HABER: AZİZ KARATAŞ

Gecenin sunuculuğunu ünlü manken ve sunucu Tuğba Özay ve ekranların sevilen yüzü, başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlunun üstlendiği gecede Uluslararası başarılar ödülle taçlandı. Gecenin Kırmızı Halı Sunuculuğunu ünlü manken Buse Ilgaz, Ecem Gül, Pelin Suade üstlendi.

Gecenin Kırmızı Halı sponsoru Tükkan Accessiories marka sahibi Müge Ürer İnan & Sercan İnan “Muhteşem bir gecede sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz, kırmızı halı sunuculuğunu üstlendiğimiz gecede ödül almak bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.

Türk Sanat Müziğinin Efsane Sesi Yılmaz Morgül’ün şarkılarıyla Hagıa Sofıa Mansıons Curıo Collectıon By Hıltonda’un tarihi atmosferiyle gerçekleştirilen gecede Yılın en güvenilir sanatçısı ödülüne layık görüldü.

Gece’de Yılmaz Morgül, Nermin Öztürk, Tükkan Accessories, Müge Ürer İnan, Klass Magazin ,Muammer Kapucoğlu, Haberler.com Av. Bedia Teymur, Konfezar, Esin Yum, Enis ve Melissa Onat, Rumeli Orhan, , The Sarnıç Restoran, Navitas Spa Sarnıç, Mert Baltürk, Çaba, Banu Zorlu, Fatih Bulut ,Ömer Topçu ,50Fifty Suat Yanç, Just Vogue Tv, Sözcü Televizyonu Begüm Çamlı, Ntv Duygu Gözde Arslan, Ozan Aslan, Cansın Beyazova , Fatih Sürmeli ve Beril Raperin, Cansu Özcan ve Oksana Kuznetsova ve Cansel Ayanoğlu gibi ünlü isimler Altın Medya Ödülüne layık görüldü.

GECEDE ÖDÜL ALAN DİĞER SİYASİ, İŞ İNSANI VE ÜNLÜ İSİMLER İSE ŞÖYLE;

Mert Baltürk (Kadına Şiddete Hayır Dans Gösterisi) - Yılın En Dikkat Çeken Dansçı Ve Koreografı

Tükkan Accessories - Müge Ürer İnan - Yılın En Kaliteli Takı Ve Aksesuar Markası (Kırmızı Halı Sponsoru)

Yılmaz Morgül (2 Ödül) - Yılın En Güvenilir Sanatçısı - Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı

Dr.Mehmet Boztepe - Yılın Kaymakamı

Hagıa Sofıa Mansıons Istanbul Curıo Collectıon By Hılton - Yılın En Romantik Oteli - (Yulia Kardeşoğlu)

The Sarnıç Restoran (Semih Hazar) - Yılın En Otantik Restorantı

Navıtas Spa Sarnıç (Serdar Ergün) - En Mistik Spa

Gülden Karaböcek - Yaşam Boyu Meslek Başarı Ödülü - Meslekte 50.Yıl

Play Stüdyo (Berke Noyan Çakmaz) - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadınlara Özel Spor Merkezi

Şerif Aygün - Yılın En İyi Çıkış Yapan Girişimci İş İnsanı

Ceyda Ceylan - Yılın En Başarılı Reklam Yüzü

Nil Burak - Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü

Enis Onat Ve Melissa Onat - Yılın Çifti

Duygu Gözde Arslan - Yılın En Başarılı Haber Spikeri- NTV

Esin Yum - En Başarılı TV Yapımcısı

Nermin Öztürk - Ekranlarda Canlı Yayınlanan Tek Yemek Programı Sunucusu

Klass Magazin-Muammer Kapucuoğlu - Yılın En İyi Cemiyet Ve Magazin Dergisi

Hakan Solaker - Yılın En İyi Magazin Yazarı

Rumeli Orhan Kemal - Yılın En İyi Roman Havası Çıkış Yapan Sanatçıları

Nuran Sultan - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Dansçısı - Oryantel Şov

Av.Bedia Teymur -Haberler.Com - Yılın En Çok Tıklanan Haber Portalı

Mehmet Küçük - Roman Alanında 2023 Yılının En İyi Erkek Yazarı

Sultan Diva - Yılın En İyi Dansçısı

Cansel Ayanoğlu - Yılın En İkonik Kadını

Begüm Polat - Yılın En Hit Parçası - Yanasın

50fıfty (Suat Yanç) - Yılın En İyi Magazin Programı

Suat Yanç - Yılın Magazin Programı Yapımcısı

Müge Ürer İnan - Yılın En İyi Çıkış Yapan Fenomen İş Kadını

Begüm Çamlı - Sözcü Televizyonu - Yılın En Başarılı Kadın Haber Sunucusu

Fatih Bulut - Yılın Arabesk Sanatçısı

Dr.Muzaffer Önder Öner - The Best Internatıonal Obesıty Surgeon

Şelale Ünseli - Yılın Uluslararası Çaptaen Başarılı Psikolojik Danışmanı

Banu Zorlu - Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı

Selda Aksu - Yılın En İyi Kalıcı Makyaj Uzmanı

Tys Transtech Yangın (Samı Saçmalı) - Sektörünün En Başarılı Yangın Sistemleri Proje Ve Danışmanlık Hizmetleri

Ömer Topçu - Yılın En Başarılı Erkek Pop Sanatçısı

İstanbul Strıngs Ft Konfezar (2 Ödül) - Yılın En İyi Düeti - Festival

Cansın Beyazova - Yılın Yıldızı Parlayan Erkek Pop Sanatçısı

Cansu Özcan - Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkı- Yüreğine Uzanıyorum

Ez Plus Beauty (Ziya Doğan) - Mersinin En Kaliteli Güzellik Merkezi

Onur Durmaz - Yılın En Başarılı Kara Taşıtları Alım Satım Uzmanı Ünlü Broker

Batuhan Demir - Yılın En Başarılı Saç Renklendirme Uzmanı

Fatih Sürmeli & Beril Raperin - Yılın En İyi Çıkış Yapan Düeti

Saca Grup Restoran (Taylan Özbek) - Yılın En Kaliteli Restoranı

Çiğdem Balvan - Çanakkalenin Müşteri Memnuniyeti En Yüksek Güzellik Salonu

Hilal Çoksöyler - Yılın En Başarılı Bioenerji Uzmanı

Ozan Aslan - Avrupanın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

Çaba - Yılın En Dikkat Çeken Erkek Sanatçı

Semanur Perim - 2023 Yılının "Edebiyat Ve Sanatçı " Yazarı

Emel Kanberoğlu - Yılın Annesi

Kelebek Vadi Bungalow (İsa Topçu) - Yılın En Kaliteli Tatil Mekanı

Oks'model Academy (Oksana Kuznetsova) - Yılın En Başarılı Model Okulu

Kız Kulesi Gelinlik Ve Moda Evi - Yılın En İyi Gelinlik Firması

Zeynep Odabaşoğlu - Yılın Sosyal Sorumluluk Projelerine Yardımsever Katkı Sağlayan Influencer

Erol Ersoy Cesur - Yılın En İyi Çıkış Yapan Söz Yazarı Ve Bestekarı

Dilek Bayraktar - Yılın En Başarılı Kadın Danışmanı Ve Plates Eğitmeni

Tamay Akademi (Tamay Çelik) - Yılın En İyi Çıkış Yapan Akademisi

Sedat Can Öztoprak - Uluslararası En Başarılı Opera Sanatçısı

Elif Sarı - En İyi Çıkış Yapan Kadın Girişimci

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Dilrano Mamasıddıkova - Yılın En İyi Çıkış Yapan Saç Makyaj Uzmanı

Ece Öztep Estetik - Uluslararası Çapta En Başarılı Estetisyen

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Onur Güral - Yılın En İyi Çıkış Yapan Fenomeni

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Tan Medya - Ertan Taşkıran - Yılın En İyi Medya Ajansı