Merhabalar sevgili dostlar,

Hafif ve lezzetli,günümüzün vazgeçilmez tatlarından ''Cheescake'in'' tarihinin bu kadar eskiye dayandığını biliyor muydunuz?

Her ne kadar AnaVatanı New York olarak bilinse de, Cheescake Yunanistan'ın Samos Adasından çıkmıştır.Ve hatta 4 bin sene önce yenildiği,236 yılında enerji kaynağı olarak görüldüğü için sporculara yedirildiği bilinir.776 yılında sporculara yedirildiğine dair kanıtlar da mevcuttur. Bununla birlikte Yunanlı gelinlerin de düğün pastası olarak hazırlanmıştır.

Roma İmparatorluğunun Avrupa'yı fethetmesiyle Avrupa cheescake ile tanıştı. 1545'de yemek kitalarında cheescake yerini almıştır.



Krem peynir eklemesini de Amerikalılar bulmuştur.O tarihlerde ''sade''olarak servis edilen cheescake'ler gelişen gastronomi ile birlikte büyük oynamalar yapılarak ve değişik soslar ile servis edilmektedir.

Günümüz de tarifleri karışık gibi görünse de o zamanın tariflerinde peynir sürülebilir kıvama getirilerek şeker yerine bal'la karıştırılarak un yada kepekli un ilavesiyle karıştırılarak kalıplara konulup pişiriliyor.

Ama hala değişen tarifler olmasına rağmen, NewYork'da geleneksel bir ''diner'a'' gittiğinizde ve cheescake sipariş ettiğinizde size cheescake'i sade olarak sunacaklardır.

Sanırım bu çok sevilen lezzeti bir çoğunuz evlerinizde de denemişinizdir.

Bugün bende sizler için bir tarif hazırladım,şimdiden hepinize kolay gelsin.



• MALZEMELER:

• TABAN:

• 120 gr yulaflı bisküvi

• 5 ad çikolatalı yuvarlak bisküvi

• 80 gr eritilmiş tereyağ

• 2 dolu yemek kaşığı fındık ezmesi

• HAZIRLANMASI:

• Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

• Eritilmiş tereyağ ve fındık ezmesini ekleyerek hamur kıvamına getirin.

• 23cm çapında kalıbınızı yağlayın ve yağlı kağıt ile kaplayın.

• Bisküvi karışımını kalıbın tabanına eşit kalınlıkta olacak şekilde bastırarak yerleştirin.

• Kalıbı buzdolabına bırakın.

• İÇ KISIM:

• 400 gr Labne (light)

• 200 gr Pınar süzme (light)

• 120 gr toz şeker

• 2 ad yumurta

• 2 dolu yemek kaşığı nişasta

• 150 gr krema

• 1 paket vanilya

• 1 yemek kaşığı limon suyu

• HAZIRLANMASI:

• Süzme peynir ile şekeri krema kıvamı olana kadar karıştırın.

• Mikser kullanmıyoruz.

• Labne'yi ekleyerek karıştırmaya devam edin.Ve kremayı ekleyin.

• Krema yoğunlaşana kadar çırpma teli ile çırpın.

• Yumurtaları tek tek ekleyerek karıştırın.

• Nişasta, vanilya ve limon suyu ilavesiyle karıştırın ve süzgeçten geçirerek kalıba aktarın.

• Kalıbınızın alt ve etrafını folyo ile kapatın.

• Kalıbı bir tepsi içine alın ve yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyerek 175 derece de ısıtılmış fırında 30 dakika, daha sonra ısıyı 150 dereceye alın ve 30 dakika daha pişirin.

• Fırını kapatın ve kapağını aralıyarak 1 saat bekletin.

• 1 saat sonunda kalıbı fırından çıkarın ve 1 gece buzdolabında bekletin.

• BÖĞÜRTLEN SOS:

• 400 gr Böğürtlen

• 100gr Vişne

• 125 gr toz şeker

• 2 yemek kaşığı nişasta

• 1 çay bardağı su

• HAZIRLANMASI:

• Malzemeleri bir kaseye alın ve orta ateşte kıvam alana kadar kaynatın.

• Sosu süzgeçten geçirin ve ılık hale getirin.

• Cheescake'nizi kalıptan çıkarmadan önce sosunu üzerine ekleyin.

• Harika lezzeti ile ''Böğürtlenli Cheescak'inizi servis tabağına alın ve arzuya göre fıstık tozu yada taze meyveler ile süsleyin.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..