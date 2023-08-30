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Herkese selam olsun…

Sevgili okurlarım, sizler için her hafta farklı keşifler yapmaya gayret gösteriyorum. Özellikle şu ara ülkenin dört bir yanında organize edilen festivalleri kaçırmanızı hiç istemem. Bunun için her hafta sizler için yaklaşan etkinlikleri keşfedip; paylaşıyorum. Festivallerin çoğu sadece konserlerden ibaret değil, içinde birçok farklı aktivite bulunuyor. Üstelik bu sıcak yaz günlerini, benim gibi tatile gidemeyenler için çekilir hale getiriyor. Anın tadını ve keyfini çıkarmak istiyorsanız beni takipte kalın…

Sevgili patronumuz Abdullah Akosman’ın doğum gününü de en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki kendisini tanıdım…

Öyleyse geçelim keşiflere…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN FESTİVAL KEŞİFLERİ

· “ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ, ÇANAKKALE”

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ, 30 AĞUSTOS- 3 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA KARNAVAL PARK ÇANAKKALE’DE DÜZENLENECEK…

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 7. kez gerçekleşecek Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali 31 Ağustos 1,2,3 Eylül tarihlerinde tarihlerinde Ezine ilçesindeki Karnaval Park’ta! Papaz Plajı’nda düzenlenecek.

Milyon Yapım organizasyonuyla düzenlenen Türkiye’nin en büyük açık hava müzik festivali Zeytinli Rock Festivali’nde katılımcıları 4 gün boyunca eğlence bekliyor.

Duman, Athena, Selda Bağcan, Manga, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut’un da aralarında olduğu Türkiye’nin sevilen sanatçıları festivalde sahne alacak.

Festival Takvimi



31 Ağustos - Siyah Sahne

Duman

Gazapizm

Sena Şener

Ufuk Beydemir

Kıvılcım Ural



31 Ağustos - Kırmızı Sahne

Cem Adrian

Fatma Turgut

Yaşlı Amca

Sattas

Eftalya Yağcı



01 Eylül - Siyah Sahne

Athena

Dolu Kadehi Ters Tut

Umut Kuzey

Selin

Berkay Altunyay



01 Eylül - Kırmızı Sahne

Pinhani

Redd

Mert Demir

Sufle

Haybe



02 Eylül - Siyah Sahne

Manga

Adamlar

Dedublüman

Can Ozan



02 Eylül - Kırmızı Sahne

Seksendört

Madrigal

Mavi Gri

Yedinci Ev

Skapova



03 Eylül - Siyah Sahne

Pentagram

Blacktooth

Murder King

Badi Gardi

Hipersona



03 Eylül Kırmızı Sahne

Selda Bağcan

Sagopa Kajmer

Ozbi

Can Gox

Marsis

Biletler biletix.com da…

· “YARATICI ÇOCUK FESTİVALİ”

YARATICI ÇOCUK FESTİVALİ, 2-3 EYLÜL’DE KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'TA...

Açıkçası böyle festivalleri Masal’dan daha çok seviyor olabilirim. Hem birçok aktivite yapma imkânımız oluyor, hem de yepyeni şeyler keşfedebiliyoruz. Evlatlarımıza ‘anlar’ bırakabilmek için anları güzel ve verimli yaşamalıyız. Bu festivalin en güzel yanı da açık havada olması… Günümüz çocuklarının en büyük handikabı; dört duvar arasında, çoğunlukla sosyal medyayla zamanlarını tüketmeleri… Ki bu sanal dünyayı, evlerimizin duvarları gibi sınırlandıramıyoruz. Böyle olunca da çocuklarla aramıza kocaman kocaman duvarlar örülebiliyor… Bu tarz festivaller hep olsun, bizlerde evlatlarımızla güzel ve keyifli anlara imza atabilelim…

''AİLE BOYU EĞLENCEYİ KAÇIRMA! TEK BİLETLE 100 ETKİNLİK YARATICI ÇOCUK FESTİVALİ’NDE …

Çocuklar için birbirinden yaratıcı atölye alanları, eğlenceli gösteri ve konserlerden oluşan dopdolu programıyla Yaratıcı Çocuk Festivali; neşe ve kazanım dolu 100 etkinlikle tüm aileyi kucaklıyor…

Yaratıcı Çocuk Festivali atölyelerinde binlerce çocuk; dev alanlardaki yaratıcı sanat atölyelerinde, enerji farkındalığı, ekoloji, sağlık, tasarım, bilim, kodlama ve ileri dönüşüm alanlarında beceri ve yaratıcılıklarını keşfediyorlar.

Tiyatro oyunları, Yeni Türkü Konseri, Evrencan Gündüz Konseri, Ezo Sunal ile La La La Konseri, Safiye ve Emrehan Konseri, S.O.S- Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları Performansı, Pandomim, Jonglör ve Sihirbazlık gösterileriyle 0-99 yaş herkesi; iki gün boyunca sürecek kesintisiz eğlenceye davet ediyoruz.

Festival Cumartesi ve Pazar saat 10:00’da başlayacak, 18:00'da sona erecektir. Biletler, biletix.com da…

· “30. ASPENDOS ULUSLARARASI OPERA VE BALE FESTİVALİ”

4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ GÜNÜNDEN, 21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR ASPENDOS OPERA VE BALEYE DOYACAK…

Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk opera / bale festivali, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 1994 yılından bu yana Antalya’da bulunan iki bin yıllık Antik tiyatroda gerçekleştirilmektedir.

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, başta Antalya kenti olmak üzere Akdeniz kıyı şeridi boyunca yoğun ilgi görmekte, her yıl 60.000 ‘e ulaşan yerli ve yabancı izleyicisi ile ülkemizin gözde festivallerinin başında gelmektedir. Başlangıcından bu yana, ülkemizin sanat turizmine getirdiği katkılarla da önemli bir konuma ulaşmıştır.

Devlet Opera ve Balelerinin organize ettiği önemli sanat etkinliklerinden biri olan Aspendos Opera ve Bale Festivali; başlangıcından beş yıl sonra uluslararası kimliğe kavuşarak, her geçen yıl artan sanatsal kalitesi ile dünyanın önemli topluluklarının katılmak için sıraya girdikleri bir festival haline gelmiştir.

Avrupa’nın saygın kuruluşları arasında olan Avrupa Festivaller Birliği’ne (EFA – European Festivals Association) kabul edilen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, dünyadaki diğer festivallerle birlikte saygın yerini almıştır. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 2015 yılında, dünyanın ilk ve tek “Kalite Yönetim Belgesi” ödülünü (TS-EN-ISO 9001: 2000) alan festivalidir.

Biletler biletinal.com da…

Festival Takvimi

· “DEVLER ORMANDA FESTİVALİ”

DÜNYANIN EN ÜNLÜ DEVLERİ YOĞUN İSTEK ÜZERİNE TEKRAR 1 EYLÜL LIFEPARK ‘DA KAPILARINI AÇIYOR!

Geçtiğimiz sene 50.000’den fazla ziyaretçiyle Lifepark’da aile ve çocukların beğenisini kazanan toplamda 5 metre yüksekliğe ulaşan 30’dan fazla animatronik figürün yer aldığı ‘Devler Ormanda’ sergisi bu sefer daha geniş arazisinde gelişmiş oyun parkuru ile 1 Eylül’den itibaren gene Lifepark ‘da.

DEVLER DÜNYASININ LİDERİ SELÇUK YÖNTEM, İSYANCISI EMRE KARAYEL !

Sergide iyi ve kötü devlerin yanı sıra; Sisler Vadisi efsanesindeki peri masalı karakterleri ve Grojut adında bir asiden oluşan serginin ana karakteri ziyaretçilere ilginç hikayelerini anlatacaklar. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem Hükümdar Grudurund karakterine, Emre Karayel ise Dev Zhurnh karakterine sesiyle hayat veriyor.

Ziyaretçiler sergiyi gezerken, Devler Krallığı’nın hikayesini öğrenecek; 8 metreden uzun olan bazı dev yaratıkların gücünü hissedecek ve bu özel krallığa hayran kalacaklar.

1 EYLÜL’DE KAPILARINI AÇACAK OLAN SERGİNİN İNDİRİM DÖNEM BİLETLERİNİ PASSO.COM DAN SATIN ALABİLİRSİNİZ.

Ekim sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide, minikler kadar anne babalar da unutulmadı. Büyülü bir ormanda dev masal kahramanları ile vakit geçirdikten sonra, birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerinin sunulduğu piknik alanı ziyaretçilerine dinlenmek için fırsat vaad ediyor. Dev Trambolin, Oyun alanı ve maskot kahramanların animasyonları da sergiye renk katıyor.

LİFE PARK’IN BÜYÜLÜ ORTAMINDA YAŞAYACAĞINIZ BU EŞSİZ BULUŞMA İÇİN ŞİMDİDEN YERİNİZİ AYIRTIN!

Devler Ormanda sergisi Cuma: 11.00 – 19.00 Hafta sonu: 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.