Futbolda şu sıralarda yegâne gündem transfer. Her yıl yaşanan bu süreçte, yine bol sıfırlı ve Euro – Dolar birimli rakamlar ve ‘asparagas’tan öteye gitmeyen transfer haberleri gündemin başköşesine kuruldu bile.

Her ne kadar, transfer haberleri üzerine çok fazla haber yapmayı tercih etmiyor olsam da, önümüzdeki haftalarda, sözünü ettiğim astronomik rakam ve isimler üzerinde dönen bu konuda konuşur yazar çizeriz. Ancak ben, ‘asparagas’ boyutunu dahi aşan ve şaka mı, yoksa ciddi mi bir süre anlam veremediğim bir haberi, “Belki görmeyen duymayan vardır” diyerek, geride bıraktığımız Kurban Bayramı sonrasında biraz da gülümsemek için sizlerle paylaşmak istedim.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncularından İspanyol Sergio Ramos, spor medyasına göre 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor yolcusuymuş! İnanın bu haberi okuduğumda çok şaşırdım. “Acaba Sergio Ramos İnegöl’e, İnegölspor’u almaya mı geliyor” diye düşündüm. Çünkü bilindiği üzere, kulüp satın alma olayları günümüzde sıkça yaşanıyor.

Daha sonra haber, birçok medya organında ciddi ciddi yayınlanınca, şaşkınlığım daha da arttı. Hemen gazetecilik refleksiyle bu haberin nereden ve nasıl çıktığını araştırdım ve Transfermarkt gibi ciddi bir sitenin haberinden yola çıkan gazeteci arkadaşlarımızın bu balonun yayılmasına aracılık ettiklerini gördüm.

Yahu bu nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Ancak birçok medya organı bu haberi ciddi ciddi kullanmış. Bu nasıl bir iş anlamak güç. Bir kere, 2. Lig statüsünde takımların yabancı oyuncu oynatma hakkı yok. Bu TFF talimatnamesinde açık bir şekilde belirtilmiş kural. Bu kuralı bile bile, böyle bir haberi yayınlamak hangi mantıkla açıklanabilir merak ediyorum…

Gelin bir an için böyle bir kuralın olmadığını varsayalım. 37 yaşına gelmiş olsa da Sergio Ramos’un, PSG’de biten sözleşmesi sonrasında İnegöl’e gelmek için isteyeceği paranın, neredeyse kulübün satışıyla bile karşılanamayacağı ortada değil mi?

Bu arada, Transfermarkt bu transferin olasılığını yüzde 43 olarak belirtirken, İspanyol futbolcuyla Beşiktaş’ın da ilgilendiğini ve Siyah Beyazlıların bu transfer için yüzde 41 şansı olduğunu yazmış.

Şimdi sıkı durun. Olayın, bu detaylarının da önüne geçecek bir yanı daha var.

Bu olayla ilgili İnegölspor Başkanı Osman Sevim’in açıklamasından kısa bir bölümü aktarıyorum; “Tüm Türkiye’nin tanıdığı İnegölspor’un adının Sergio Ramos ile anılması, İnegölspor’a ne kadar büyük bir güç kattıysa, Sergio Ramos’a da katmıştır diye düşünüyorum. Bizler Sergio Ramos’tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos’tan daha büyük bir ismimiz var.”

Değerli başkana ve İnegölspor camiasına saygım pek tabi ki sonsuz. Lakin, Transfermarkt gibi ciddi bir kaynağın, tamamen bir manipülasyon sonucu verdiği bu haberin, medyada ciddi bir yer bulmasının yanı sıra, haber sonrası gelişmelerin de üzerinde düşünülmesi gerekecek kadar önemli ve dikkat çekici olduğunu belirtmekte yarar görüyorum.

Hoşçakalın…