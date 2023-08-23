Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, destansı bir zaferle taçlanan Milli Mücadele'nin neticesinde kurulan Cumhuriyetin en önemli hukuki metinlerinden biri olan Lozan Barış Antlaşması'nın, TBMM'de 100 yıl önce onaylandığını anımsattı.

Gazi Meclis'in, Milli Mücadele'ye karargah olmanın yanı sıra devlet kuran bir Meclis olmanın dünya çapındaki özgünlüğüyle ülkeyi işgal ve paylaşım antlaşması olan Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne attığını ifade eden Kurtulmuş, çetin koşullar altında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın, aslen Anadolu'yu çeşitli cephelerden sonra masa başında da kurtarabilme savaşı olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktaki temeli atılırken onu asırlar sonrasına güçlü bir şekilde hazırlayabilmek için ciddi bir mücadele verilmiş; bu mücadele neticesinde dünya devletleri içinde belirlenen yerimiz geride bıraktığımız yüz yıllık süreçte önemli tecrübe ve kazanımlarla pekişmiştir. Türkiye özellikle son yirmi yıllık zaman zarfında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya liginde yeniden söz sahibi olan, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'sözü güçlü, gücü tesirli' Türkiye'nin yüzyılı yapma hedefiyle geleceğe umut ve güvenle bakan bir ülke konumuna gelmiştir.

Ülkemizin kuruluşuna özverisi ve kahramanlığıyla öncü olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyor, bu anlamlı gün vesilesiyle kurulduğu günden bu yana Meclisimizde halkın iradesini taşıma sorumluluğunu itinayla yerine getiren vekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması en büyük hedefimiz ve gayretimizdir."

AA