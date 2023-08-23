İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yeni okul sezonuna hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmeleri için birçok ayrıcalık sunuyor ve aileler, çocukların tüm ihtiyaçlarını "şimdi al 3 ay sonra öde" fırsatıyla tamamlayabiliyor.

Hepsiburada açıklamasına göre, Axess, QNB Finansbank ve Yapı Kredi World kartlarda geçerli olan avantaj sayesinde Hepsiburada müşterileri "Hemen Al Sonra Öde" seçeneğini işaretleyerek, 12 aya kadar taksit avantajını kullanabiliyor ve alışverişini 3 ay sonra ödemeye başlayabiliyorlar.

Alışveriş bedeli kart limitinden de düşülmüyor. Hepsiburada müşterileri ayrıca "Alışveriş Kredisi-3 Ay Sonra Öde" seçeneğini kullanarak uygun banka seçilerek 36 aya varan taksit ve yüzde 0’dan başlayan faiz oranıyla alışveriş kredisi kullanabiliyorlar.

Hepsiburada’da defter ve ajandalarda, kalem ve yazı ürünlerinde, boya aktivite ürünlerinde 400 TL alışverişe 50 TL indirim sunuluyor. Okul çantalarında, suluk ve mataralarda da yüzde 15 indirim, okul alışverişini eksiksiz tamamlamak isteyen Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

Hepsiburada’da, teknoloji markalarının popüler ürünleri de çok özel fiyatlarla öğrencileri bekliyor. Asus, HP, Lenovo, Dell ve Casper laptoplarda okula dönüş döneminde indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca fiyat performans telefon markaları POCO, Xiaomi, Reeder telefon modellerinde uygun ödeme seçenekleri ve 12 bin TL altı fiyatlarla Hepsiburada’da yerini alıyor.

Teknoloji aksesuarlarının akıllı saat kategorisinde ise BabySmart markasının akıllı çocuk takip saati kameralı, gizli dinleme özelliği ve sağladığı diğer avantajlarla ve Logitech ürünleri de yüzde 15'e varan indirimle müşterileri bekliyor.

June çocuk ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim, Zepkids ürünlerinde sepette yüzde 50 indirim, çocuk spor ayakkabılarında, çocuk spor giyim ürünlerinde ve spor sırt çantalarında yüzde 25'e varan indirimin yanı sıra outdoor giyim ve ayakkabıda sepette yüzde 15 indirim kullanıcıları bekliyor.

Ayrıca Hepsiburada Premium'lular her zaman olduğu gibi bu dönemde de tüm alışverişlerinde kargo bedava, yüzde 3 Hepsipara kazancı ve hediye BluTV üyeliğinden yararlanabiliyorlar. Premium'a ilk ay 1 TL, sonraki aylar ayda 14.90 TL'ye üye olunabiliyor.