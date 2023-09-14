ANKARA (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ecogreen Enerji'nin devreye aldığı biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisi Ecofer, yılda 100 bin ton granül katı organomineral gübre ve 100 bin ton sıvı organomineral gübre üretim kapasitesiyle tarım sektörüne hizmet vermek için yatırımlarını tamamlamak üzere.

Ecogreen Enerji, 3 biyogaz tesisiyle entegreli çalışan Ecofer gübresiyle biyogaz tesislerinden çıkan organik maddelerden gübre üreterek, çiftçilerin yüksek verim elde etmesini sağlayarak katma değer yaratmayı amaçlıyor.

Şirket, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kurulan gübre entegre tesisiyle çiftçiler için uygulaması kolay granül organik ve organomineral katı gübre ve zengin içerikli sıvı organomineral gübreler üreterek yerli hammaddelerle tüketimi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, gübre olarak kullanılmaya uygun olan biyogazı teknolojik donanımlarla kurdukları tesiste zenginleştirdiklerinde ortaya çıkan granül organomineral katı ve sıvı gübrelerle katma değeri yüksek, çiftçi kullanımı kolay, kuraklaşmayı azaltan, tarlalardaki organik madde oranını, ürünlerin verimini ve rekoltesini artıran sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Bayi ağlarını da güçlendireceklerini belirten Uğurlu, 'Çevresel sürdürülebilirlik açısından biyogaza dayalı gübre üretim tesisleri, enerji ve tarım sektöründe önemli bir yere sahip. Hedeflerimiz, enerji üretimine, tarım sektörüne katkı sağlamak ve atık yönetimini doğru şekilde yapmak. Ülkemizin enerji ve tarım politikalarına bağlı şekilde gübre üretimiyle tarım sektörüne katkı sağlayacağız. Sürdürülebilir enerji üretimi, atık yönetimi ve tarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap vererek dünyamıza çevresel ve ekonomik faydalar sunacağız.' ifadelerini kullandı.

Uğurlu, söz konusu tesiste üretim süreçlerini sıfır atık vizyonuyla hayata geçirdiklerini vurgulayarak, 'Günde yaklaşık 1500 ton hayvansal ve zirai kaynaklı organik atık Biyogaz tesislerimizde fermente edilerek temiz enerjiye dönüşüyor. Bu doğrultuda, atıkların çevrede oluşturacağı kirlilik önlenerek, hem enerjiye hem de organik maddelere dönüştürülüyor. Ürettiğimiz organik ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sinin hammaddesinin yerli olması motivasyonumuzu güçlendirmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.