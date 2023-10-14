Beyaz Saray, İsrail'in Filistinli militanların hafta sonu gerçekleştirdiği çarpıcı saldırıya askeri müdahalesini yoğunlaştırması ve üst düzey ABD'li diplomatın Perşembe günü yıldırım hızıyla mekik diplomasisi için bölgeye inmesiyle insani yardım ve Gazze'den çıkış çağrılarını yineledi.



Yardım yetkilileri insani ihtiyaçların çok büyük olduğunu söylüyor ve analistler artan endişelere kolay bir çözüm olmadığını söyledi.



Ulusal Güvenlik Konseyi stratejik iletişim direktörü John Kirby, "İsrailli yetkililerle, burada da mağdur olan Filistin halkına yönelik insani yardım ihtiyacının devam etmesi konusunda görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.





Beyaz Saray yetkilileri bu hafta Mısır'la olası bir insani koridor hakkında görüştüklerini söyledi. Gazze Şeridi'nden yalnızca iki resmi çıkış noktası var. İsrail bombardımanı Salı günü Mısır'a giden ana bombardımanı vurdu. Diğeri ise İsrail'e gidiyor.



İnsani yardım grupları ve Birleşmiş Milletler, CIA World Fact Book'un tahminlerine göre İsrail ordusunun Washington DC'nin iki katı büyüklüğünde ve yaklaşık 2 milyon insana ev sahipliği yapan Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemesi nedeniyle yaklaşmakta olan bir kriz konusunda uyarıda bulundu.



Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden Hamada El Bayeri, "Gazze'de bağışıklığın bir santimetresi bile yok" dedi. "Şu ana kadar sivil halkın veya insani topluluğun da kullanabileceği güvenli geçişler veya koridorlar yok." dedi.



Biden da açıklama geldi



Biden, İsrail'e sağlam bir destek sözü verirken, İsrail'in kalabalık sahil şeridindeki sert baskısına razı olması nedeniyle Demokrat Parti'nin sol kanadından yalnızca dağınık protestolarla karşılaştı.



Önde gelen Demokratlar, birkaç ilericinin İsrail'in Hamas'la savaşırken kitlesel sivil kayıplarını önlemek için itidalli hareket etmesi yönündeki çağrılarına rağmen birlik mesajı vermeye çalışarak parti içi her türlü muhalefeti kontrol altında tutmasına yardımcı oldu.



Uluslararası tepki de artıyor ancak Biden'ın müttefikleri, Cumhuriyetçilere kendisini ABD'nin müttefiki İsrail'in askeri tepkisini baltalamakla suçlama fırsatı vermekten kaçınmak istiyor; bu da Biden'ın 2024'te yeniden seçilmeyi hedeflediği bir dönemde krizi siyasi bir sorumluluk haline getirebilir. Cumhuriyetçiler, İsrail'in onlarca yıldır topraklarındaki en ölümcül saldırıya maruz kaldıktan sonra gerçekleştirmeye karar vereceği askeri harekatı desteklemek konusunda neredeyse oybirliği gösterdi.