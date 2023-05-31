Herkese selam olsun…

Ne bahar ne de yaz gelmek istiyor zannımca… Kış da pek farklı geçmedi zaten… Hoş, mevsimlerin artık biz insanoğluna bir şeyler yapmasına gerek kalmadı. Gerek yangınlar gerek depremler derken, yaşamımız kışın ayazında kalakaldı…

Her şeyin hayırlısı diyerek, bu haftanın keşiflerine geçiyorum… Keyifli okumalar…





HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ: “ŞİMDİ 90’LAR” .

90’lı yıllar, yaz denilince hit şarkıların ardı sıra Kral Tv’de ve radyolarda yayımlanmaya başladığı, yazın coşkusunu sonuna kadar hissettiğimiz ve bence yeni çıkan şarkıların ritmine kendimizi bıraktığımız harika zamanlardı… Benim gibi 80 ve öncesi kuşağı çocuklarının şahsi tarihinde, bence 90’lar, yaşanan en güzel yıllar olarak kalacak…

O zamanlara damgasını vurmuş birçok sanatçı, günümüzde bir araya gelerek o canım şarkıların ritmine kendimizi bırakmamızı sağlıyor… Zira her şarkının neredeyse hepsinde bir anı gizli… Kimi zaman gözümüz yaşarırken, kimi zaman da o günleri hatırlamanın vermiş olduğu bir gülümseme konuveriyor yüzümüze… Ne olursa olsun, bizleri mutlu edebilecek ezgiler… Yıllar geçse de o güzide insanların şarkıları da dilimizde olmaya devam edecek… Kızım Masal ile bile o şarkıları söyleyip, dans ediyoruz… Çünkü her kuşağı içine alabilecek coşkuya ve aşka sahipler…

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş, Ümit Sayın’dan oluşan “Şimdi 90’lar”, geçtiğimiz günlerde Moda Kayıkhane’de sahne aldılar…

“ Alladı Pulladı”, “Sevdik Sevdalandık”, “Kolay Kolay”, “Bende Hüküm Sür”, “Hicran” gibi 90’ların en güzel şarkılarını izleyenlerden oluşan koro eşliğinde söyleyen sanatçılar, gecenin finalini “Güzeller İçinde” isimli şarkıda halay çekerek yaptılar.

Şimdi 90'lar, 2 Haziran’da Aydın Etiler Plus’da müzikseverlerle buluşacak. Not almayı ve takip etmeyi unutmayın…





HAFTANIN KEŞİF GECESİ ‘NAZAN BOZAN’A ÖDÜL’





NAZAN BAŞKAN ÖDÜLE DOYMUYOR....

Kendi güzel, yüreği güzel can insan Nazan Bozan… Çalışkan, üretken bir kadın… Birçok alanda kendini var etmeyi başarmış nadide biri… Şahsen tanışmaktan onore olduğum Nazan Bozan ödül hanesine yenisini ekledi…

118- K yönetim çevresi bu yıl Gastro ' da düzenlenen törenle Lions kulüplerini ağırladı. Bursa Ata ve Bursa Kükürtlü Lions kulüplerinin ev sahipliğini yaptığı unutulmaz gecede üye alım töreni ve başarılı Lion' lara ödül töreni birlikte gerçekleşti.

2022- 2023 hizmet döneminde bayrağı yukarılara taşıyan kulüp ve lionlara ödüllerini MD 118- K genel yönetmeni Tamer Kunlar takdim etti.

İpek Lions kulübü başkanı Nazan Bozan ise ezberleri bozmadı. Beş yıldır görev yaptığı kulübüne başarılı başkan ödül ve teşekkür plaketini getirdi. Kendisini Önce Vatan ailesi olarak tebrik eder, başarıların daim olmasını can-ı gönülden dileriz…





HAFTANIN KEŞİF ŞARKISI ‘HAKTAN DÖN GEL’





HAKTAN YAZA " DÖN GEL" İLE DAMGA VURACAK

Ünlü şarkıcı Haktan'ın yeni teklisi "Dön Gel" bu yaza damgasını vuracak. Üç yıldır bekletilen şarkıyı kendine has yorumu ile okuyan sanatçı "Dön Gel" şarkısının klibi için en kısa zamanda kamera karşısına geçecek.





Sözlerini Cumhur Çiğci’nin kaleme aldığı; bestesinin, aranjesinin ve yönetmenliğinin İsmet Taşçesme yaptığı Dön Gel tüm dijital platformlarda yerini aldı… Aslında üç yıl önce çıkartılması planlanan tekli, tüm dünyayı etkileyen pandemi ve ardından ülkemizi sarsan deprem nedeniyle ertelemek zorunda kalmış.

HAKTAN, HAZİRAN’DA TÜRKİYE TURNESİNE ÇIKIYOR…

İzmir, Ankara, Bursa, Isparta, Samsun, Antalya ve İstanbul'da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Haktan, bir yandan da Dön Gel için kamera karşısına geçmeyi de hedefliyor…

Ben şarkıyı çok sevdim… Emeği geçen herkesi kutluyorum… Dinlemek isteyenler için ise, linki paylaşıyorum…

https://youtu.be/errxEoK8Gpk

HAFTANIN KEŞİF KISA FİLMİ ‘O MU BU MU ŞU MU?’

Beykent Üniversitesi sinema-televizyon ana sanat dalı, yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanmış müzikal türdeki kısa film: ‘O Mu, Bu Mu, Şu Mu? ‘

Yapımcılığını Esra Gülle’nin , görüntü yönetmenliğini Ayberk Olgay’ın , kurgusunu ise Erman Şahiner’in yaptığı; başrollerini Eda Sayın ile Melih Semiz’in paylaştığı müzikal türdeki bu kısa filmin hemen hemen tüm şarkılarını Esra Gülle yazmış. Tüm şarkılar film için özel hazırlanmış ve profesyonel dansçılarla özel koreografilerle desteklenmiş. Konusu ise oldukça ilginç. Sizi düşünmeye sevk ederken ayrıca müziklerle de coşturmayı başarıyor.

Müzikal türünde olan bu kısa filmi izlemenizi tavsiye ederim. Zira üzerinde emek çok. Linki sizler için bırakıyorum.

https://youtu.be/42XsyrUaN0Q

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