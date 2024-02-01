Günaydın can dostlarım!
Ocak ayı bitti Şubat’ın birindeyiz;
Geçmişe bakınca Şubat ayı da aydınlık değil dostlar...
Çünkü emperyallar ve onların eli kanlı uşakları
KARANLIĞI SEVER...
Çakallar,sırtlanlar puslu havada hareket eder...
Cesur gazeteci,Milliyet gazetesinin başyazarı
Abdi İPEKÇİ;yazılarında Atatürkçülüğü,barışı,
düşünce özgürlüğü ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunuyordu...
Emperyalizmin işine gelmezdi;gelmedi de...
Maşa Mehmet Ali Ağca tarafından
Maçka-İSTANBUL’da evinin önünde 1 Şubat 1979 da öldürüldü.
Aslında bu katliam,TÜRKİYE için kötü bir başlangıç oldu;TÜRKİYE’nin vatansever,Atatürkçü aydınları bir bir katledilmeye başlandı...
Tetiği çeken bir radikal dinci örgüt üyesi oldu;Bir PKK’lı terörist.Kim olursa olsunlar
Emperyalizm uşağı olarak,Emperyalizm emellerinin tetikçiliğini yaptılar...
.../...
1 Şubat 1999 tarihinde ise;
sanatçı -çocukluğumuzun büyüsü,
büyücüsü Barış Manço öldü.
Ruhları şad olsun...
Saygı ile.