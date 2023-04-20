Galatasaray Corendon Alanyaspor karşısında maça çok kontrollü başladı. İlk bakışta göze çok hoş görünmüyor olabilir ama Galatasaray ne yaptığını çok iyi bilen bir takım havasında. Anlaşılıyor ki ligin geri kalan kısmında işi şansa bırakmak istemiyor. Maçın ilk şutu Dries Mertens ten geldi. Çok sert olmayan bu şutu Alanya kalecisi rahat aldı. Maçın hemen başında oyuna ağırlığını koyan Galatasaray pas trafiğini çok iyi yönetti. Maçın ikinci şutu Mauro Icardi den geldi. Aşırtma bir kafa vuruşu. Tam bir profesyonel işi. Icardi’nin bu vuruşu gol olsa idi sanırım yılın golü olurdu. 14.dakikada bir yan top organizasyonunda bu sefer sahneye Abdül Kerim Bardakçı çıktı ve maçın skorunu 1-0 yapan golü Alanya filelerine gönderdi. Bundan bir dakika sonra Galatasaray ceza sahası içerisinde talihsiz bir penaltı pozisyonu oldu. Penaltı mı değil mi tartışılır. Hakem vara bile gitmedi. Benim izlediğim kadar pozisyon penaltı değil. Bu karar Efe Can’ın vuruşuyla durumu 1-1 yaptı. Galatasaray karşısında kapanan bir Alanyaspor izledik. Bu kapalı defansı açacak pozisyonları çok çalışmış bir Galatasaray vardı sahada. Buda meyvesini 42. dakikada Mertens’in pasıyla Icardi’nin çok şık bir vuruşu ikinci golü getirdi. İlk yarıya artı sekiz eklendi. İlk yarıda Corendon Alanyaspor Galatasaray kalesine kontrataklarla gelmeye çalıştı. 48.dakikada Dries Merten in harika vuruşu ile Galatasaray durumu 3-1 yaptı. 2. Yarıya Galatasaray Mauro Icardi nin yerine Barış Alper le başladı. 63. Dakikada Sam Adekugbe nin pasında Milos Rashica durumu 4-1 yapan golü kaydetti. 65. Dakikada yerini Nicola Zaniola ya bırakan Mertens taraftarın alkışları eşliğinde yedek kulübesine döndü. Zanıola’nın girişi zaten iyi oynayan Galatasaray’a ilaç gibi geldi. Kaliteli oyuncu böyle olsa gerek. Maça girer girmez fark ediliyor. Dakika yetmiş dörtte Fredrik Midtsjo ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu. Oyuna girenler çıkanları hiç aratmadı. 80. Dakikada sakatlanan Kerem’in yerine Bafetimbi Gomis girdi. 88. Dakikada sakatlanan Alanyaspor’lu Efkan oyunu tamamlayamadı. Kalan dakikalarda beş oyuncu değişikliğini de yapan Alanyaspor maçın geri kalanını on kişi tamamladı. Maçın sonlarında gördüğü sarı kartla Barış Alper Yılmaz Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.