Aslı M. SARI

KAHRAMANMARAŞ ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DEMET ÜNAL

Bu hafta röportaj konuğum saygıdeğer bir isim Demet Ünal. Demet Hanım; Atatürk ilkeleri ile yetişmiş, o ilkeleri kendine rehber edinmiş, Atatürkçü, Çağdaş, Cumhuriyetçi bir Türk kadını. Kahramanmaraş Adliyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapıyor. Bu röportajım örnek alınası. Bu hayatta gerçekten böyle güzel insanlar var bilin istiyorum. İnsanların dertlerini kendine görev bilmiş mükemmel insanlardan bahsediyorum. Umutsuzluğa düştüğüm an böyle insanların varlığını bilmek bana güç veriyor. Benim hayatıma giren insanlar asla tesadüfen girmemiştir derim hep. Gidilecek bir yolumuz, bir ortak paydamız vardır. İşte Demet Hanım’da onlardan birisi yolumuz bir sosyal sorumluluk projesi ile kesişti. Geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş’ta yaşayan, köyde oturan çocuklarımızın yardım kampanyası için mücadele ederken sevgili kardeşim Hazal Karadağ Yurdagül vesilesi ile tanıştırıldım. Can olduk, birbirimize yol olduk. Lütfen mavi kapaklarınız varsa ya da biriktirebiliyorsanız muhakkak iletişime geçiniz Demet Hanım ile…

“Aslı Hanım; Elimizden geldiğince özellikle maddi olanakları kısıtlı olan kişilerin, her ne olursa olsun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye veya ihtiyaçları olan başka özel gereçler ile bazen gıda, bazen kıyafet, bazen ev eşyası v.s. oluyor. Amacımız kimin neye ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışmak. Bunun dışında bayramlarda çocukları giydirmek, öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak gibi faaliyetlerimiz de oluyor.

Mavi kapak toplayıp paraya dönüştürmeyi saymazsak herhangi bir gelir kaynağımız yok aslında. İnsanlar bana sayfamızdan ulaşıyor ve kapak topladıklarını veya insanlara yardım etmek istediklerini söylüyorlar her şey bu şekilde gelişiyor, iyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünerek çıktığımız bu yolda, çevremdeki insanlara bunu bulaştırarak onların destekleriyle ayakta durmaya çalışıyoruz.” İfadelerini kullanan sevgili Demet Ünal ile farkındalık, iyilik, güzellik dolu röportajımız sizinle.

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Demet Ünal?

Atatürk ilkeleri ile yetişmiş, o ilkeleri kendine rehber edinmiş, Atatürkçü, Çağdaş, Cumhuriyetçi bir Türk kadınıyım. Kahramanmaraş Adliyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapıyorum. 2014 yılında babamı kaybettim. Annemle beraber yaşıyorum. Annemin özel gereksinimleri olan bir hastalığı olduğu için mesai saatleri ve bin mutluluk işlerim dışında vaktimin çoğunu anneme ayırırım. Annem benim bu hayattaki en değerli varlığım.

Bir Demet Bin Mutluluk projesi nasıl ortaya çıktı?

ÇEVREMDEKİ MAVİ KAPAKLARIN ÇÖPE ATILMASINA GÖNLÜM ELVERMEDİ

2010 yılında mavi kapak toplayarak tekerlekli sandalye alınabildiği haberleri dikkatimi çekti ve çalıştığım Adliyedeki ve çevremdeki mavi kapakların çöpe atılmasına gönlüm elvermedi. Benim de ihtiyaç sahiplerine bir katkım olur düşüncesi ile mavi kapak toplamaya başladım. Bu süreçte Adliyede denetim görevini yapan bir mahkûm bana ulaşarak, 6 yıldır felçli olan annesi için tekerlekli sandalye temin etmemi rica etti, topladığımız o kapaklarla sandalyemizi mahkûmun annesine teslim ettik ve bu şekilde süreç başlamış oldu.

Bir Demet Bin Mutluluk projesinin görev ve amaçları hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

AMACIMIZ KİMİN NEYE İHTİYACI VARSA ONU KARŞILAMAYA ÇALIŞMAK

Elimizden geldiğince özellikle maddi olanakları kısıtlı olan kişilerin, her ne olursa olsun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye veya ihtiyaçları olan başka özel gereçler ile bazen gıda, bazen kıyafet, bazen ev eşyası v.s. oluyor. Amacımız kimin neye ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışmak. Bunun dışında bayramlarda çocukları giydirmek, öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak gibi faaliyetlerimiz de oluyor.





Projelerinizden ve etkinliklerinizden bahseder misiniz?

Biz, hadi bir proje üretelim diye bir düşünceye girmiyoruz. Çünkü doğal afetler de dâhil olmak üzere, ülke olarak dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmamız gereken günlerimiz oluyor zaten. Mesela Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, çocuklarımıza bayramlık kıyafetler alarak onlara bin mutluluk olmaya çalışıyoruz. Bizim projelerimiz ülkemizde yaşanan sel, deprem ve yangın gibi afetlerden sonra zaten kendiliğinden gelişiyor. Bu sürece pandemiyi de ekleyebiliriz. Köy okullarının kütüphane, kitap ihtiyaçları ve tadilatından tutun da çocukların kışlık mont, bot, kırtasiye ve ana sınıfı çocuklarının oyuncak ihtiyaçlarına kadar her türlü faaliyetimiz oluyor.









Gelir getirici faaliyetleriniz nelerdir? Kaynak geliştirmek için ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz?

Mavi kapak toplayıp paraya dönüştürmeyi saymazsak herhangi bir gelir kaynağımız yok aslında. İnsanlar bana sayfamızdan ulaşıyor ve kapak topladıklarını veya insanlara yardım etmek istediklerini söylüyorlar her şey bu şekilde gelişiyor, iyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünerek çıktığımız bu yolda, çevremdeki insanlara bunu bulaştırarak onların destekleriyle ayakta durmaya çalışıyoruz.



Bireysel ve kurumsal yardımlar bu projenin kaynaklarının yüzde kaçını oluşturuyor?

Az önce de dediğim gibi, mavi kapak gelirleri dışında tamamen insanların bize ulaşarak yardım yapmak istediklerini söylemeleri üzerine yolumuza devam ediyoruz.







Bağışçı profiliniz hakkında bilgi verir misiniz?

REKLAM PEŞİNDE OLMAYAN İŞ İNSANLARI

Tabi ki öncelikle gönüllü, reklam peşinde olmayan iş insanları. Bunların dışında da maddi olanağı elveren birçok yardımseverin desteği ile insanlara ulaşmaya çalışıyoruz.





Bazı bireysel bağışçıların beklentileri var mı? Mesela şu milletten olmasın şu hürriyetten olmasın şuradan olmasın diye bu tarz beklentilerle karşılaştınız mı?

Bazen destekçilerimiz yardımların ülkemiz halkına yapılmasını talep ediyorlar. Fakat ben bana yardım için ulaşan herkese herhangi bir ayrım yapmadan yardımcı olmaya çalışıyorum.

Peki, bireysel bağışçılara nasıl ulaşıyorsunuz halk gibi?

BEN BU YARDIM İŞİNE TEK BAŞIMA BAŞLAMIŞTIM

Ben bu yardım işine tek başıma başlamıştım. Yıllar geçtikçe çevremdeki insanlara da bulaştırmış olduğumu fark ettim ve bu şekilde destekçilerim her geçen gün arttı. Uzun yıllar bu şekilde devam ettikten sonra, elimizi daha fazla insana uzatabilmek düşüncesiyle 2018 yılında sloganımız olan “Bir Demet Bin Mutluluk” ismiyle İnstagram sayfamızı açtık. Sayfayı açtıktan sonra hem Türkiye'nin her yerinden insanlar bana ulaşmaya başladı, hem de sayfamızdan yapacağımız yardımları duyurarak destekçi sayımızı da arttırdık.



Gönül işi yürek işidir, bu tarz çalışmalarınızı takdirle takipteyim, Sizi Bir Demet Bin Mutluluk Projesinin bu ulvi yolculuğunda en çok zorlayan şeyler neler?

Dediğiniz gibi bizler gönüllü kişileriz. Bizim profesyonel bir ekibimiz yok. Bu sebeple yardımların taşınması ve nakliyesi bizi en zorlayan şey oluyor.





Proje çalışmalarının en zor yanlarından biri kişilerin aldıklarının ya da ödediklerinin yerine ulaştığına inandırmak sanırım. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?

Bizim destekçilerimizden şimdiye kadar bu yönde hiç bir soru gelmedi. Biz yine de yapılan her yardımın yerine ulaştığına dair görselleri İnstagram sayfamızdan yardım yaptığımız kişileri incitmeyecek şekilde ve izinleri ile paylaşıyoruz.

Yardım gönüllüsü olmak için size nasıl ulaşabiliriz? Bu projeye katkı sağlamak için ne yapmamız gerekiyor?

Yardım gönüllüsü olmanız için yapmanız gereken şey bize sayfamızdan ulaşmak, bize ulaşıp bunu belirttiğiniz zaman siz de bizden biri olmuşsunuz demektir. İhtiyaç halinde biz de sizinle iletişime geçiyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Tüm insanlara seslenmek istiyorum. Kaliteli yaşam her bireyin en doğal hakkıdır ama ülkemizde kaliteli yaşamayı bırakın normal bir hayat bile sürdüremeyen insanlar, aileler var. Lütfen olanağı olmayan insanlara hep birlikte elimizi uzatıp onlara bin mutluluk olmaya çalışalım.