Toplumların nefret ettiği ırk olmak nasıl bir duygudur.

Yıl 2023, Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde hala savaş sürüyor. Bir annenin dünyaya getirdiği insansı şeytanlar; hırsları uğruna masum annelerin dünyaya getirdiği, zorluklarla yetiştirdiği evlatlarını ölüme sürüklüyor. Bin yüzlü Avrupa’nın niyeti; olsa olsa hırsızlık, cinayet ve soykırım. Çünkü Hıristiyan ve diğer dini inançlar savaş dinidir oysa İslam barış dini olmakla bilinir.

Bir ırk, milyarlarca insanın dinine saygı duyamıyorsa, medeni olarak adlandırılmaya hakkı yoktur. BM, İnsan hakları, kimi ülkeler gerçekte hiç samimi değiller. Birleşmiş Milletlerin 1947’de Filistin’i Bölme Planı, Arap-İsrail çatışmasının başlangıcı oldu. Soykırım, ırkçılık dünyanın hiçbir yerinde hoş karşılanmaz ama Müslümanlara gelince hoş karşılandı. ABD’nin desteği ile İsrail’in Filistinlilere ait toprakları işgal ederek soykırım uygulamasına, yıllardır topraklarını genişletme uğruna baskı ve zulmüne seyirci kaldı.

Dışı insansı, içi şeytan! Şeytanı görüyor musunuz? Ecnebi böyledir işte. Katilleri destekler, parası ödenen malı vermez, ödediğin paraya karşılıkta şart koşar. Eğer kabul etmezsen paranı da vermez. 100 yıl önce İngilizlerin büyük büyük babaları da aynısını yaptı. Parasını ödediğimiz gemilerimizi vermediler.

Bu gün Fransa’nın Afrika’dan yıllık; 500.000.000 avro, hırsızlık, gasp, sömürü geliri var. İngiltere topraklarını işgal ettiği 14 ülkeyi sömürmeye devam ediyor. İsrail’i destekleyen diğer ülkeler ile körler sağırlar birbirini ağırlıyor. İnsan haklarından, medeniyetten söz ediyorlar.

Günümüzde olduğu gibi geçmişte de durum farklı değildi: Aztek, İnka ve bir çok medeniyeti Avrupa devletleri katletti. Lachish kuşatmasında esir alınan askerlerin kazığa geçirilmesini Ninive sarayının duvarlarında görebilirsiniz: Sanherib ve Assur ordusu şehirden çekilirken, geride sularla kaplı, çamur içinde bir şehir bırakmıştı. Ayrıca Kral Sanherib, bu askerî başarılarını sarayının duvarlarına kabartma olarak yaptırmıştı. Bu kabartmalarda işlenen konular arasında ise kafa kesme, deri yüzme ve kazığa oturtma sahneleri bulunmaktaydı.

Ortaçağda 100 yıl süren mezhep savaşlarında Avrupa’da öldürecek insan ve yiyecek gıda kalmayınca insanlar komşusunu öldürüp etini yedi.

İkinci dünya savaşı öncesi toprak konusunda yüzde yüz haklı olan Almanya, hamlelerini nazilerle yaptığı için haksız duruma düştü. Çünkü ABD ve İngiltere kendi kamuoylarında Almanya’yı öcü gösterip savaş için destek alabildiler. Tıpkı İsrail’in yaptığı gibi yanlış beyanlarda bulundular.

Dünyanın her yerinde kan, her yerinde acı! Bombaların, kurşunların, lav silahlarının, alevlerin cehennem sıcağında kaybolan insanlık! Çağlar boyunca durmaksızın akan kan, tüm savaşlar, bu kan lekeli toprak; yaşamın üzerine ölümü kusuyor, kirleniyor hayat. Giden mevta. Kalan şahit. Susan fail.