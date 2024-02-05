İman Filistin Araplarının akidesidir, dünya canlı canlı izledi; tam bir teslimiyetle yaşadıklarına isyan etmediler. Peki, bu iman ve metanet sahibi millet, sahada tek başına olmasına rağmen neden galip gelemedi?

Çünkü Filistin’de ordu, asker ve polis yok, yönetim İsrail’e verilmiş. İsrail’in hedef aldığı sadece silahsız, savunmasız Filistin halkıdır. Etrafını çevirdikleri bölgelere hapsettikleri Filistinlilerin su kullanımı da İsrail’in tekelindedir, sağlıksız su kullanmalarının yanında kuyu açmaları, yağmur suyu biriktirmeleri de yasaktır! Elektrik, su gıda, barınma gibi insani gereksinimleri özellikle ellerinden alınmıştır.

İsrail’in inandıkları din şeytana fedakârlık yapmak istiyor anlaşılan; tüm Nazi siyonistleri Filistinlileri umursamıyor; şeytana adanan 3. Tapınağı inşa etmek için Filistin’i yıkmak, halkını yok etmek istiyorlar.

Filistin'de açıkça soykırım yaptığı halde; soykırım yapmadığını, meşru müdafaa olduğunu savunan İsrail’i, destekleyen bazı büyük güçler var. Ama bakınca, Filistin'de veya dünyanın farklı yerlerinde herhangi bir soykırımı inkâr eden, israil'in yanında yer alan ülkelerin, dünyaya hâkim olmak için mücadele ettiğini ve hala da devam ettiklerini soykırımla suçlandıklarını göreceksiniz.

ABD mezarlığına dönen Arap dünyasına, Namibya'da Almanya'ya, Libya'da Amerika/ İngiltere'ye ve ırak'a bakın, hepsi orada soykırım ve işgal gerçekleştirdiler. Afrika'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki en büyük soykırım suçlularından biri olan Fransa, Afrika, Karayipler ve diğer yerlerdeki sömürge tarihinin karanlık olduğu gerçeklerini tamamen unutarak İsrail'in yanında yer aldı. Bu yüzden 21. yüzyılda Filistin'deki İsrail soykırımını ve işgalini savunmak için tüm güçlerini kullandılar.

Batı medyası propaganda ve yalan üreterek para alıyor, dünya bu tiyatroyu izliyor. Görsel ve yazılı basının, sosyal medyanın; neyi vurgulayacaklarını ya da sileceklerini, neyi unutturacaklarını ya da saklayacaklarını, seçecekleri kelimeyi, ne yazacaklarına kadar denetliyor. Bunlara sadece soykırımcı ve işgal yanlıları inanıyor ancak sosyal medyanın, vicdanlı bireylerin gücünü unutuyorlar.

Filistin’den canlı olarak izlediğimiz Nazi Şeytanlarının soykırımında; savunmasız sivillere, çocuklara ya zulmediyor ya da onları katlediyor. Sekiz aylık ölen bir bebeğin kopan bacağı, bisikletle giden bir çocuğun vuruluş anı, yıktıkları evlerin harabelerine diktikleri İsrail bayrakları, evlerin yağmalanması, büyük ve küçükbaş hayvanları, yeni doğan eşeğe kadar telef ettikleri, yerlerde yatan ölü bedenleri, tahrip ettikleri mezarlardan açığa çıkan rengârenk kefenleri, Filistinlilerin eşyalarını, evlerini çaldıkları, gönderilen yardımlara el koydukları, viraneye dönen evlerde hatıra fotoğrafı çektikleri, ölü çocukların bisikletine binen askerleri, tiksinti uyandıran gülüşleri gözlerden ve hafızalardan çıkmıyor!...