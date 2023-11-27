Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta kira hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkanYargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren emsal nitelikte çok önemli bir karar ortaya çıktı. Yargıtay ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına ilişkin davada emsal bir karar aldı. Kirada evinin olduğu ilçeye taşınan ev sahibinin tahliye talebi kabul edildi. Kararda, ev sahibinin kirada oturmasının "ev ihtiyacı nedeniyle tahliye talebi" için yeterli kanıt olduğu belirtildi.

Yargıtay, mülk sahibinin başka bir evde kiracı olarak oturması durumunda kiradaki evin boşaltılması gerektiğine hükmetti.

İşten çıkarılmasıyla bulunduğu kentten, kiracılı evinin olduğu ilçeye taşınan ev sahibi, kiracısından evini tahliye etmesini istedi.

Kiracının ev sahibinin tahliye talebini reddetmesi üzerine konu mahkemeye taşınmıştır. Sulh hukuk mahkemesinde görülen tahliye davasında ev sahibi kiralanan evin konut ihtiyacı nedeniyle tahliyesini; davalı kiracı ise davanın reddini talep etmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesi, davacı tarafın ihtiyaç iddiasını kanıtlayamamış olması sebebiyle davanın reddine karar vermiştir.

KİRADA OTURMAK YETERLİ DELİL

Davacı taraf yerel mahkemenin vermiş olduğu davanın reddine ilişkin kararı temyiz etmiştir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı inceleyerek emsal nitelikteki karara imza atmış olup, mülk sahibinin başka bir dairede kiracı olarak oturması yeterli delil olarak saymıştır.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında, "İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye sebebi yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez." denildi.

MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi davacının kirada oturmasının ihtiyacın varlığının başlıca kanıtı olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer vermiştir;

"Dinlenilen davacı tanıklarının da ihtiyaç iddiasını doğruladıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olduğunun kabulü icab eder. Mahkemece ihtiyaç nedeniyle tahliye isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir."