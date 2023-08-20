Amerikalı tarih profesörü Justin McCarthy’nin ‘Ölüm ve Sürgün’ (Death and Exile) adlı eserinin konusu; on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyılın başlarında Balkanlarda, Ortadoğu’da ve Asya’da milyonlarca Müslüman’ın öldürülmesi ve tehcir edilmesidir. Müslümanların maruz bırakıldıkları etnik ve dinsel kıyımların nasıl ortaya çıktığını tarafsız resmi belge ve kaynaklara dayandırılarak anlatır. “Ölüm ve Sürgün” ilk defa olarak emperyalizmin, milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların kurbanı olan Türklerin dramını yansıtır.

Doğu Anadolu bölgesi Ermeni katliamları ile doludur. Van gölü ve Akdamar adası Türklerin acıları, ıstırapları, kanları ile doludur. Van ili Zeve köyünde 2500 Müslüman Türk şehit edilmiştir. Anaların, kızların ırzına geçildiğini, namuslarını korumak için Van gölüne atlayıp intihar ettikleri öğrencilere anlatılmıyor. Günümüzde Ermeni çetelerinin şehit ettiği siviller Zeve köyünün şehitliğindeler.

Yalova Yarımadası Katliamları, 1920-1921 yılları arasında, çoğunluğu Mart - Mayıs 1921'de meydana gelen bir dizi katliamdır. Yerel Yunan ve Ermeni çeteleri tarafından işgalci Yunan ordusu ile birlikte Türk Müslümanlarına karşı işlendi. Osmanlı Türk belgeleri bu katliamda en az 9.100 Müslüman Türk'ün öldürüldüğünü belgeledi.

Resimli belgelerin yanı sıra yerli ve yabancıların çektiği fotoğraflardaki şehitler bu katliamda işkence gören Türklerdir. ‘Ağzında el bombası patlatılan Türk kız çocuğunun resmi’ni sosyal medyada paylaşanlara nedense facebook ceza kesmektedir.

Ardahan yöresinde Ermenilerin öldürdüğü Müslümanların toplu mezarları bulundu. Soy kırımın tescillenen kanıtları bir kez daha gözler önüne serildi. Yalova Kocadere’de Ermenilerce yapılan ‘Kocadere Katliamı’nın da anıtı bulunmaktadır. Her yıl Kocadere’de şehitlerin anısına tören düzenlenir.

Şimdi o hainlerin torunları Türk milletine din ve Türklük maskesi takarak zulüm yapıyorlar. Birçoğu Kürt kimliği altında Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmanlık yapmaktadır. Ermeni soykırımını yüce Türk milleti asla unutmayacaktır.

Bu gün Ermeni canilerin torunları; Türk topraklarında onarılan Sümela Manastırı, Akdamar adasında ayin yapmaktalar. Türkiye sınırları içerisinde yer alan kiliselerde ibadet etmeye devam etmekteler. Buna karşılık Türklerin camilerini yıktıkları gibi Müslümanların ibadetlerine pis postallarıyla engel olmaktalar.

Ermeni mezalimi 1938 yılından bu güne okullarda tarih kitaplarında okutulmadı. Yunan mezalimi üzerine ilk kitabı Ahmet Özdemir yazdı. Yalova İşgali ve Kurtuluş Mücadelesi Tarihi’ni Yakup Bilgin Koçal yazdı. Dedesi Rasim Koçal'ın hatıratı ve babası Turan Koçal'ın anıları da Ermeni soy kırımının belgeleri arasındadır.