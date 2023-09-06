[email protected]

www.instagram.com/ebruylakesfet

www.youtube.com/@ebruylakesfet

www.ebrucomlekci.com

Herkese selam olsun…

Öncelikle Filemizin Sultanları’nı tebrik etmek istiyorum… Çok uzun zamandır, bu kadar heyecanla, tek yürek bir maç izlemedi bu ülke! Onca zor zamandan sonra, bu hepimize ilaç gibi geldi. Ama hala bazı kendini bilmezler, saçma sapan yorumlar yapmaya devam ediyor (!). Üstelik şampiyonları tarifeli uçakla ülkemize geri getirtiyorlar. Maalesef ülkede sporcu olmak, sanatçı olmak gerçekten çok zor. Eminim, her zaman tek yürek olmayı bilen bu halk; ülkesine Avrupa Şampiyonluğunu getirmiş bu harika kadınlar için de elinden gelenin fazlasını da yapardı. Sizlerle gurur duyuyoruz… Atamızın açtığı yolda, emin adımlarla giden Türk kadınları her şeye rağmen, adını altın harflerle tarihe yazdırmayı başardı… Nicelerine…

Gelelim, keşiflerime… Yavaş, yavaş tatilciler dönmeye başladı. İlkokul 1. Sınıflar, anaokulları oryantasyon sürecine girdiler. Gerek vizyonda gerekse televizyonda hareketlenmeler başladı.

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF FİLMLERİ :

“SERÇENİN GÖZYAŞI”

Kadına Şiddeti Konu Alan Dev Prodüksiyon!

“SERÇENİN GÖZYAŞI” FİLMİNİN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU:

20 EKİM’DE SİNEMALARDA…

"Maalesef Onlar, Yıldızlar Kadar Çoktular!"

Bugüne kadar kadına şiddet konusuna dikkat çeken en büyük prodüksiyon olan “Serçenin Gözyaşı” filminin vizyon tarihi belli oldu. Ezilen, şiddete, tacize maruz kalan, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların yaşamlarına mercek tutan “Serçenin Gözyaşı” Filmi, 20 Ekim 2023’te sinemaseverlerle buluşacak.

İzleyenleri derinden etkileyecek dramatik hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla ilgi odağı olacak filmin 10 Mart 2023’te vizyona girmesi planlanmış ancak ülkemizi derinden sarsan deprem faciası nedeniyle gösterim tarihi ertelenmişti.

GERÇEK YAŞAM ÖYKÜSÜNDEN UYARLANDI… HİKÂYEYİ, GAZETECİ ALİ EYÜBOĞLU KALEME ALDI…

Yapımcılığını Reborn TV/ Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin hikayesini, Gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı. “Serçenin Gözyaşı” Filmi’nin gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan senaryosunu ise ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

SERÇENİN GÖZYAŞI’NDA AHMET KAYA RÜZGÂRI ESECEK… MÜZİKLER ZEYNEP ALASYA İMZALI…

Çanakkale ve İstanbul’da muhteşem mekanlarda çekilen filmin müzikleri de sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isme Zeynep Alasya’ya emanet… 2015 yılında kaybettiğimiz usta aktör Zeki Alasya’nın müzisyen kızı Zeynep Alasya, Serçenin Gözyaşı için muhteşem müzikler hazırladı.

AHMET KAYA SÜRPRİZİ!..

Serçenin Gözyaşı’nın sinemaseverlere bir de sürprizi var: Eserleri ve sesiyle yıllardır müzikseverlerin gönüllerinde taht kuran merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın dillere pelesenk olmuş bir eseri filmde yer alacak. Sanatçıyı özleyenler, bu dramatik hikâyeyi izlerken onun sevilen eserini dinleyecek ve gözyaşlarını tutamayacaklar.

UĞUR GÜNEŞ, GAZİ KARAKTERİYLE MÜTHİŞ PERFORMANS SERGİLEDİ…

Sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerinin buluştuğu filmin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Uğur Güneş’in ‘Gazi’ karakteriyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Evren Erler, Sedef Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

“SERÇENİN GÖZYAŞI”NDA KADINLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ…

YAPIMCI, YÖNETMEN, SENARİST, OYUNCULAR, KAMERA ARKASI, MÜZİKLERİ HAZIRLAYANLAR HEP KADINLAR…

Sinema sektöründeki kadınlardan, mağdur kadınları anlatan ve onlara mücadele gücü aşılayan "Serçenin Gözyaşı" filminin yönetmen koltuğunda yine ödüllü bir isim Aysun Akyüz Mehdiabbas oturuyor. Yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu, kadın oyuncular, filmin müziklerini hazırlayan Zeynep Alasya, kamera arkasında yer alan onlarca kadın çalışanın birlikte güç birliği oluşturduğu film, sinemada kadına şiddeti konu alan en önemli eserlerden biri olarak Türk Sinema Tarihi’ne geçecek. Psikolojik danışmanlığını Uzman Psikolog Yelda Başaran’ın üstlendiği “Serçenin Gözyaşı”, sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerini buluşturan bir yapım olarak da dikkat çekecek.

20 EKİM’DE VİZYONA GİRİYOR…

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Serçenin Gözyaşı"nın hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliğindeki yapım, aynı zamanda çok zor günlerle sınanan büyük ve güçlü bir aşk hikâyesine de odaklanıyor.

FİLMİN KONUSU:

“Kocası Mesut tarafından dövülen ve her türlü şiddete uğrayan Emine’nin hayatı bir gece yarısı yaşadığı korkunç bir olayla altüst olur. Kocasının şiddetine karşı koymaya çalışırken onu yaralayan Emine’nin avukatlığını mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ve bu konuda yaptığı başarılı projelerle tanınan Avukat Ayten Çetiner üstlenir. Büyük bir tesadüf eseri Emine, Ayten'in annesi ile aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir…”

KÜNYE

Yapımcı : Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu

Yönetmen : Aysun Akyüz Mehdiabbas

Hikâye : Ali Eyüboğlu

Senaryo : Şengül Boybaş

Müzikler : Zeynep Alasya

Vizyon Tarihi : 20 Ekim 2023

OYUNCULAR:

Uğur Güneş (Gazi), Ezgi Şenler (Nilüfer), Yeşim Salkım (Ayten), Soydan Soydaş (Geco), Tamer Karadağlı (Hakim), Özlem Gürses (Sunucu), Arzu Cabar (Sultan), Sedef Şahin (Emine), Evren Erler (Şevki), Kubilay Penbeklioğlu (Muhtar Hilmi), Bilge Şen Ündüz (Fatma Ana), Yağızkan Dikmen (Hakan), Ahmet Sarsılmaz (Sabahattin), Özgür Çağlayan İncesu (Deli Selim), Burcu Yüce (Hatice), Nilay Çömlekçi (Meryem), Gülsüm Sayar (Vildan), İbrahim Çavdar (Osman), Gökberk Bayındır (Kadir), Fatih Altınışık (Ekrem), Gülsüm (Yağmur Ceren Bulman), Burcu Baki (Ayşe), Sefa Demir (Halil), Mehmet Güler (Hamdi), Ergin Deveci (Hüso), Sefa Şenel (İso), Erberk Sezer (Ali), Erol Sertel (Mesut), Şükrü Çetin (Burhan), Muharrem Fındıcak (Yakup), İsa-Musa Kadan (Galip/Talip) ikiz kardeşler, Neslihan Rayman (Tavukçu Hayriye).

“HER ŞEYE RAĞMEN!”

Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş’ın yaptığı ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filminin galası 26 Eylül günü, Kanyon AVM Paribu Cineverse’de yapılacak. Adana’da başlayıp Hollywood’a kadar uzanan hikayesiyle dikkat çekecek olan filmde, İlhan Doğan’ı; Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor. Film, çekimler sırasında Pandemi kısıtlamalarına, vizyona gireceği tarihte ise Türkiye"de 11 ili sarsan büyük deprem felaketine denk gelmiş, gösterim tarihi ertelenmişti.

Uzun yıllar Almanya’da “Müthiş Türk” olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan’ın hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Holywood’a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan’ı beyaz perde de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyorlar.

Avrupa’da elde ettiği başarıları nedeniyle “Müthiş Türk olarak adlandırılan İlhan Doğan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek için, uzun yıllar yaşadığı Almanya’yı tepki göstererek terk etmişti.

ÇEKİMLER TÜRKİYE, ALMANYA VE İSPANYA’DA YAPILDI...

Çekimleri Türkiye, Almanya ve İspanya’da çekimleri yapılan ve yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı, Türk ve Alman oyunculardan oluşan “Her Şeye Rağmen” filminin başrollerinde Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in yanı sıra Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser yer alıyor. Gerçek bir hikâyeden beyaz perdeye uyarlanan “Her Şeye Rağmen” filmi 29 Eylül’de izleyicisiyle buluşacak. Filmin yapımcıları “Film çok iyi oldu. Hikayesi ile ilham veren bir film. Ancak pandemi ve 6 Şubat depremleri ile zorunlu olarak ertelendik. Adı gibi her şeye rağmen sonunda vizyona giriyor” dediler.

FİLMİN GALASI 26 EYLÜL’DE YAPILACAK...

Merakla beklenen “Her Şeye Rağmen” filminin galası 26 Eylül Salı günü Kanyon AVM’deki Paribu Cineverse salonlarında yapılacak. Ünlü isimlerinde davetli olarak katılacağı filmin galasında, hayatı filme çekilen iş insanı İlhan Doğan da hazır bulunacak. Aksiyon ve dramatik sahnelerin sıklıkla yer aldığı filmin ikinci galası ise hikâyenin başladığı yer olan Adana’da gerçekleştirilecek.

“METRUK”

NASA'nın Açıklamaları "Metruk" Filmi İçin Heyecanı Yükseltti!

"Metruk" 15 Eylül'de Sinemalarda!

FİLMİN KONUSU

Mehmet Ali Zaim tarafından yazılıp yönetilen bilim kurgu filmi "Metruk" 15 Eylül'de sinema salonlarındaki yerini alacak. Film, dünya dışı yaşamın varlığına inanan bir yazarın ve eşinin başına gelen açıklanamayan olayları ele alıyor. Dünya dışı fenomenlerle ilgili kitaplar yazan bilim kurgu yazarı Ali Yücetürk, uzaylılarla iletişim kurmak istemektedir. Yazarın bu merakı zamanla tehlikeli bir boyuta ulaşarak onun dramatik sonunu hazırlar. Ali'nin başına gelenleri merak eden kederli eşi Meryem, kocasıyla ilgili her şeyi araştırmaya başlar ve bir gün aldığı bir ses kaydı sonucunda Karagün kasabasına doğru yola çıkar. Ali'nin sırlarla dolu akıbetini öğrenmekten başka amacı olmayan Meryem, kasabaya korku salan uzaylı bir iblisin insanlık için korkunç bir tehdit oluşturduğunu fark eder. Bir gök taşıyla dünyamıza gelen bu yaratık Meryem'i bir gölge gibi izlemektedir ve Meryem için artık tek güvenli yer Ali ve hatıralarıdır...

Dünya dışı yaşam formları her zaman bilim kurgu sinemasının ilgisini çeken bir konu olsa da "Metruk" filminin zamanlamasının son zamanlarda bu konuda yapılan açıklamaların üstüne gelmesi dikkatleri çekti.

Geçtiğimiz mayıs ayının sonunda NASA'nın halka açık bir toplantı yapmasıyla gündeme gelen "NASA uzaylıların varlığını kabul etti" şeklinde açıklamalar tam olarak gerçeği yansıtmasa da "tanımlanamayan anormal fenomenler" (UAP) adı verilen yeni bir terim ortaya atıldı ve araştırılması için yeni çalışmalar başlatıldı.

Astrofizik, hesaplamalı ve veri bilimi, astrobiyoloji, okyanus bilim, uzay politikası, havacılık güvenliği ve uzay keşfi konularında uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşan ekipler, 9 aylık bir süreçte UAP'ler hakkındaki araştırmalar için temel oluşturmak amacıyla, hükümet kurumları, ticari kaynaklar ve diğer kaynaklar tarafından toplanan verileri analiz edecek ve bir yol haritası önerecek. Çalışma sonuçlarının bu yıl içinde halka açıklanması bekleniyor. Diğer yandan son zamanlarda UFO’larla ilgili en çok rağbet gören varsayımlardan biri de, bu ziyaretlerin dünya dışı varlıklar tarafından değil de milyonlarca yıl sonraki insanlar tarafından bir tür zamanda yolculuk olarak yapıldığı. 15 Eylül'de vizyona girecek "Metruk" filminin dünya dışı yaşam konusunu nasıl ele aldığı da merakla bekleniyor.

FİLMİN KADROSU

Oyuncular

Serap Çetintürk

Şiar Zaim

Ali İhsan Bozdemir

Yönetmen Ve Senarist

Mehmet Ali Zaim

Yapımcı

Zaimbrothersfilm

Asuman Zaim

HAFTANIN KEŞİF TİYATRO OYUNU:

‘AŞIK SHAKESPEARE’

‘AŞIK SHAKESPEARE’ TÜRKİYE’DE 4 EKİM’DE ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ’NDE İLK KEZ SAHNELENİYOR…

Uraz Kaygılaroğlu’nun ‘Shakespeare’e, ‘Dirmit’ adlı tek kişilik oyunuyla Türkiye sahnelerinde kapalı gişe oynayan Nezaket Erden’in ‘Viola’ karakterine hayat verdiği, efsanevi filmden aynı isimle Türkiye’de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ 4 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla sahneye aktarılan oyunun yönetmenliğini can hocam Serdar Biliş, koreografisini Beyhan Murphy, müziklerini Tuluğ Tırpan, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.

Britanyalı tiyatro oyun yazarı ve senarist Tom Stoppard ile ABD’li senarist, roman ve oyun yazarı Marc Norman tarafından yazılan ve 71’inci Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Senaryo’, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ gibi ödülleri kazanan Aşık Shakespeare, aynı isimle sahneye uyarlanıyor.

Oyunda, Kaygılaroğlu ve Erden’in yanı sıra Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi oyuncular da yer alıyor.

Oyunun özgün atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülinler ve oyun için bir araya gelen özel müzik grubu tarafından sahnede canlı olarak seslendirilecek.

OYUNUN KONUSU

Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor.

Oyunda bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor.

Oyunun prömiyer biletleri 4 Eylül’den itibaren passo.com.tr ve biletix.com.tr ve tiyatrolar.com.tr’de