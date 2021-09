Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun üst düzey çalışmalarına katılmak üzere geldiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) programını tamamladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Pazar günü geldiği New York’tan 22 Eylül Çarşamba günü ayrıldı. 4 tam gün yoğun temaslarda bulunduktan sonra Türkiye’ye döndü.



Koronavirüste geçtiğimiz sene zorlu zamanlar geçiren New York’ta 2 senenin ardından Birleşmiş Milletler’in Genel Kurulu gerçekleşti. Şehire baktığımızda ülkelerin birçoğu kısıtlı heyetle katıldı ya da uzaktan katılım gösterdiler.



2 yıl önceye göre bugün New York'ta koronavirüsten dolayı şehir genel olarak % 40 daha boş, esrar kokusu her yerde, cadde ve sokaklar kirli ama fare tek tük, her yer inşaat ve restoranlarda aşı kartı ve kimlik soruluyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti ve MHP milletvekilleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, TOBB, TESK, Türk-İŞ, Türk Metal, Memur-Sen ve Hak-İş Başkanları da yer aldı.



Erdoğan’ın uçağı New York JFK havalimanı indikten sonra ilk olarak yeni Türkevi binası oldu ve incelemelerde bulundu.



Erdoğan dört günlük ziyaretinin ilk gününde Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumunun katılacağı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" etkinliğinde bir konuşma yaptı.



“İslam düşmanlığı, Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür”





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu.

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan tüm mazlumlara ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın farklı köşelerinde Müslüman olarak hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." dedi.

Bu toplantıyı düzenleyerek gönülleri buluşturan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonu dolduranlara ve bütün dostlara aşkları, sevdaları ve ahde vefaları için şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıllık zorunlu bir aranın ardından bu sene sağlık ve afiyet içinde tekrar bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeşlerimizin arasında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere Türkiye'den akrabalarınızın, dostlarınızın, kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlere, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 84 milyon kardeşinizin selamlarını getirdim. Biz, sizleri çok özlemiştik, görüyoruz ki Amerika'daki kardeşlerimiz de bizleri özlemişler." diye konuştu.



Erdoğan hitaptan sonra ABD’deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.





New York’ta Yeni Türkevi Binası Açıldı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki 36 katlı yeni Türkevi binasının açılışını yaptı. Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, inşaatı yaklaşık 4 yıldır süren yeni Türkevi binasının kapısının herkese açık olacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, eski binanın arsasının 1977 yılında alınmasını sağlayan Süleyman Demirel ve İhsan Sabri Çağlayangil’i andı. Açılış töreni ve kurdele kesimine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.



Erdoğan, "Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır” dedi.



"Binamız, adalete ve barışa inancımızın sembolüdür"

Binanın, Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliğe ve New York Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC New York Temsilciliği'nin de Türkevi'nde faaliyet göstereceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında bu denli önemli bir eserin hayata geçirilmesinin, ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olarak uluslararası barışın ve güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktif katkı sağlıyor. Uluslararası misyonlarda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirdik, getiriyoruz. Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz. Girişimci ve insani dış politikalarımızla uluslararası alanda etkin roller üstlenerek milyonlarca mazlum göçmene kapılarımızı açarak, daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız, Birleşmiş Milletler'e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin diplomatik ağırlığının ve vizyonunun yeni bir nişanesini işte burada yükselttik. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır."

Bina, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duayla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın açılış kurdelesini eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın da aralarında bulunduğu yabancı ülke temsilcileriyle kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nin Türk milleti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.



"Çevre dostu gökdelen"

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından açılışı gerçekleştirilen Yeni Türkevi Binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu.





"Salgın döneminde sadece sağlıkta değil, üretim, lojistik, kamu güvenliği, istihdam, sosyal destekler alanlarında da ülkemiz pozitif yönde ayrıştı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Konuşmasına, etkinliğe katılanları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu vesilesiyle geldiği New York'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Amerikan iş dünyasının farklı sektörlerini temsilen toplantıya iştirak eden misafirlere "hoş geldiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen mayıs ayında bazı Amerikan şirketlerinin yöneticileriyle video konferans yoluyla fikir alışverişinde bulunduğunu, yeni iş birliği ve yatırım imkanlarını ele aldıklarını hatırlattı.

Bu defa da Türk Amerikan İş Konseyi'nin Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle bir araya gelmelerine imkan sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konseye teşekkür etti.

Toplantının, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı yapmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve ABD iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir. Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan iş birliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve kıymetini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye, herkes için daha güvenli, huzurlu, müreffeh, hakkaniyetli bir dünya yolunda atılan her adımın yanında olmuştur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, herkes için daha güvenli, huzurlu, müreffeh, hakkaniyetli bir dünya yolunda atılan her adımın yanında olmuştur; bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına, Genel Kurul'a katılanları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nun ülkeler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl sonra tekrar Genel Kurul'da bulunmaktan ve burada hitap etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, geride bırakılan yaklaşık 2 yılda tüm insanlığın sancılı günler geçirdiğini anımsattı.

"Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen Kovid-19 salgınında, aralarında dostlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin de olduğu 4,6 milyon insanı kaybettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterilen onca çabaya ve aşılamada alınan mesafeye rağmen salgının olumsuz etkilerinin halen devam ettiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nun da işte böyle bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada vereceğimiz dayanışma ve iş birliği mesajlarının, salgınla mücadeleyi desteklemenin yanı sıra, zor günler yaşayan milyarlarca insanın umutlarını artıracağına da inanıyorum. Genel Kurulumuzun, uluslararası toplumun meselelerinin çözümüne daha etkin katkı sağlaması için güçlendirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda verimli çalışmalar yapan 75'inci Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'a şükranlarımı sunuyorum. 76'ncı Genel Kurul Başkanlığını üstlenen Sayın Abdullah Şehid'in devraldığı bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Türkiye olarak, Genel Kurul'un faaliyetlerini en verimli şekilde icra etmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini bir kez daha üstlenen Sayın Guterres'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



"Barış, istikrar, refah ve mutluluk içinde bir dünyayı beraberce inşa edebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyadaki en büyük beş diplomatik ağdan birine sahip bir ülke olarak, geniş bir coğrafyada, vicdanlı ve adil çözümler için sahada ve masada güçlü şekilde varlık gösteriyoruz. Barış, istikrar, refah ve mutluluk içinde bir dünyayı beraberce inşa edebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 76'ncı Genel Kurul çalışmalarının başarıyla geçmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda konuşmak üzere Yeni Türkevi'nden BM Genel Merkezi'ne yürüyerek gitti.

Erdoğan yoğun ikili temaslar gerçekleştirdi



Erdoğan 4 günlük ziyaretinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.





Amerika’daki Türk tarihini aydınlatan 'Osmanlı’nın Amerikası' belgeseli ABD’de Emine Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin (MEDAM) iş birliği ile gerçekleştirilen belgesel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde, New York’taki Türk Evi’nde Emine Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı.

Emine Erdoğan, “Osmanlı’nın Amerikası” belgeselinin Amerika’daki Türk tarihini aydınlattığı gibi, tarih bilimine de büyük bir katkı sunduğunu belirterek hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına şükranlarını sunarak konuşmasına başladı.



“Umarım belgesel, bir göç müzesine vesile olur”

Belgeselin sunduğu tarihsel dayanağın Amerika’daki Türkler için önemine vurgu yapan Erdoğan, “Umarım bu belgesel göç tarihimizi kayıt altına alacak bir müzenin kurulmasına vesile olur.” dileklerini ifade etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise konuşmasında ABD’deki ilk Müslüman diaspora grubunun anavatanının da Osmanlı olduğunu belirtti ve bu durumun Türkiye-ABD ilişkileri açısından da önemli bir başlangıç noktası olduğuna dikkat çekti.

O tarihlerden itibaren ABD’deki Müslüman Türk nüfusun doğrudan anavatanları Anadolu’yu da ilgilendiren ilginç hatıraları olduğunu ifade eden Eren, “Osmanlı’nın Amerikası” belgeselinin ABD’deki benzer öyküleri derlediğini ve gün ışığına çıkardığını söyledi.



Türkiye’den ABD’ye göçü araştıran ünlü tarihçi Dr. Işıl Acehan’ın büyük katkıları olan belgesel önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak.