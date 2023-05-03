Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi.







ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği resepsiyonda Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı. Beyaz Saray’ın en büyük yeri ‘East Room’da 400’den fazla Müslümanı misafir etti ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.





ABD Başkanı Biden’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Second Gentleman (ikinci beyefendi) Doug Emhoff da katıldı.



Ayrıca ABD’nin Müslüman Milletvekilleri Michigan’dan Rashida Tlaib, Indiana’dan Andre Carson ve Minnesota’dan Ilhan Omar hazır bulundu.



Milletvekillerinin yanı sıra California Irvine Belediye Başkanı Farrah Khan, Michigan Hamtrack Belediye Başkanı Amer Ghalib, Michigan Dearborn Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, İmam Muhammed Magid, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu katıldı.







Türk kökenli politikacı da katıldı



Beyaz Saray'ın bayram davetine katılan tek Türk kökenli siyasetçi Arizona Demokrat Parti'den Ajlan Kurdoğlu oldu.



20 senedir Arizona'da yaşayan Türk girişimci ticaret ile uğraşıyor. 8 senedir politika ile uğraşan Kurdoğlu çok az farkla eyalet milletvekilliğini kaybetmişti.



Galatasaray Lisesinden sonra İTÜ ardından Arizona State Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Biden ve Obama kendisini resmen desteklenmişti.



Biden’dan Müslümanlara destek!



Biden ‘Beyaz Saray'da bize katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Burası gerçekten halkın evi, burası sizin eviniz. Müslümanların öğretmen, mühendis, doktor, avukat, iş sahibi, kongre üyesi, kongre üyesi olarak milletimize yaptıkları inanılmaz çeşitli katkıları temsil ediyor.’ ifadelerini kullandı.





Ramazan’da oruç tutmanın zorluklarından bahseden ABD Başkanı ‘Sabahtan akşama kadar oruç tutmak kolay değildir. Yemek yok. Su yok. Gece ibadetler ardından sabahın erken saatinde namaz. Daha iyi bir dünya inşa etmeye yardımcı olma kararlılığınızı güçlendiren bir test ve fedakârlık dönemidir. Sabır ve kararlılık ister. Bu şekilde, biz Katoliklerin Lent'inden çok farklı değil. 40 gün boyunca yapıyoruz ama sizin zamanınız kadar zor değil. Nihayetinde Ramazan sizi Allah'a ve birbirinize yaklaştırıyor çünkü Ramazan birlikte yaşadığınız bir şey. İşin önemli kısmı bu. Günlük oruçlarıyla birbirinize destek oluyorsunuz. Aç insanlara sadaka vererek cömertlik gösteriyorsunuz. Arkadaşlarınız ve ailenizle ve her gece iftar için bir araya geliyorsunuz.’ dedi.







‘İslamofobi benim için öncelik’





‘Benim için önemli olan İslamofobi de dahil olmak üzere nefretin her türüne karşı koymaya kararlıyız. Bu benim yönetimim için bir öncelik, bu yüzden Müslümanlara yönelik saldırıları ve Müslüman karşıtı önyargı ve ayrımcılığı ele almak için kurumlar arası bir görev gücü kurdum. Herkes için özgürlük ve adalet üzerine kurulmuş bir ülke olarak, Müslüman karşıtı nefrete karşı durmak kim olduğumuz için çok önemlidir. Bununla kapatayım. Müslümanlar en başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmuştur. İstiklal Harbi'nde Müslümanlar vatanseverlerle birlikte savaşmışlardır.’ açıklamasını yaptı.







ABD’de 3.5 milyon Müslüman yaşıyor



ABD’de 3,5 milyon Müslümanın yaşadığını vurgulayan ABD Başkanı Biden ‘Farklı etnik kökenlerden, ırklardan geliyorsunuz, farklı diller konuşuyorsunuz ama hepiniz Amerikalılar olarak birleşmişsiniz. Biliyorsunuz, Kur'an diyor ki, "Göklerin ve yerin yaratılması, dillerimizin ve renklerimizin farklı olması O'nun [en büyük] ayetlerinden biridir." Bunun doğru olduğuna inanıyorum’ ifadeleriyle sonlandırdı.















