Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1472.28
ALTIN
554.64
DOLAR
9.6187
STERLİN
13.2684
EURO
11.1886

BEGONVİL KENTİ BODRUM

Nezahat GÖÇMEN
Türkiye

Nezahat GÖÇMEN

[email protected]

22 Ekim 2021, 15:23

8 kez okundu.

NEZAHAT GÖÇMEN

Begonvilerle sarılı  taş sokaklar, uçsuz bucaksız mavilikleri ile Bodrum ve  begonvili

Sarıldığı evi olduğundan güzel gösteren, sardığı yerleri cennete çevirerek,  beni  dağıtan bitki,  sanki cennetin demosu. Yavruağzı, beyaz, fuşya, toz pembe ve kırmızı renklerini gördüm, başka rengi var mıdır, bilemem ama en çok pembesini severim. 

Rengine vurulduğum çiçeğin kökeni  Brezilya

Fransız kaşif louis antoine de bougainville tarafından 1700'lerde bulunmuş. İyi ki  bulunmuş. Sonra  Avrupa kıtasına gelen bitki, Akdeniz iklimine uyum sağlayarak zaman içinde Güney Fransa, İtalya, Yunanistan ve ülkemizde duvarları, balkonları, çardakları  süslemiş, belli ki begonvilller de gelmek istemiş, coşturmuş  buraları…  Tanrı yaratırken Bodrum’a, mavi, yeşil  renk döktürmüş, üzerine begonviller saçmış. 

 Begonvilsiz ev kalmasın

Bazen birkaç rengi  tek ağaçta toplanmış.  Öyle güzeldir ki fotoğrafını çekmeden ya da fotoğraf çektirmeden geçemezsinniz. Ne taraf dönseniz begonvil karşılar begonvil uğurlar sizi. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Begonvil Kenti BODRUM” projesi hayata geçiririldi. Bodrum,  Begonvil Kenti ilan edildi. Begonvili Bodrum’un yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarında kullanmak ve kent dokusunun ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak amacıyla Bodrum’da begonvilin daha da yaygınlaşması sağlandı.

 “Begonvilsiz Ev Kalmasın” sloganıyla  ilkbahar mevsiminde  belli noktalarda begonvil bitkisi dağıtımı yapılıyor.  Evlere giden begonviller mutluluktan coşuyorlar. Mavi, beyaz ve begonvil uyumu muhteşem.   

Deniz kenarı ve ılıman iklim sever

Çok canlı renklere ve enfes bir görüntüye sahip, rengarenk bir göz ziyafeti sunan 11 ay boyunca  var gücüyle  çiçek açan,  yılın sadece 1 ayı çiçek açmayan bitki.

Muğla il sınırları içindeki tüm ilçelerde ve hemen hemen her evde bulunan bir çiçektir, kokusu yoktur. Evimin her yerini  pembe beyaz rengiyle sarsın, sadece kapı  ve pencereler açık kalsın diğer her yeri sarsın istiyorum,  daha çok sarması için begonviller ekiyorum. Çiçektir o.  Güzeldir. Çiçeklerin  çatışması yoktur.

Sabah uyandığımda günaydın’ımın  ilk sahipleri…

Yeniden doğabilsem, yaşama  begonvil olarak başlamak isterdim.  “ Deniz ve ılıman iklimde doğardım. Sever gibi görünen insanları dikenlerimle uğurlar, seven insanların avuçlarında, gülen yüzleriyle uyandıkları balkonlarında kareli masa örtüsü üzerindeki  vazoda , neşeli  bir ortamda bulunmak isterdim.” Rengine vurulduğum begonvil sanki yaşamın bir parçası. Saçlarında bir tutam çiçek taşıyan başak burçlarının vazgeçilmezi.

 Bodrum kadar güzel bir bitki

 Bodrum’da yaşama sebebim diyebilirm. Her  evin bembeyaz duvarı,  kahverengi pergolesine begonvil sarılıp yükselmiş,  biraz yaprak döker  yerlere ama henüz kurumamış o yapraklar bile ayrı bir keyif verir. Bazen dökülmüş yaprakları rüzgar savuruyor.  Dünyam koskoca  bir düğün salonuna dönüşüyor.

Evlere sarılmış bu çiçeğin kuruyup dökülmüşlerini balkondan süpürüp temizlemek kolay değildir. Kıyamazsın temizlemeye…  Temizlendiğinde o renk cümbüşünü  özlersin.  Rüzgar esince, kurumuş olanların çıkardığı hışırtıyıı sevdiklerini özler gibi özlersin. 

Bodrum’dan  ayrıldığm zaman bedenim ayrılsa bile ruhum begonvillerde saklı kalır. Begonvil demek Ege'yi, Akdeniz'i, sıcak yazı hatırlattığı için adının geçtiği her şarkı, çekildiği her fotoğraf güzeldir.  

Pek çok begonvil fotoğraflarım vardır. Tüm tatillerin özetidir. O sıcacık rengi, capcanlı haliyle gördüğünüz hiç bir bitkiye benzemez.  Begonvilin misafir olduğu mekanlarda  balkonu,çardağı  sarıp sarmalar ve ben kendimi hayal dünyasında  hissederim. Dokununca pul pul döküleceğini bildiğin için dokunmaya kıyamadan izlerim.

 Öyle bir çiçek ki , o güzelim renkler solduğunda bile hüzün vermiyor insana. Şarap rengine dönünce, hayran olurum.  Ege’den uzaklaştığımda ne   zaman  begonvil düşünsem ılık bir rüzgar getirir yüreğime, huzur tüm benliğimi kaplar.

 Arap saçı gibi karmaşık büyür

İbrahim bahçivan begonvili anlattı. “Arap saçı gibi karmaşık büyür, eğer çok sulanırsa çiçeklerini döker. Süzek toprağı tercih eder. Tırmanıcı özelliğe sahip bitkidir.Üretimi, odun çeliği ile sonbaharda yapılır.  Bitkiden alınan yarı odunsu yan sürgünleri toprağa yerleştirin, üzerini açık bırakın. İlk bahara kadar köklenecektir.  İlk dikildiği günlerde bol sulanması daha sonraları çiçeklenmeyi teşvik etmek amacıyla az sulanması gerekir.   Yaz sonu budanması gerekir  ve doğru budama ile daha güzel açar. Doğru yapılan budama yaşlı dalların daha derin kesilmesidir.İç içe girmiş dalları keserken,  dikkat ister.  Dikenleri kolları kan revan içinde bırakır.Kesilen begonvil daları sokakta yol ortasında bırakıldığında arabaların lastiğini patlatabilir.  Şubat ayında dalları temzlenebilir. Her seye rağmen  bulunduğu yeri coşkulu dallarıyla, rengarenk çiçekleriyle çok ama  çok güzelleştirir.”

 Bir çiçek bu  kadar sevilirse, günde 3 öğün  şarkısı dinlenir.  Sezen Aksu  öyle güzel yazmış ki bu şarkıda  "kaç kişiyiz sevdayı savunan?"  derken karmakarışık olurum.   Bu şarkıyı ne zaman dinlesem  gözlerim dolar ve dünyadan geçip gittiğimin farkına varırım. 

Müşgülpesent bitki  

Bodrum akşamında bir mekanda  kurulan masa, deniz manzarası ve ay ışığıyla birlikte insanı alıp başka  diyarlarına götürür.  Güneşi seven bu çiçek  hastalık ve böcek  barındırmaması ile biliniyor. Bodrum ilçesinde çoşarken  milas ilçesinde yaşamıyormuş.  Bodrum’un Güvercinlik  Mahallesine eşlik ederken komşu Meşelik Mahallesinde  yaşamazmış.  

Dökülen  renkli yaprakların sokak boyunca rüzgar eşliğinde sürüklenmesine bayılıyorum, özellikle  pembe ve mor renklerine.  Begonvil ve  yasemin çiçeği vazgeçilmezimdir, birinin görüntüsü, diğerinin kokusu ruhuma can verir. 

Bodrum’da bütün evleri saran  begonvil, Bodrum’un gerdanlığı, saçlarında tacı, takısı, gülüşü.

4/3 mavi, yeşil ve begonvilli bir kent… 

Estetik harikası begonvillerle yaşamanız, yaş almanız   dileğiyle. 

Sağlıkla kalın.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma