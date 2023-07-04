İnsan yaşamında akıl sahibi olarak hayatına devam ede dursun, her an yeni bilgilere ulaşıyor. Bilgiye ulaşmanın çok daha kolay, pratik ve rahat olduğu teknoloji çağını yaşıyoruz. İnsan olarak bizlere yine de bir sorumluluk düşüyor ki, ulaştığımız bilginin gerçek olup olmadığını test etmek, teyit alma gerekliliğidir. Biliyoruz ki teknoloji gelişimi iyi niyetli insanlara rahatlık getirdiği gibi art niyetli, negatif düşünce sahiplerini de hareketlendiriyor.

Aksi düşünülemez, insan olarak yaratılışımızda fevkaladelik vardır. İnsan yaratılışında akıl verilerek fevkaladelik olduğu gibi insan yaşamına katkı sunan doğa ve pek çok hayvan türünde de farklı farklı yaratılış özellikleri mevcut, bazılarını biliyoruz, bazılarına ise yeni vakıf olup öğreniyoruz. Ben yaşamsal süre olarak yarım asrı geride bırakalı çok oldu ve yazacağım bilgiye yeni ulaştım, öğrendim.

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Şeffaf Göz Kapağı

Develerin gözleri, kum fırtınalarından korunmak için üç ayrı kapağa sahip olarak yaratılmıştır. Fakat bilindiği üzere göz kapaklarımızı kapattığımızda dışarıdaki ortamı göremeyiz. Bu durumda çölde uzun yolculuklar yapan devenin kum fırtınası olduğunda, görmeden yoluna devam etmesi sorun olacaktır. Ancak Yüce Allah’ın Âlim ismi develerin göz kapaklarında en mükemmel şekilde tecelli eder ve şeffaf göz kapaklarıyla devenin yürürken önünü görebilmesine vesile olur. Bu şeffaf göz kapakları tıpkı bir gözlük gibi hayvanın gözlerini hem kum tanelerinden korur, hem de gözleri kapalıyken bile ışığı görebilmesini sağlar. Uzun ve sık olarak yaratılan kirpikler de tam ihtiyacı olan korumayı sağlayacak özelliktedir. Ayrıca, gözlerin etrafındaki sert kemikler darbelere karşı koruma sağlamalarının yanı sıra, güneş ışınlarına karşı gözü en iyi şekilde muhafaza ederler. İşte Rabbimiz ’in sonsuz ilmi ve yaratma sanatı, develerde olduğu gibi tüm canlılarda muazzam bir şekilde tecelli eder.

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Evren, dünya, insan, doğa ve milyon farklı türde canlının varlığı, muazzam bir döngü varlığı ve dengenin korunması. İnsanız, akıl sahibiyiz de, aklımızın kapasitesi, performansı, verimliliği ne, süreçle alakalı bağı ve etkileşimi ne? Yaşadığımız süre içerisinde çokça bilgiye sahip olup gerçekliğini test ederek, fayda ve zararlarını belirginleştirerek bizden sonraki kuşaklara devrediyoruz. Yeni bilgiler edindikçe, denge ve döngüdeki orijinal denklemleri görüp anladıkça halen rahatlıkla şu kanaati söyleyebiliyorum; dünya denilen gezegenin çok acemi yaşayanlarıyız. Farklı kaynaklar ve farklı araştırma kurumlarımız olsa dahi optimum “milyon” diye tanımlama yaptığımız dünyada ki canlı türü var. Söz konusu canlı türleri ve özellikleri ve fonksiyonel yapısı nedir, ekseriyetle bilmiyor, tanım getiremiyoruz.

Umutlarımızı devam ettirerek hayal gücümüzü canlı tutarak, acemiliğimizi de kabul ederek önümüzdeki yılların asırların ne büyük açılımlara gebe olduğunu bilmek, tahmin etmek ütopik bir yaklaşım değil. İnsan olarak yaşadığımız günleri, yılları, insan ve doğaya ve diğer canlı türlerine zarar vermeden faydalı ve destek olmadan geçirsek dahi zarar vermeden geçirmek, denge ve döngülerini muhafaza etmelerini sağlama özeninde olmak dahi fevkaladeliktir.