Günaydın can dostlarım!

Ocak ayı bitti Şubat’ın birindeyiz;

Geçmişe bakınca Şubat ayı da aydınlık değil dostlar...

Çünkü emperyallar ve onların eli kanlı uşakları

KARANLIĞI SEVER...

Çakallar,sırtlanlar puslu havada hareket eder...

Cesur gazeteci,Milliyet gazetesinin başyazarı

Abdi İPEKÇİ;yazılarında Atatürkçülüğü,barışı,

düşünce özgürlüğü ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunuyordu...

Emperyalizmin işine gelmezdi;gelmedi de...

Maşa Mehmet Ali Ağca tarafından

Maçka-İSTANBUL’da evinin önünde 1 Şubat 1979 da öldürüldü.

Aslında bu katliam,TÜRKİYE için kötü bir başlangıç oldu;TÜRKİYE’nin vatansever,Atatürkçü aydınları bir bir katledilmeye başlandı...

Tetiği çeken bir radikal dinci örgüt üyesi oldu;Bir PKK’lı terörist.Kim olursa olsunlar

Emperyalizm uşağı olarak,Emperyalizm emellerinin tetikçiliğini yaptılar...

.../...

1 Şubat 1999 tarihinde ise;

sanatçı -çocukluğumuzun büyüsü,

büyücüsü Barış Manço öldü.

Ruhları şad olsun...

Saygı ile.

