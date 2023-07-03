Merhaba okurlarım.

03 Haziran’dan bu yana Sarıgerme/ORTACA/ Muğla’daki  mütevazı yuvamdayım. Seçimlerin üzerinden bir ay geçti. Nasılsın derseniz?!  Özellikle son 20 yıldır aldatılan biri olarak  hala kendime gelebilmiş değilim.

Bu nedenle de huzursuzum, çaresizim, asabiyim….!

Zaman kaybetmeden son  söyleyeceğimi baştan ifade edeyim!  

Konu;  vatan/millet aşkı ile tutuşmak  ve sözde siyasetçilere  ne kadar güveneceğimizi bilmek   olunca  beynime adeta kazınan değişmez doğrularımdan ilk ikisini sizlerle paylamam gerekiyor. Umarım paylaştıklarımla  sizlerin duygu ve düşüncelerinize hitap etmiş olurum. 

1-     İçi boşaltılmış seçim  sistemiyle  milletvekili olana ve bu yolla çirkin emellerine  ulaşmak isteyen  siyasetçiye – yemin billah etse- kesinlikle güvenmem!  Sebeplerini daha önceki yazılarımda  uzun uzadıya sizlerle paylaşmıştım. Tavsiyem sizde güvenmeyin Onlara.                                                                               Fırıldaklığı yaşam felsefesi yapmış  insanlara - yere göğe  sığdıramayacak - övgüler düzmemeyi de öğrendim ben! Sizde hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız fırıldakların ateşli  hitabet gücünün  tesirinde kalıp,  zamansız  övgüler  düzmeyin, derim!                                                                                          Özellikle Türkiye’mizde her geçen gün  artmakta olan  bu  fırıldaklara verilecek örnekler  saymakla bitmez  inanın bana!

2-      Unutmayın ki , iğrençliklerin diz boyu  olduğu, korku imparatorluğunun baskılarıyla  insanların hukuksal  özgürlüklerinin  zorla elinden alındığı  Milenyum Çağı’nda  yaşıyoruz.  E haklı olarak ta herkesin bir fiyatı oluyor,  ne acı ki!  Baskılara direnenlerde ‘ bitaraf olanlar bertaraf edilir’ zihniyetiyle yok ediliyor!.                                                                                                               Bu konuda  kaleme döktüğüm hayat tecrübelerime o nedenle laf ettirmem ben! Sakın aksini savunmayınız  bana!  Üzülürüm ve de….!

Tüm dünyanın   geçen yüzyılda her yönüyle örnek aldığı, bizlerinde  sahiplendiği, yol göstericimiz, Ulu Önderimiz  Gazi Mustafa Kemal Atatürk  aynı zamanda satın alınamayacak ‘ Hür Beyinli’ bir dehadır. Şimdi,  cılkı çıkmış  bu  gezegende – böylesine   üstün meziyetlere sahip- bir insanı  ara da bul!

Mesleğini, çarpık  düşüncelerle  paraya dönüştüren   fırıldakların sakın kimler olduğunu  bana sormayınız.   Hepimizin gözlerinin önünde yaptıklarıyla, ne yaratılışta olduklarını ispat ettiler onlar!  Göz alıcı dans figürlerini   sahnede  sergileyince de mükafaten  layık olmadıkları  makamlara bile yerleştirildiler, her zaman olduğu gibi!

Söz konusu  ‘fırıldaklık’ olunca,  ilk tarif,  geçmişi 5000 yıla dayanan  Eskimo’lardan  geliyor.

 “Rüzgarsız Havada Dönen Fırıldağın Mutlaka Bir Üfleyeni Vardır!...”

Özümüzden verilen örnekler ise  fırıldaklığın  tariflerini  çok  daha anlamlı kılıyor!

Bu zihniyeti yaşamının bir parçası haline getirmiş olanları bizzat görüp  aşağıda tarifini yapan Uğur Mumcu ve  Can Yücel  gibi  yürekli,  duayen insanlar ise şekilde görüldüğü gibi ya hapishane köşelerinde ölüme terk ediliyorlar ya da katlediliyorlar! O nedenle  Tanrı  katında ve kul nezdinde yürekli bir destan kahramanıdır,  benim için bu vatanseverler!

İsmi  hafızalarımızdan silinmeyecek olan ve her daim gururla anacağımız Uğur Mumcu'nun  eserleri ve ilkeleri – ölümünün üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen-  topluma  hala  ışık tutuyor ve hâlâ  yol yakınken toparlanma ve  doğru değerlere dönüşüm gücü sunuyor.

Hasan Özkul on Twitter: "Haklıdan yana değil Güçlüden yana olanlar Korkak ve kaypak olurlar Güç merkezi değiştikçe Dönerler; Fırıldak olurlar Uğur Mumcu https://t.co/3bSlgNLAVf" / TwitterRengarenk Sanat,Edebiyat,Felsefe,Şiir Dünyası - Yanar döner mi bu ınsanlar acep?? &#128579; | Facebook

Onun için diyorum ki; Atatürk ve silah arkadaşlarının verdikleri kurtuluş  mücadelesinin içine nüfus etmeden –birilerinin(!) hizmetkarı olup ana hedefe ulaşmayı  ıskalarsanız - başarılı olmamazsınız! 

Ayrıca Cumhur ittifakının verdiği mücadele, bana kalırsa  yan gelip yatmadıklarına, -  Din itibarıyla hedefe ulaşmak için her yol serbesttir –temel inanç ve düşüncesiyle   harıl harıl çalıştıklarına dair çok ibret verici örnekler sunmaktadır!                                                         

Kimlere mi sunuluyor ibret verici örnekler?  

Tabii ki  küresel batının baskılarıyla  hamleleri engellenen  muhalefet liderlerine ve   hayal kırıklığına mahkum edilmiş, halka!..

Anlayana davul zurna saz, anlamayana zurna soksan azdır. 

Birinci bölümün sonu : DEVAM EDECEKTİR.