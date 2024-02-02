Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden “İnci Taneleri” 25 Ocak'ta başladı.

Merakla beklediğim dizi PR çalışmasının bir Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi üzerine yapıldığı halde hikaye bir dans sahnesinden daha fazlasını anlatıyor televizyon seyircisine... Azem Yücedağ eşinin öldürülmesi sonucu suçu üstlenen idealist bir Edebiyat öğretmeni... eşini kimin öldürdüğü ve Azem Yücedağ'ın suçu neden ve kimi korumak için üstlendiği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak olan hikayenin merak edilen kısmı... Dizi Edebiyat kokuyor. Verdiği mesajlar çok etkileyici Piraye(Selma Ergeç) ilgisiz, işkolik bir anne Ayça adında ders çalışmayı sevmeyen son derece hırçın genç bir kızı var. Ayça'ya özel öğretmen dayanmıyor. Her gelen öğretmen Ayça ile ilk dersten sonra görevi bırakıyor. Azem öğretmen için durum biraz farklı o Ayça'yı bir günlük tutmasından yakalıyor. Öğretmenlik böyle bir şey... öğrenciyi kazanmak için farklı bir yöntem deniyor Azem öğretmen ve başarıyorda... Ayça'nın inadını kırıyor. Ders çalıştırmayı başarıyor. Bir öğretmen böyle olur dedirtiyor televizyon izleyicisine... Azem öğretmen sadece öğrenci kazanma konusunda başarılı değil insan kazanma konusunda da başarılı... Dilber'in(Hazar Ergüçlü) kuzeni Zerre ile Azem öğretmenin tanışması biraz kötü ve tuhaf bir şekilde gerçekleşiyor. Azem bir iletişim ustası... kiminle, nerede, nasıl konuşulacağını iyi biliyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminin gücü diziye çok şey katmış. Gerçi Yılmaz Erdoğan filmleri de kült ve etkileyici doğru mesajlar veren derin karakterleri olan filmler Vizontele, Kelebeğin Rüyası, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? Ekşi Elmalar, Neşeli Hayat bu filmlerden bazıları... hepsini izledim. Eğer aralarında sizinde izlemedikleriniz var ise mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hayatta insan kazanmak çok önemli... böyle mesajlar veren yapımlara ihtiyacımız var. Oyuncu kadrosu çok başarılı... Bu da dizinin hakkettiği yerde iyi bir reytinle ilk sırada olmasını sağladı.

Yılmaz Erdoğan: Azem Yücedağ

Hazar Ergüçlü: Dilber

Selma Ergeç: Piraye

Kubilay Aka: Cihan

Yasemin Baştan: Nergis

Güven Kıraç: Kasım

Rıza Kocaoğlu: Nusret

Orkuncan İzan: Zerre

Yazımı dizide kullanılan Fail şiiriyle bitiriyorum.

Senin aşkın değil sadece

Failin olmak da varmış

Bir gün öylece

Durup dururken

Hiç alamet yokken ortada

Kıyamet de koparmış.

Meğer seninle her günümüz

Bir cennette geçermiş

Meğer senden sonra zaman

Yaşamak pahasına ölmekmiş

Şimdi yattığım ranzam

Senin mezarın kadarmış

Senin aşkın değil sadece

Failin olmak da varmış