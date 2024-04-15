Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

Maçın kazananı olarak öne çıkan isim ise kaleci Livakovic oldu. Sezon başından beri eleştirdiğim Livakovic, maçta gösterdiği başarılı performansıyla takımına önemli bir galibiyetin kapılarını açtı.

Ancak, maçın genelinde Fenerbahçe'nin beklenen performansı sergileyemediği ve özellikle Krunic'in zayıf oyunuyla dikkat çektiği bir gerçek. Fenerbahçe ilk yarıda şampiyonluğa koşan bir takım olmasına rağmen, takımın istikrarı ve performansı eleştirilecek düzeyde kötüydü.

Devre arasında yapılan Krunic değişikliği ise maçın kaderini değiştirdi. Bazen inat etmemek ve gerçekten Fenerbahçe'yi düşünerek hareket etmek gerekiyor. Fenerbahçe, ikinci yarı attığı gollerle öne geçti. Edin Dzeko'nun maçın ilk golünde gösterdiği çaba ve vuruş takımı motive etti ve galibiyetin anahtarını elde etmeyi sağladı.

Ayrıca, maçta görev yapan Portekizli VAR hakemi verdiği doğru kararlarla dikkatleri üzerine çekti. Adaletin sağlanması ve kararlarda doğruluğunun takdir edilmesi önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. Verilen tepkilerin ne kadar doğru olduğunu süreçte görmüş olduk.

Karagümrük bu akşam oldukça güzel bir oyun sergiledi.

Fenerbahçe'nin futbol sahasında elde ettiği zaferin yanı sıra, gündemin en önemli konusu kesinlikle kadın basketbol takımının Avrupa'daki başarısı ve büyük gurur kaynağı oldu. 2024 EuroLeague Kadınlar Şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, Türk sporunun ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Türk sporunun gururu Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyoruz. Hem futbol hem de basketbol sahalarında elde edilen bu başarılar kulübün kalitesini ve gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.