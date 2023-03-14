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Tepe Home Üretim Tesisleri %100 Yeşil Enerjiye Geçti

Sürdürülebilir bir gelecek kapsamında yaklaşık 3 MWp kurulum gücüne sahip güneş enerjisi panellerine 40 milyon TL yatırım yapan Tepe Home, artık %100 yeşil enerji ile üretiyor.

14 Mart 2023 Salı 23:14
Tepe Home Üretim Tesisleri %100 Yeşil Enerjiye Geçti

İSTANBUL- Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların hem kullanımın hem de kullanıma hazır hale getirilmesi kapsamında çevreye ve insan sağlığına karşı birçok risk teşkil ettiğini söyleyen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, çevre dostu bir üretim tarzı benimsemek doğaya ve gelecek nesillere borcumuzdur. Tepe Home olarak üretim tesislerimizin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile sağlayarak sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapıyoruz. ” ifadesinde bulundu.

Yenilenemeyen Enerji Kullanımı Gelecek İçin Tehdit

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının neden olduğu zararların gelecek için önemli bir tehdit noktasına geldiğine dikkat çeken Çapan, “Küresel sera gazı emisyonunun 3/4 ‘ünü enerji için kullanılan fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Fosil enerji kaynakları dünya genelinde hava sıcaklığının artmasına, deniz seviyesinin yükselmesine, kuraklığa ve sel felaketlerine neden olmaktadır. Çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği toprak kirliliği, arazi bozulmaları gibi çevresel sorunların yanı sıra okyanusların asitlenmesi, asit yağmurları ve direkt olarak insan sağlığı ve ekosistem üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu olumsuzlukları bugünden hissetmekteyiz. Dolayısıyla durum çok daha kötü bir hale gelmeden harekete geçmeliyiz. Pandemi döneminde kısıtlamalar nedeni ile hava kirliliğinde ve ozon tabakasında şaşırtıcı derecede iyileşmeler meydana geldi. Bu da bize ozon tabakasının tamamen iyileşme potansiyeline sahip olduğunu net bir şekilde gösterdi. Karbon ayak izi azaltma çalışmalarının ne kadar anlamlı olduğunu gördük. Biz de Tepe Home olarak karbondan arınmış bir dünya için güzel bir adım attık. Artık üretim tesislerimizin tüm enerji ihtiyacını güneşten sağlıyoruz. İleriki nesillere güzel, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Hem Duyarlılık Hem de Verimlilik Açısından Önemli

Fosil enerji kaynaklarının çevreye ve ekosisteme verdiği zarar dışında aynı zamanda tükenebilir kaynaklar olduğunu belirten Tepe Home Genel Müdürü “Enerji arzında jeopolitik dengeler de önemli bir rol oynamaktadır. Yenilenemeyen yakıtlar tercih edildikçe dışa bağımlılık artmaktadır. Dolayısıyla dünyada hızla büyüyen nüfusla birlikte daha çok enerjiye ihtiyaç duyulduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında gelecekte fosil yakıt fiyatlarının yükselmesi ve aynı zamanda bu yakıtlara kesintisiz ulaşımda sıkıntılar da öngörülebilmektedir. Yenilenebilen enerji kaynaklarına bugünden yatırım yapmak ileride ekonomik büyüme fırsatlarını da artıracaktır. Dolayısıyla büyümeyi artırmak ve iklim değişikliğine karşı önlem almak için temiz enerjide sürdürülebilir bir pazar oluşması şarttır. Bizim gibi öncü şirketlerin böyle projelere yatırım yapmasının hem duyarlılık, hem sürdürülebilirlik, hem de verimlilik açısından örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Güneş Enerjisi İle Çevre Dostu Üretim

Güneş enerjisi panellerinin faydalarından bahseden Tepe Home Genel Müdürü, “Güneş enerjisinden sağlanan elektrik sonucu hiçbir kirletici emisyon ya da atık da ortaya çıkmamaktadır. Bu nedenle fosil yakıtların ortaya çıkardığı çevre kirliliğine neden olmaz. Bu sistem sayesinde enerji arzının güvenliği ve enerjiye kesintisiz ulaşma konusundaki riskler de ortadan kalkar. Ülkemiz gerek arazi gerekse güneş enerjisi yoğunluğu açısından oldukça verimli bir konumdadır.  Bu potansiyeli geleceğimiz için bir yatırım fırsatı olarak görmeliyiz.” şeklinde konuştu.

HABER: ELİF HAYVALI 

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Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıYenilenemeyen Enerji Kullanımı Gelecek İçin TehditTepe Home Genel Müdürü Levent Çapan
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