arama motoruna yazdığınız her kelime eğer bu sitede varsa öncelikli ilk yirmi site içinde yer alması sağlanmıştır.

Sadece yazı başlıklarının 52 sayfa tuttuğu bu sitenin dimdik ayakta kalmasını tamamen oğlum yazılım uzmanı Сoşkun Τuna Κumkale'ye borçluyum. O olmasaydı çok fazla saldırıya maruz kalan sitenin günümüze ulaşması asla mümkün olamazdı.

Sitemin devamlılığında vefakar okuyucularımın destekleri de çok etkili oldu. Onlar devamlı arayarak soruları ve fikir katkıları ile siteyi canlı tutmamı sağladılar.

BİLDİRİ-YORUM sitesindeki binlerce sayfalık araştırma yazılarımda halen yaşadığımız dönemin güncel olaylarını Atatürkçü Düşünce penceresinden görmeğe çalıştım. Türkiye’nin güncel sorunlarına, 36 yıllık devlet memurluğu kimliğimle kazandığım tecrübeler ile 22 yıllık bilim adamlığı ve üniversite öğretim üyeliğimin kazandırdığı bilimsel akıl perspektifi içinde (ve özellikle) Atatürkçü Düşünce ışığında çözüm üretmek istedim.

Hiçbir yabancı ideolojiye bağlanmadan ve tamamen kendi kültür kazanımlarım doğrultusunda kaleme aldığım yazılarım geçen süre içinde yoğun bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Sitemin özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında yaygın şekilde takip edilmesi hedefime ulaştığımı göstermektedir.

Okuyucularım ile kurduğum iletişim bağının yoğunluğu giderek artmaktadır. Her okuyucuma tek tek cevap vermek arzusunda olmama rağmen zaman faktörü bunu gerçekleştirmeme engel olmaktadır. Bu konuda genç neslin ve bilhassa üniversite öğrencilerinin e-postalarına cevap vermeye çalışıyorum. Kendi isteğim dışında cevaplayamadığım sorularından dolayı değerli okuyucularımdan özür diliyorum.

Türkiye ve Türklük sevdalısı iyi insanlar Bildiri-Yorum sitesinde fikir ve düşüncelerini bizlerle paylaşmak için birbiri ile yarış ederken, sitemiz sürekli olarak ülke ve millet düşmanı mihrakların yoğun saldırısı ile karşılaşmıştır. Bir yandan bu saldırılara karşı koymaya çalışıp sitenin devamlılığı sağlanmaya çalışılırken, geçen süre içinde sitenin ilk formatı özellikle günümüze kadar muhafaza edilerek artık klasik hale gelen sunum şekli korunmuştur.

Beyin sağlığım devam ettiği sürece BİLDİRİ-YORUM yaşayacaktır. Bu sitenin İyi İnsanların fikir alışverişi için buluşma noktası olma vasfı asla değişmeyecektir. Ayrıca BİLDİRİ-YORUM’un bugünleri yazacak tarihçiler için ciddi ve güvenilir bir belge olacağına inanıyorum.

Bu sitede yer alan fikirler mevcut durumu ile 300 sayfalık 44 adet yeni kitabımın alt yapısını teşkil edecek kapasiteye ulaşmıştır. Zaman içinde yazılarımı kitaplaştırma çalışmalarım sürecektir. Bugüne kadar basılmış 46 kitabıma yeni ilaveler yapmayı hedefliyorum...

Bildiri-Yorum sitesinde yer alan ilk yazılarım bugün 24’üncü yayın yılına başarıyla devam eden Önce VATAN Gazetesinde yayınlanmıştır. İstanbuldan Edremit’e taşınmamla birlikte ara verdiğim yazılarıma ayni logo altında 1 Ocak 2023 tarihinde kaldığım yerden başlayarak eski dost ve kardeşlerimle yeniden kucaklaştım. Eski ve yeni tüm yazılarıma gazetenin titizlikle hazırlanmış arşivinden ulaşılması mümkündür.

Bu vesile ile değerli dostum, kardeşim Abdullah Akosman Bey’in dirayetli yönetiminde yayın hayatına başarıyla devam eden Önce VATAN ailesinin 2024 yılını candan kutluyorum ve yeni yayın yılında başarılar diliyorum.

Bugün 77 yaşındayım. Yazma yeteneklerim oldukça zayıfladı. Buna rağmen ömrüm yettiği ve akıl sağlığım elverdiği sürece BİLDİRİ-YORUM yayınına devam edecektir. Bu siteyi kurup çalıştırmamı sağlayan İYİ İNSANLAR'I SAYGI İLE SELAMLIYORUM, SEVGİ İLE KUCAKLIYORUM..