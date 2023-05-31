Galatasaray 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitirdi. Süper Lig’in 36. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Galatasaray 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu ilan etti. Haftaya Fenerbahçe ile şampiyon olarak mücadele edecek.

Maçın önemli dakikaları

Maçın 7. dakikasında Icardi topu ağlarla buluştururken, 16. dakikada Milson’un golüyle Ankaragücü 1-1’lik eşitliği getirdi. Aslan pes eder mi? Asla etmez. Dakika 38’i gösterirken Icardi’nin enfes golüyle durumu 2-1’e getirdi. Aslanlar şampiyonluğu garantilemek istiyordu. 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 78. dakikada Sergio Oliveira’nın şık golleriyle durumu 4-1 yaparak şampiyonluk mücadelesinde isimlerini yazdırmış oldular.

Okan Hoca’nın tarihi tesadüf günü

30 Mayıs 1993’te Galatasaray forması giyen Okan Buruk 30 yıl önce Ankaragücü karşısında ilk şampiyonluğunu yaşadı ve şimdi tamda bugün yine Ankaragücü karşısında teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki golcü ismi Icardi’yi anlatmaya kelimeler yetmez. Tüm takım, teknik heyet tek kelimeyle hak ettiği şekilde Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyonluklarını ilan ettiler.