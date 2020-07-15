Nezahat GÖÇMEN

Muhteşem, duru bir ses, harika yorum… Severek dinlediğim caz sanatçılarından birisi. Sakin ve rahatlatıcı bir ses yolculuğunda caz’dan türkülere mi? türkülerden caz’a mı? Hangi yıl olursa olsun kaç yıl olursa olsun eskimeyen eski türkülerimizin baş tacı ile caz üzerine keyifli bir söyleşi yaptık.

Jülide Özçelik kimdir?

-1975 yılında İstanbul’da doğdum. Liseden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 4 yıl Müzik eğitimi aldım. Sonrasında İstanbul Bilgi Üniversite’sinin müzik bölümünde 4 yıl okuyarak mezun oldum.

Anadolu topraklarına ait eserler her zaman ilgimi çekmiştir. Sevinç Tevs ve Tülay German’a ait çalışmaları dinleyince çok etkilendim ve ben de kendimce bir proje oluşturmak için çalışmaya başladım. Önceleri okul konserlerimiz oldu ve daha sonraları kültür merkezlerinde ve kulüplerde düzenli konserler yaptık.

Hem caz hem türkü sevenler için cazip olabilecek bir tarzın var. Yansımalar" programında Aşık Veysel’in Kara toprak, Neşet Ertaş sebep türküsü caz versiyonu ile bizi bizden aldın. Bedduayı farklı bir ses ile dillendirdin. Türkülerimiz ve caz öyküsü?

-Bu stildeki çalışmalar (Türkü-Caz)daha önce çok yapılmış yani ilk kez yapan ben değilim. Samimi bulduğum şekilde davranıp kendimce adımlar attım. Müzisyen arkadaşlarımın desteği de çok önemliydi benim için.

Albümlerimde Cem Tuncer tüm düzenlemeleri yaptı ve gitarları çaldı. Piyanoda Ercüment Orkut, bas gitarda Efecan Tuncer,kontrbasta Volkan Hürsever,davulda Ediz Hafızoğlu yer aldı. Albümlerimize konuk aldığımız müzisyenler de oldu.

Konserlerde hangi kuşak ilgisi ile karşılaşıyorsunuz? Sizi etkileyen konser?(genç – orta –yaşlı)

-Her yaş grubundan dinleyenimiz mevcut. Kategorize edemem.

Örnek aldığınız caz ustası var mıdır?

-Örnek aldığım çok müzisyen var. Çok değerli öğretmenim Nükhet Ruacan, Shirley Bassey,Carmen Mac Rae örnek aldığım vokalistlerin başında geliyor.

Albümleriniz ve konserleriniz ile ilgili neler söylemek istersiniz?

-Evrensel standartlarda Türkçe sözlü müzik yapma fikriyle yola çıktık. Zaman içinde besteler de birikince albüm yapma fikri gelişti. 2006’da kayda girdik ve 2008’de Jazz İstanbul Volume 1 ve 2012’de Jazz İstanbul Volume 2’yi çıkardık. Ailemizde yaşanan büyük kayıplar nedeniyle de 3.albümümüz ‘Nefes’ i 2019’da çıkartabildik ve dinleyenlerimizi uzun zaman bekletmiş olduk. Bu bekleyin için özür dileriz, asla keyfi değildi. Albüm konserlerimizin yanında ülkemizin çok değerli senfoni orkestralarına da konuk olduk. Antalya, İstanbul, İzmir, Adana Çukurova ve Bursa Devlet Senfoni orkestraları ile beraber birçok konser yaptık.

Göz bebeğiniz iki kızınız var. Caz yapmalarını ister misiniz?

İki kızım var ve her ikisi de müzik okuyor. Büyük kızım korno çalıyor, küçük kızım vurmalı çalgılarda. Hangi stilde müzik yapacaklarına kendileri karar vereceklerdir. Müziğin kategorize edilmesine sıcak bakmıyorum. Birçok tür iç içe geçmiş durumda. Önemli olan ruha dokunmak, teknik disiplinli bir çalışmayla geliştirilebilir. İyi müzik yapsınlar gerisine müdahalem olamaz.

Caz türküleri ve hayalleriniz? Bulunduğunuz yerden kendinize 3. göz ile baktığınızda gördükleriniz ve görmek istedikleriniz?

-Şu ana kadar yaptığımız konserlerde ve albümlerle ilgili geri dönüşlerde yeterince güzel sözler duyduk. Üretmeye ve çalışmaya devam etmek niyetindeyiz.

Anadolu’da bir köy okulunda caz konserine ne dersiniz?

Anadolu’nun her yerine tabi ki gitmek isteriz. Büyük kentlerde, konser ve etkinlikler sayıca fazla. Küçük ve imkanı olmayan yerlere ulaşmamız daha önemli. Teşekkür ederim.

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Türkü formatlarını özünden pek ayrılmadan söyleyen, pırıl pırıl sesiyle şarkılar söyleyip sizi bir anda bambaşka dünyalara sürükleyen mütevazı insanı dinlerken dinleniyoruz. Bazı şarkılar var ki yüreğim milyon kez sızlar bu yüzden. Kendine özgü yorumuyla Yalan Dünya’yı ne güzel söylemiş. Gezegenimizin en güzel şarkısı “ Bugün Neden Gelmedin?” hep içimi burkar.

Karanlık ruhları aydınlatan güzel insan, huzur bulduran sesin ile sen hep kal.

Caz ve türkülerimizi buluşturan yüreğine, sesine sağlık, çok teşekkürler…