HABER: AZİZ KARATAŞ

Hazırladığı her projeyle farklı kitlelere hitap etmeyi seven, birçok müzik tarzına hakim olan, sanatçılara verdiği şarkılarla ve albüm müzik prodüktörlükleriyle başarılı projelerle adından söz ettiren Emre Kaya, günümüzün popüler müziğinin ruhunu yakalayarak, tamamen kendine özgün tarzıyla çalışmalarını yapmaya devam etmekte.

Müzik kariyerinde çok sayıda hite imza atan başarılı sanatçı, ‘Venüs’ şarkısında bir erkeğin kadına duyduğu en saf sevme duygusunu içsel olarak güçlendirip, “Kadınlar Venüs’ten Erkekler Mars’tan” roman dilinin müziğe uyarlanmasını retro bir yaklaşımla anlatmakta. ‘Venüs’ 90’lar ve 2000’ler ruhunu hissettirirken yeni nesil retro pop tarzıyla da aşksal sevginin diline tercüman oluyor. Emre Kaya, bu şarkıyla insanlarda plasebo etkisi yaratarak, aşka inanmayanları güçlü bir edebi anlatımla aşka davet ediyor.