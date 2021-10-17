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GÜRKAN ŞEF ÖZEL SUNUMLARINI BU KEZ İZMİR’İN ÖNEMLİ İSİMLERİ İÇİN YAPTI

Aslı M. SARI
Türkiye

Aslı M. SARI

17 Ekim 2021, 20:04

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MR. GÜRKAN STEAKHOUSE İZMİR HILLTOWN ŞUBESİNDE DÜNYACA ÜNLÜ GÜRKAN ŞEF’İN KATILIMIYLA ÖZEL BİR DAVET VERİLDİ


Mr. Gürkan Steakhouse lezzetleri İstanbul, Doha ve Dubai’den sonra şimdi İzmirliler ile buluştu. Dünyaca ünlü şef Gürkan Topçu’nun da katılımıyla Mr. Gürkan Steakhouse, Hilltown’da sadece özel davetlilerin katıldığı bir davet organizasyonu gerçekleştirdi. Etkinliğe özel olarak hazırlanan menüsüyle kendine has sunumlarını gerçekleştiren Gürkan Şef, davetlilere unutamayacakları lezzetlerin yanında görsel bir şölen yaşattı. Mr. Gürkan Steakhouse İzmir Hilltown’da gerçekleştirilen özel etkinlik, İzmir’in önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


GÜRKAN ŞEF ÖZEL SUNUMLARINI BU KEZ İZMİR’İN ÖNEMLİ İSİMLERİ İÇİN YAPTI

Mr. Gürkan Steakhouse Hilltown şubesinde İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen davette Gürkan Şef, özel olarak hazırladığı menüsünde imza lezzetlerini sergiledi. Kendine has ateş gösterilerini ve sunumlarını özel misafirleri için gerçekleştiren dünyaca ünlü şef Gürkan Topçu, misafirlerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Yalnızca özel davetlilerin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen davette lezzet şöleninin yanı sıra çellist eşliğinde müzik ziyafeti de yaşandı.

Emine Okçu, Gürkan Topçu, Özge ERDEM


Zeynep-Asuman Akay


Aslı Mercan Sarı


Ayşen Özkan

 Esra Erdem

Miray Görgülü, Özge Erdem


Zeynep Geylani


Berkay Eskinazi, İnci Corsini


İnci Sancak, Aynur Şahin


Fatma Elvin Öztürk


Aysu Bilgin Çeçen


Arzu Baybal


Lale Somak, Gül Koçak, Leyla Noyaner


Pınar Erol


Zöhre Develioğlu, Berna Alakuştekin


Berna Kaya


Sevinç Özyatık


Aslı Daldan


Elif Özkaya


Bahar Kocaman


Ezgi Tuna


Ferah Sancak


Zeynep Barutçu, Ece Okan


Neslihan Kazanan


İlkay Acun, Gonca Aslan


Derya Kızak, Gülnur Soybayraktar


Gürkan Topçu

foto: Mr.Gurkan İzmir Hılltown

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