İSTANBUL (AA) - Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız, vulva kanserinde yaş uyarısında bulunarak, 'Vulva kanseri yüzde 70 elli yaş üzerindeki kadınlarda görülmektedir. Her yaşta olabileceği gibi, daha çok menopoza giren ve ileri yaştaki kadınlarda görülür.' ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız, Vulva kanserinin HPV kaynaklı gelişebileceğine dikkati çekti. Vulva kanserinde HPV'nin rolünü belirten Tapısız, 'HPV ile ilişkili vulva kanserleri daha genç yaşta, sıklıkla 50 yaş altındaki kadınlarda görülmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

Vulva kanserinin nedenlerine dair de detaylı bilgiler paylaşan Tapısız, Vulva kanserinde belirgin bir genetik yatkınlık olmadığını aktardı ancak Vulva kanserine yakalanma riskini arttıran etkenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Tapısız, Vulva kanseri riskini arttıran nedenler arasında ileri yaş, vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN), Human Papillomavirus (HPV), lichen sclerosus gibi Vulva'yı etkileyen cilt hastalıklarının ve sigara kullanımının öne çıktığını ifade etti.

Tapısız, Vulva kanserinin habercisi olabilecek bazı belirtilere karşı uyardı. Geçmeyen kaşıntı, ağrı, sızı veya hassasiyet, kırmızı-beyaz veya siyah cilt lekeleri, yumru veya siğil benzeri büyüme, şekil veya renk değiştiren ben, açık bir yara ve bunların yanı sıra, adet dönemleri arasında Vulva'da kanama veya lekelenme şeklinde vajinal akıntının, idrar yaparken yanma hissinin de görülebildiğini kaydetti.

Vulva kanserinin teşhis edilebilmesi için vulvanın detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirten Tapısız, şu ifadeleri kullandı:

'Vulva'daki şüpheli bölgenin kanserli olup olmadığını teşhis etmek için bu bölgeden bir doku örneği alınmaktadır. Biyopsi sonucunda kanser tespit edildikten sonra hastalığın yaygınlığının belirlenmesi için bilgisayarlı tomografi, MR, PET gibi bazı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Sonrasında tedavide, hastalığın evresine göre cerrahi, radyoterapi, kemoterapi yöntemlerinden biri ya da birkaçı uygulanabilmektedir'.

- Vulva kanserinden korunmak için alınabilecek önlemler

Tapısız, Vulva kanserinden korunmak için yapılması gerekenleri de aktardı.

Sigaranın bağışıklık sistemini zayıflattığı için sigara bırakılarak veya sigara kullanımına hiç başlamayarak Vulva kanserine yakalanma riskinin düşürülebileceğini kaydeden Tapısız, 'Ayrıca cinsel partnerlerin sayısını azaltmak ve cinsel ilişki esnasında kondom kullanmak HPV'ye maruz kalma riskini azaltır. Bu sayede HPV ile ilişkilendirilen vulva kanserinden korunmak mümkündür.

PAP smear ve pelvik muayene, vulva kanserini erken teşhisinde önemli bir rol oynadığı için, jinekolojik muayenelerin düzenli olarak yapılması önemlidir. Bunun yanı sıra HPV aşısı, vulva kanserine yakalanma riskini azaltacaktır. Sonuçta, menopozal dönemde olan ve vulvasında kaşıntı, ağrı gibi şikayetleri olan hastalarda vulva kanseri riski unutulmamalı ve yılda bir jinekolojik kontrollerin önemi akılda tutulmalıdır.' açıklamalarında bulundu.