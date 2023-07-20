İSTANBUL (AA) - BNP Paribas Cardif’in 'Uzatılmış Garanti' çözümü hem sıfır kilometre hem de 2. el araçlarda garanti süresini uzatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BNP Paribas Cardif’in 'Uzatılmış Garanti' çözümü araç sahiplerine 'finansal kaygılardan' uzak rahat bir sürüş keyfi sunuyor.

BNP Paribas Cardif’in anlaşmalı olduğu iş ortaklarından sıfır kilometre veya ikinci el araç satın alanlar 'Uzatılmış Garanti' çözümünden faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BNP Paribas Cardif Türkiye İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kırçal, avantajlarıyla öne çıkan 'Uzatılmış Garanti' çözümüne ilişkin şu bilgileri verdi:

'Bu çözümümüz, aracının garanti süresini, üretici garantisine ek olarak 1 veya 2 sene daha uzatmak isteyen tüm araç sahiplerine hitap ediyor. Üretici garantisi bittikten sonra devreye giren 'Uzatılmış Garanti', garanti altındaki onarımları teminat altına alarak araçları koruyor. Böylelikle bütçelerini koruma altına almak isteyen araç sahipleri, teminat dahilindeki onarımlarını uzatılmış garanti kapsamında yaptırabiliyor.'

Açıklamaya göre, poliçe sahipleri, araçlarında oluşabilecek teminatlar kapsamındaki bir arıza durumunda BNP Paribas Cardif’in Müşteri İletişim Merkezi’ne ulaşarak 'Uzatılmış Garanti'den faydalanıyor.

Sıfır kilometre ve ikinci el araçlarda tazminat talepleri için 444 98 76 telefon numarası aracılığıyla hizmet sunuluyor.