Merhabalar Dostlarım!

Ocak ayları yeni bir yılın heyecanı,yeni umutlar,yepyeni istekler olarak hayalleri süsler,geçmişten beri...

Türkiye’de gerçekler farklı hayli zamandır...

24 Ocak 1993 tarihinde Uğur Mumcu'nun kalleşce öldürülmesi.

24 Ocak 2001 tarihinde bir insan hakları Şehidi

Gaffar Okkan.

24 Ocak kararları:işini bil,tüket at,üretmene gerek yok!Nasıl dönersen dön farketmez;yeterki köşeyi dön!

Kapitalizm kardeşi liberalizm ile toplumsal çöküş başlangıcı.

Ve 31 Ocak 1990,

ADD Başkanı,Atatürk'çülüğün ve Bağımsızlığın ödün vermez savaşçısı Prof.Dr.Muammer Aksoy'un hain bir tuzakla Bahçelievler’deki evinin önünde öldürülmesi...

Ocak ayları soğuk ve sisli geçiyor

hayli zamandır.

Ve Emperyalizm ve onların eli kanlı köleleri

hep ama hep karanlık,soğuk,kasvetli,sisli zamanları seçiyor karanlık emelleri için!

KAN EMİCİLER KARANLIĞI SEVERLER...

Hukukun üstünlüğü,hukuk devleti ve bireyin hukuki güvenliğinin savunucusu Prof.Dr.Muammer Aksoy ve diğer katledilen aydınlarımızın ruhları şad olsun...

Bizim için, bizi aydınlatmak için yandılar...

Yandılar ve asla unutulmadılar,unutulmayacaklarda.

Sıcak umutlarla kalın.