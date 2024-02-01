Günaydın can dostlarım!

Ocak ayı bitti Şubat’ın birindeyiz;
Geçmişe bakınca Şubat ayı da aydınlık değil dostlar...

Çünkü emperyallar ve onların eli kanlı uşakları 
KARANLIĞI SEVER... 
Çakallar,sırtlanlar puslu havada hareket eder...

Cesur gazeteci,Milliyet gazetesinin başyazarı
Abdi İPEKÇİ;yazılarında Atatürkçülüğü,barışı,
düşünce özgürlüğü ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunuyordu...

Emperyalizmin işine gelmezdi;gelmedi de...
Maşa Mehmet Ali Ağca tarafından 
Maçka-İSTANBUL’da evinin önünde 1 Şubat 1979 da  öldürüldü.
Aslında bu katliam,TÜRKİYE için kötü bir başlangıç oldu;TÜRKİYE’nin vatansever,Atatürkçü aydınları bir bir katledilmeye başlandı...

Tetiği çeken bir radikal dinci örgüt üyesi oldu;Bir PKK’lı terörist.Kim olursa olsunlar 
Emperyalizm uşağı olarak,Emperyalizm emellerinin tetikçiliğini yaptılar...
.../...
1 Şubat 1999 tarihinde ise;
sanatçı -çocukluğumuzun büyüsü,
büyücüsü Barış Manço öldü.

Ruhları şad olsun...

Saygı ile.
 