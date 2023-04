Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-21 Nisan 2023 tarihlerinde ABD'nin Washington ve New York şehirlerinde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bir dizi panel ve görüşmeler yapıyor.









ABD Ulusal Basın binasında gerçekleşen “Afet Diplomasisi: Dirençli bir dünya için uluslararası dayanışmayı yeniden kurgulamak" başlıklı panele, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Newsweek köşe yazarı Tom O’Connor konuşmacı olarak katıldı.



Panel öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir’in moderatörlüğündeki heyet, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. ABD’de yerleşik bulunan Türk gazetecilerin soruları yanıtlanırken ABD’de gerçekleşen etkinliklerle ilgili bilgiler verildi.



Önce Vatan Gazetesi olarak TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’a, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar’a ve İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir’e özel soru yönelttik.



‘Türkiye'deki depremden sonra harekete geçen Los Angeles County yerel yönetimlere ait güçlendirme gereken binaları tespit etti. Belediyeden, itfaiyeye depreme dayanıksız 33 bina güçlendirilecek. Bunun maliyeti 100 milyon $ olacak. Bölgedeki tüm binalar denetlenmeye devam ediyor. Türkiye’de benzer gelişmeler var mı?’ sorusunu önce Altunyaldız yanıtladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle Ulusal Risk Kalkanı modeli tüm Türkiye’de depremle ilgili binaların denetlenmesiyle ilgili ivediklilikle harekete geçildiğini ve acil eylem planının harekete geçtiğini söyledi.



Prof. Dr. Orhan Tatar ise ‘Binaların güçlendirilmesi, şehirlerin inşa ve ihyası kurul çalışıyorlar fakat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bey’in ifade ettiği gibi binaların kimliklendirilerek yıllık kontrollerden geçirilerek onay alması için süreç olacak, bu çok önemli. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum süreci unutmamamız gerekiyor. Toplum olarak 1999 depreminde genelde Afet yönetiminde böyledir. Afet, büyük olay sonrası toplumun en üst seviyeye çıkar, herkes çok duyarlı herkes bir şey yapmak ister. Aradan belli bir zaman geçtiğinde yavaş yavaş değil o durum bir an da düşer ve tekrar yataya dönerek devam eder. Bu kez olmasın istiyoruz, hakikatten Türkiye’de yine depremler olacak, deprem ülkesiyiz. Bunu başarmak durumundayız.’ açıklamasını yaptı.







Kentsel dönüşüm de vatandaş duyarlı davranmalı





AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü ayrıca ‘Yapılacak olay basit. Binaların dönüştürülmesi hayati bir durumdur. Oturduğunuz binanın sağlam olmadığını bilerek oturuyorsanız orada bir sıkıntı var demektir. Oturduğunuz ev güçlendirildiğinde çok daha huzurlu çok daha rahat oturacağınız 120 metre kara size 90 metre kara oluyorsa bırakın olsun. Kafanızı rahat bir şekilde yastığa koyacaksınız. Çok basit bir örnek vereyim size TOKİ. Bölgede çok sayıda TOKİ evleri vardı ve Ulusal Risk Kalkanı ile gördük ki 30 – 35 bin binadan 1 tane yıkılan TOKİ binası yok. Doğru tekniği kullanıyorsunuz radyo temel, kalıp ve beton diyorsunuz depreme karşı tüm doğru teknikleri kullanıp jeolojik olarak faydan uzak yere yapıyorsunuz bunlar önemli’ dedi.





Prof. Dr. Tatar son olarak ‘California Act Rule denilen California Fay Yasası var. Dünyada 2 – 3 tane ülkede uygulanır. Onlardan birisi California’da San Andreas Fay Hattı vardır biz de onun benzeri biz de vardır. Bu yasa yıllardır ABD’de uygulanıyor inşallah bizde de yeni dönemde Türkiye’de Afet Risk Azaltma Kanunu içerisinde değerlendirilecek basit bir uygulama. Özetle fayların üzerine bina inşa etmeyelim, sakınalım. Var olanları hemen yıkalım demiyoruz fakat zamanla bunu dönüştürelim. Bölgeye gidiyoruz ve köyde fay hattı üzerinde her yer yıkılmış evinizin altından fay geçtiğini biliyor muydunuz diyoruz farkında değiller. Yeni dönemde hızla bunları uygulayarak başarılı oluruz’ ifadelerini kullandı.







Özdemir’den önemli açıklamalar



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir’e deprem sürecinde çok fazla yalan bilgi, dezenformasyon vardı. Bunları önlemek gerçekten zordu bizler de zorluk çektik sosyal medyadaki doğru olmayan bilgilerden. Nasıl önlemeye çalıştınız ve süreci yönettiniz sorusunu yönelttik.



Özdemir ‘İletişim Başkanlığı afetin olduğu ilk andan itibaren hem kamu kuruluşlarıyla koordine oldu yapılan çalışmaları doğru şekilde doğru zamanda aktararak hem de dezenformasyon ile mücadele ederek enformasyon akışı sağladı. Bu yönüyle hem sahadaki çalışmaları hem de Ankara ve diğer bölgelerdeki çalışmaları siz değerli basın mensuplarıyla paylaşıldı. Hem geleneksek hem de konvansiyonel dijital medya ile akışı sağlayarak bültenler yayınladık. Televizyon, gazete, radyo ve sosyal medyada bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve de yapılan çalışmaları AFAD koordinasyonuyla sahadan aldığımı bilgilerle Valilerimizle hep beraber bilgi akışını sağladık’ dedi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı ayrıca ‘Depremin ilk gününden bu yana İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’un bize çizdiği çerçeveyle CİMER’de deprem acil butonu ekledik ve depremle ilgili hızlı bir şekilde geri dönüşler sağladık. Vatandaşlarımız orada devlet, millet bağıyla etkileşim, iletişimi arttırmak önemli bir süreç oldu. Bunun dışında sorunuzla ilgili sosyal medyada dezenformasyon ile çalışmalar yaptık. Twitter, TikTok ve diğer uluslararası firmalarla görüşmeler yaparak doğru bilgi akışı için adımlar attık. Bugün hem ulusal hem uluslararası platformlarda uzmanlarıyla ortaya koyduk. Ulusal Risk Kalkanı çok kıymetli bir kurum Orhan Hocamızın da bahsettiği gibi aktarmaya devam ediyoruz. Yeniden yapılan çalışmalar ve kalkınmayı aktarmaya devam edeceğiz’ açıklamasını yaptı.





Paneller ve sergiler



Washington National Press Club'da "Afet Diplomasisi: Dirençli Bir Dünya İçin Uluslararası Dayanışmayı Yeniden Kurgulamak" başlıklı bir panel düzenlendi. ABD Kongresinde ayrıca "Asrın Felaketi Sergisi" düzenlendi.





New York’ta da önemli etkinlikler



New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Doğal Afetlerde İnsani Diplomasinin Vazgeçilmezliği", 20 Nisan'da da New York'ta bulunan Türkevi'nde iki oturum hâlinde "Doğal Afetlerin Uluslararası İlişkilere Etkileri" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.







1915 olaylarının tarihi gerçekleri de gündeme getirilecek



Öte yandan, İletişim Başkanlığınca 21 Nisan'da New York'ta bulunan Türkevi'nde "Hakikat Çağrısı: 1915 Olaylarının Tarihi Gerçekleri" başlığıyla iki oturum hâlinde bir panel programı düzenlenecek.





Tarihin Siyasi Sebeplerle Araçlaştırılması" ve "Ermeni İddialarının Yayılmasında Dezenformasyonun Rolü" konulu oturumlarda, tarihçiler, hukukçular, yazarlar, gazeteciler, güvenlik ve dış politikalar uzmanları, 1915 olaylarının tarihi gerçeklerini detaylı bir şekilde ele alacak. Panel ile Türkiye'nin en fazla kara propaganda ve dezenformasyona maruz bırakıldığı 1915 olayları hakkındaki Türkiye'nin tarihsel tezlerinin uluslararası hukuk ışığında uluslararası kamuoyuna anlatılması amaçlanıyor.